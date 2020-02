Jannik Sinner continua a scalare la classifica Atp! Le proiezioni del ranking con gli ottavi a Marsiglia

Jannik Sinner ha iniziato bene il proprio percorso nel torneo di Marsiglia, ATP 250 di tennis. L’altoatesino ha sconfitto lo slovacco Norberg Gombos e ora si è guadagnato il confronto negli ottavi di finale contro il finalista dello US Open 2019 Daniil Medvedev (n.5 del mondo). Ovviamente, per Jannik, la sfida è decisamente complicata per le qualità del russo e la differente esperienza tra i due giocatori, pur sapendo che il moscovita non è certo un veterano (classe ’96).

Sinner, da par suo, non avrà nulla da perdere e potrà dare libero sfogo a tutto il proprio talento, come ha fatto la scorsa settimana contro il n.10 del ranking David Goffin, caduto sotto i colpi del tennista del Bel Paese a Rotterdam (Olanda). In termini di classifica, il 18enne nostrano è virtualmente 74°, per via degli 80 punti persi nel Challenger di Bergamo 2019, ma gli scostamenti sono moltissimi per la contemporaneità dell’ATP di Delray Beach (Stati Uniti) e di Rio de Janeiro (Brasile). Se l’azzurro dovesse battere Medvedev raggiungerebbe 758 punti, rimanendo stabilmente nella top-70.

Nei quarti di finale potrebbe esserci un altro russo sulla strada di Jannik, ovvero Karen Khachanov (n.17 del mondo), giocatore dotato di un tennis molto potente. Guardando in prospettiva, in caso di semifinale sarebbero 803 i punti in cassaforte e si dovrebbe parlare di una 65° posto virtuale nel ranking. Se il sogno dovesse continuare i nomi sulla sua strada sarebbero quelli del citato Goffin e del giovane canadese Felix Auger-Aliassime, in finale a Rotterdam. Nordamericano che inizierà il proprio torneo contro l’altro azzurro Stefano Travaglia. In caso di qualificazione all’atto conclusivo, dovremmo parlare di 863 punti e quindi di una top-60. Viaggiando con la fantasia e pensando a un Sinner vincitore contro uno tra (verosimilmente) il canadese Denis Shapovalov e il greco Stefanos Tsitisipas, si raggiungerebbe quota 963 e quindi si entrerebbe in top-50, in una dimensione davvero “metafisica”.

Foto: Alessio Tarpini / LPS