LIVE Sinner-Gombos 6-4 7-6, Atp Marsiglia 2020 in DIRETTA: l’azzurro è uno spettacolo in Provenza! Next stop: Daniil Medvedev!

16.34 Jannik Sinner batte Norbert Gamobs vincendo 6-4 7-6(5)! Una partita pazzesca del giovane azzurro che domina la sfida con maturità: break nel decimo gioco del primo set per vincere per poi dare il meglio di sé nel secondo parziale. Il classe 2001 ha annullato svariate palle break a Gombos, andato in difficoltà per la pausa di mezz’ora dopo l’antifurto attivato in campo, per poi risorgere nel tie-break. Sinner infatti ha recuperato sotto 4-1 per poi concludere vincendo: next stop, Daniil Medvedev!

FINE SECONDO SET

7-5 GAME SET AND MATCH! SINNER SHOW A MARSIGLIA!

5-6 MATCH POINT SINNER! ALTRO VINCENTE ASSURDO!

5-5 CHE DIRITTO DI SINNER! Risposta radente e bolide diagonale.

4-5 Tiene il servizio Sinner.

3-5 Bravissimo Gombos: diritto lungolinea e palla corta mortifera.

4-3 TIRA A TUTTA SINNER! Mini-break recuperati grazie a due bolidi di diritto nonostante le resistenze avversarie.

4-2 Punto chiamato buono dal Challenger che dà una speranza.

1-4 Risposta a mille di Gombos: tie-break in salita.

1-3 Ace per Sinner.

3-0 Servizio e diritto per lo slovacco.

2-0 Diritto vincente all’incrocio per Gombos.

0-1 Gombos aggredisce subito con il diritto.

6-6 Si vola al tie-break.

40-30 Diritto vincente in contropiede per Sinner.

40-15 Sinner viene coinvolto in uno scambio duro: diritto in rete.

15-15 Rovescio lungo dopo la prima profonda di Gombos.

6-5 L’azzurro si garantisce il tie-break!

40-15 Buona prima di Sinner.

30-15 Servizio e diritto da parte dell’azzurro.

0-15 In affanno con la prima Sinner.

5-5 Serve bene Gombos: match durissimo ora.

30-30 Sinner chiude con il diritto: l’azzurro a due punti dal match.

30-15 Buona risposta di Sinner che sorprende l’avversario.

15-0 Poco lungo il diritto di Sinner: peccato.

5-4 GAME FONDAMENTALE! Sinner torna avanti nel punteggio dopo la pausa.

AD-40 Bravo Sinner a non farsi impensierire dalla risposta profonda dell’avversario e piazzare il diritto incrociato vincente.

40-40 Buona prima di Sinner.

40-AD Impreciso con il diritto l’azzurro: altra chance di break.

40-40 Bravissimo Sinner ad aprirsi il campo con il rovescio.

30-40 ANCORA PALLA BREAK! Inizio a rilento per l’azzurro.

30-30 Chance sprecata per Gombos: bravo Sinner con una buona seconda profonda.

15-30 Gombos muove l’avversario meno pimpante.

15-15 Stecca con il diritto il tennista azzurro.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

4-4 Lo slovacco riparte come prima dell’interruzione.

40-0 Buona prima di Gombos.

30-0 Si riparte in Provenza!

16.01 Secondo riscaldamento per i protagonisti.

16.00 Rientrano i giocatori dopo mezz’ora!

15.58 In programma quest’oggi anche il match tra Marin Cilic e Ilya Ivashka. A seguire Gilles Simons vs Harold Mayot e a seguire Aljaz Bedene e Karen Khachanov.

15.54 Questa la sirena che ha interrotto il gioco in maniera…assordante!

Una sirena interrompe il gioco a Marsiglia… Sinner e Gombos escono dal campo. La diretta riprenderà appena possibile!#stayFIT #tennis https://t.co/5Ay2DEoM0J — Federtennis (@federtennis) February 18, 2020

15.52 Ecco il palleggio tra i raccattapalle come fuori programma.

15.50 Restate con noi per seguire gli aggiornamenti da Marsiglia!

15.49 Il gioco è stato interrotto per un antifurto che si è attivato improvvisamente e non si è trovato ancora il metodo per spegnerlo.

