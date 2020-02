Slittino, Mondiali Sochi 2020: italiani qualificati per le finali sprint nel singolo maschile e nel doppio, out Andrea Voetter tra le donne

Si sono appena concluse le qualificazioni alla prima finale dei Mondiali di slittino 2020 di Sochi (Russia). Sul budello dove nel 2014 andarono in scena le prove dei Giochi Olimpici, abbiamo assistito alle fasi preliminari delle gare sprint che andranno in scena a partire dalle ore 11.33 italiane. Per l’Italia arrivano buone notizie per quanto riguarda la prova maschile e quella di doppio (con ben tre equipaggi che raggiungono la finale) mentre tra le donne spicca l’eliminazione di Andrea Voetter, con la sola Verena Hofer che si qualifica; nulla da fare per Nina Zoeggeler e Marion Oberhofer.

Nel doppio miglior tempo, non senza sorpresa, per la formidabile coppia composta da Toni Eggert e Sascha Benecken in 31.280 davanti ai nostri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner a 166 millesimi, quindi i padroni di casa Yuzhakov/Prokhorov a 172 ed i lettoni Sics/Sics a 173. Si qualificano altri due equipaggi italiani: Ivan Nagler e Fabian Malleier chiudono noni a 293 millesimi, quindi Ludwig Rieder e Patrick Rastner sono quindicesimi e acciuffano l’ultimo posto disponibile a 708 millesimi dalla vetta.

Nelle donne brutta sorpresa per l’Italia: Andrea Voetter non riesce a entrare in finale. L’altoatesina non va oltre il ventunesimo tempo in 32.059 con un distacco di ben 734 millesimi dalla migliore prestazione della padrona di casa Vitkoriia Demchenko (31.325) che precede altre due russe, Ekaterina Katnikova a 12 millesimi e Tatyana Ivanova a 73. Passano senza problemi anche le tedesche Julia Taubitz e Anna Berreiter rispettivamente quarta a 130 millesimi e quinta a 148, mentre per i nostri colori acciuffa il quindicesimo tempo Verena Hofer in 31.708 a 383 millesimi. Subiscono il taglio anche Marion Oberhofer, sedicesima a 412 millesimi e Nina Zoeggeler a 705.

Nella prova maschile passano alla finale senza problemi i cugini Fischnaller. Dominik è ottavo in 35.289 nella prova vinta dal lettone Krister Aparjods in 35.074, mentre Kevin è undicesimo in 35.432 a 358 millesimi. Bene anche la Russia con quattro rappresentanti in finale: Semen Pavlichenko, Aleksandr Gorbatcevich, Maksim Aravin e Roman Repilov. Eliminati, invece, i tedeschi Johannes Ludwig e Max Langenhan, gli statunitensi Tucker West, Chris Mazdzer e Johathan Eric Gustafson.

Foto: Paola Castaldi