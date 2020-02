Milano-Venezia, Semifinale Coppa Italia basket 2020: programma, orario e tv. Data e calendario

Milano-Venezia è la prima semifinale della Coppa Italia 2020 di basket, l’appuntamento è per sabato 15 febbraio (ore 17.45) alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. L’Olimpia ha demolito Cremona, detentrice del trofeo, in un quarto di finale letteralmente senza storia e deciso già nei primi dieci minuti di gioco. I meneghini hanno confermato il pronostico della vigilia e ora se la dovranno vedere contro i Campioni d’Italia che sono riusciti nell’impresa di eliminare la favoritissima Virtus Bologna in un rovente supplementare. Si preannuncia una sfida particolarmente incerta, vibrante e appassionante anche se gli uomini di Ettore Messina partiranno sicuramente con i favori del pronostico.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Milano-Venezia, semifinale della Coppa Italia 2020 di basket. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e RaiSport, in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MILANO-VENEZIA, SEMIFINALE COPPA ITALIA BASKET 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

SABATO 15 FEBBRAIO:

Loading...

Loading...

17.45 Semifinale Coppa Italia – Olimpia Milano vs Reyer Venezia

MILANO-VENEZIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport e RaiSport.

Diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Credit Ciamillo