15.47 I giocatori sono rientrati negli spogliatoi: gioco ufficialmente sospeso.

15.43 In corso la sfida di primo turno tra Petra Martic e Su-Wei Hsieh in quel di Dubai.

15.40 Si sono giocati due match quest’oggi: Hurkacz ha vinto 6-4 6-1 contro Hoang mentre Pospisil continua il suo ottimo momento vincendo 7-6 6-3 contro Ruusuvuori.

15.37 I due giocatori palleggiano intanto: situazione paradossale a Marsiglia.

15.32 Gioco ancora interrotto a Marsiglia.

15.31 Intanto c’è spazio per i raccattapalle che giocano.

15.30 Jannik Sinner tornerà in campo più tardi con Simone Bolelli per il match di doppio contro Bopanna-Shapovalov.

30-0 Antifurto che continua a suonare a Marsiglia.

30-0 Ottima prima di Gombos: intanto si è attivata una sirena…

4-3 Non ci sono problemi per Sinner in questo turno di servizio.

40-15 Gran diagonale di rovescio di Sinner.

30-15 Ottima risposta di rovescio di Gombos.

15-0 Buona prima di Sinner.

3-3 CHE SCAMBIO! Bravissimo Gombos a piazza una demi-volée difficile da recuperare per Sinner.

40-30 Buona prima di Gombos.

30-30 Alza il livello in risposta Sinner: diritto profondo.

30-15 Scambio durissimo vinto da Sinner: l’azzurro prova ad accelerare.

30-0 Servizio e rovescio che bacia la riga da parte di Gombos.

3-2 ANCORA ACE SINNER! È risorto ancora in un game difficile.

AD-40 Nuovamente in vantaggio l’altoatesino.

40-40 Torna l’ace per Sinner.

40-AD Gombos muove l’azzurro: ancora palla break.

40-40 Chirurgico con il diritto Sinner.

40-AD TERZA PALLA BREAK GOMBOS!

40-40 Si va ancora ai vantaggi: rovescio lungo da parte di Gombos.

40-30 Sinner trova l’angolo giusto incrociando con il diritto.

30-30 Altro game difficile: diritto che si spegne sul nastro.

30-15 Primo doppio fallo del set.

30-0 Buona prima dell’azzurro.

2-2 Si salva Gombos: equilibrio a Marsiglia.

40-30 Sinner si difende sulla discesa a rete di Gombos: ottimo diritto dello slovacco.

30-15 Buona prima dello slovacco.

15-15 Buono scambio condotto da Sinner: diritto lungo di Gombos.

15-0 Servizio e diritto vincente di Gombos.

2-1 Palla break annullata: Sinner si salva ancora.

AD-40 Buona prima dell’azzurro.

40-40 Non chiude con il diritto in contropiede l’allievo di Piatti.

AD-40 Servizio e diritto dell’azzurro.

40-40 Altro ace per Sinner.

30-40 ALTRA PALLA BREAK GOMBOS! CHE DIRITTO! Bravissimo lo slovacco a spingere e trovare un grande angolo con il diritto.

30-30 Altalenante Sinner sin qui: altro errore con il diritto.

30-15 Errore da una posizione comoda per Gombos.

15-15 Buon diritto a rientrare dello slovacco: Sinner lento dal centro del campo.

1-1 Gombos vince a zero il turno di servizio.

40-0 Fuori di poco il rovescio lungolinea dell’altoatesino.

30-0 Scappa via il rovescio coperto dell’azzurro.

15-0 Buona prima di Gombos.

1-0 Ottima seconda dell’azzurro che si salva in un gioco fondamentale.

AD-40 Nuova chance di game per Sinner.

40-40 Buona risposta in top di Gombos.

AD-40 Altro ace di Sinner.

40-40 Ace di Sinner e palla break annullata.

30-40 PALLA BREAK GOMBOS! Rovescio lungolinea e palla corta vincente.

30-30 Altra buona risposta di Gombos: troppo difensivo Sinner.

30-15 Gran diritto lungolinea in controtempo da parte di Gombos.

15-0 Ottima prima di Sinner.

