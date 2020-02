Tennis, quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Gombos? La cifra per gli ottavi all’ATP di Marsiglia

Jannik Sinner ha sconfitto Norbert Gombos in due set e si è così qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Marsiglia. L’altoatesino si è imposto con autorevolezza sullo slovacco, dominando nel primo parziale e poi imponendosi nella seconda frazione grazie a una bella rimonta nel tie-break. Ora l’azzurro se la dovrà vedere contro Daniil Medvedev sul cemento indoor della località francese, l’attuale numero 68 al mondo incrocerà il fortissimo russo che occupa la quinta posizione nel ranking ATP e che è la testa di serie numero 1 in questo torneo. Il nostro portacolori cercherà una nuova magia contro un avversario molto quotato e ha tutte le carte in regola per impensierire il rivale.

Jannik Sinner ha conquistato 20 punti importanti per il ranking ATP e anche un assegno di discreto livello anche se in questa fase del torneo il montepremi è ancora molto basso. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner sconfiggendo Norbert Gombos e qualificandosi agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Marsiglia? La somma è di 11.805 euro, l’accesso ai quarti di finale varrebbe 20.575 euro mentre la conquista del titolo assicura 116mila euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER BATTENDO GOMBOS?

11.805 euro per la qualificazione agli ottavi di finale.

Foto: Valerio Origo