INIZIO SECONDO SET

14.51 Jannik Sinner vince il primo parziale contro Norbert Gombos per 6 giochi a 4 e vola nel match! Partita giocata con una maturità incredibile sin qui.

FINE PRIMO SET

6-4 PRIMO SET SINNER! PENETRANTE L’AZZURRO! Scambio condotto dal primo all’ultimo colpo e diritto mortifero.

0-40 Altro vincente di Sinner di rovescio! Tre set point!

0-30 CHE PUNTO DI SINNER! Lob in controbalzo di rovescio in recupero dopo lo smash ravvicinato di Gombos.

0-15 Frettoloso Gombos in fase di spinta: diritto in corridoio.

5-4 Lungo il diritto in spinta di Gombos: match conteso.

30-15 Ace di Sinner.

15-15 Risposta che tocca la riga: buon diritto lungolinea di Gombos.

4-4 Ottima prima profonda di Gombos.

40-15 Seconda debole di Gombos: ne approfitta Sinner in risposta.

30-0 Servizio e diritto dello slovacco.

4-3 Sinner attacca Gombos e si porta di nuovo in vantaggio.

40-30 Buon servizio esterno del classe 2001.

30-30 Errore in uscita dal servizio per Sinner.

30-15 Doppio fallo per l’azzurro.

15-0 Buona prima di Sinner.

3-3 Gombos resta concentrato e non si fa sorprendere: equilibrio totale.

40-30 Il lob di Sinner mette in difficoltà Gombos: diritto in rete.

40-15 Buona prima di Gombos: non ci arriva Sinner.

15-15 Sinner prova a recuperare con il rovescio: tentativo che si spegne sul nastro.

0-15 Bravissimo Sinner che aggredisce l’avversario e trova il diritto inside-out.

3-2 Non si gioca nei turni di servizio di Sinner.

40-15 Servizio centrale di Sinner.

30-15 Buona prima e diritto vincente.

0-15 Attacca Gombos: Sinner in affanno in recupero.

2-2 Si salva Gombos dopo le due palle break concesse.

AD-40 Ottimo servizio di Gombos.

40-40 Servizio e diritto dello slovacco.

40-AD Altro errore per Gombos e ancora palla break.

40-40 Risposta in rete per Sinner: chance non sfruttata.

40-AD BREAK POINT SINNER! Gombos impacciato in uscita.

40-40 Rovescio d’attacco in rete per lo slovacco: prima parità del match.

40-30 Sinner è ancora aggressivo: errore per Gombos.

40-15 Bravissimo Sinner con una risposta profonda di rovescio, per poi piazzare la smorzata vincente.

30-0 Servizio profondo di Gombos.

15-0 Primo scambio prolungato del match: errore dell’azzurro.

2-1 Nessun problema per l’azzurro: equilibrio in Provenza.

40-15 In rete la risposta di Gombos con il rovescio.

30-15 Gombos tira a tutta con il rovescio lungolinea dopo aver comandato lo scambio.

30-0 Buona prima esterna dell’azzurro.

15-0 Chiude a rete Sinner dopo la palla corta dell’avversario.

1-1 Vola via il diritto di Sinner: parità.

40-30 Sinner arriva scarico nel momento di chiudere con il diritto.

30-30 Ace dello slovacco.

15-30 Errore per Gombos in fase d’attacco.

15-15 Bravissimo Sinner a comandare lo scambio e chiudere con il diritto dal centro del campo.

15-0 Diritto profondo dopo la prima di servizio di Gombos.

1-0 Ottimo esordio al servizio per Sinner.

40-15 Diritto diagonale dell’azzurro! Gran vincente del classe 2001.

30-15 Volée in rete da parte di Sinner: nastro che aiuta lo slovacco.

30-0 Gombos prova a cambiare direzione: rovescio che si ferma sul nastro.

15-0 Ace dell’azzurro.

0-0 Si comincia a Marsiglia! Batte Sinner.

INIZIO PRIMO SET

14.05 Parte il riscaldamento.

14.04 Giocatori in campo!

14.03 Matteo Berrettini e Fabio Fognini invece tirano un po’ il fiato considerando i problemi fisici.

14.01 Il match comincerà tra poco a Marsiglia.

13.59 A Rio de Janeiro giocheranno invece Salvatore Caruso, contro Jaume Munar, Gianluca Mager contro l’altro prodotto Rafa Nadal Academy Casper Ruud, Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego.

13.57 Gombos ha ottenuto la posizione #80 come best ranking nel 2017: attualmente è 102 al mondo.

13.55 Parlando dei tornei a cui ha partecipato, non è stato fortunato nei match d’esordio ad Auckland e Bendigo, nei primi due tornei nella prima stagione da professionista: pur lottando, Benoit Paire e Emil Ruusuvuori hanno avuto la meglio.

13.53 L’altoatesino giocherà anche nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, per poi approdare sul rosso tra Montecarlo, Madrid, Roma e il Roland Garros.

13.51 Sinner non è l’unico italiano impegnato a Marsiglia: ai nastri di partenza c’è anche Stefano Travaglia contro Felix Auger-Aliassime.

13.48 Norbert Gombos è passato dalle qualificazioni vincendo contro Alexey Vatutin al primo turno, superando il padrone di casa Elliot Benchetrit nel turno decisivo.

13.46 In questo inizio di 2020, il rendimento di Sinner è stato un po’ altalenante: il 2001 ha vinto a Melbourne la prima partita Slam, per poi lottare nei tornei successivi ma uscire all’esordio.

13.44 L’altoatesino, che tra tre giorni compirà 36 anni, non sarà presente a Delray Beach: al suo posto, il rivale di un vita, Denis Istomin.

13.42 L’italiano ha scongiurato il sorpasso di Andreas Seppi, che perdendo a New York, non ha potuto superare il classe 2001.

13.40 Il tennista azzurro parte con i favori del pronostico dopo aver guadagnato 11 posizioni dopo il torneo nei Paesi Bassi. Sinner è 68° al mondo l momento.

13.38 Ma torniamo alla sfida odierna: alle 14 Jannik Sinner sfiderà il qualificato slovacco Norbert Gombos per la prima volta in carriera.

13.36 L’italiano vorrebbe qualificarsi contro il #5 al mondo, testa di serie #1 del torneo: l’obiettivo è una nuova vittoria contro un top ten dopo la sfida vinta contro David Goffin.

13.34 Jannik Sinner torna in campo dopo i quarti di finale di Rotterdam. In Olanda ha perso contro Pablo Carreno Busta dopo aver raggiunto per la seconda volta tale piazzamento in un torneo Atp.

13.32 Esordio in tabellone per l’italiano, che potrebbe ottenere un secondo turno molto complicato e suggestivo contro Daniil Medvedev.

13.30 Salve a tutti e benvenuti alla diretta live del match di primo turno dell’ATP di Marsiglia 2020 tra Jannik Sinner e lo slovacco Norbert Gombos

Il programma di Sinner-Gombos – Il percorso di Sinner a Marsiglia

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP di Marsiglia 2020 tra Jannik Sinner e lo slovacco Norbert Gombos. L’azzurrino è pronto per tornare in scena dopo l’eliminazione un po’ amara nei quarti di finale del torneo di Rotterdam.

Sul cemento transalpino, il 18enne cercherà di superare questo confronto senza troppo patire, prima di dover incontrare il n.5 del mondo Daniil Medvedev, una sfida quest’ultima da far tremare i polsi. Sarà interessante verificare la resa di Jannik, dovendo partire coi favori del pronostico, in una settimana iniziata da n.68 del mondo (suo best ranking). In questo momento, infatti, il rendimento del giovane altoatesino è un po’ altalenante e quindi la sfida contro Gombos rappresenta un ulteriore test per accertare l’effettiva solidità del giocatore nostrano.

Non vi sono precedenti tra i due, ma il classe 2001 del Bel Paese sa che dovrà esprimere il suo miglior tennis per puntare agli ottavi di finale e meritarsi il confronto con Medvedev. La prova di Sinner sarà molto dipendente dalla resa al servizio e con il dritto, due colpi che nel 2020 a volte l’hanno abbandonato. Indubbiamente, poi, alcune “criticità” del gioco a rete sono altrettanto lampanti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP di Marsiglia 2020 tra Jannik Sinner e lo slovacco Norbert Gombos: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle 14.00.

Foto: Valerio Origo