Jannik Sinner è pronto per tornare in scena dopo l’eliminazione un po’ amara nei quarti di finale del torneo di Rotterdam. Il talentuoso tennista azzurro giocherà contro lo slovacco Norbert Gombos, giocatore proveniente dalle qualificazioni, nel 1° turno dell’ATP di Marsiglia. Sul cemento transalpino, il 18enne cercherà di superare questo confronto senza troppo patire, prima di dover incontrare il n.5 del mondo Daniil Medvedev, una sfida quest’ultima da far tremare i polsi. Sarà interessante verificare la resa di Jannik, dovendo partire coi favori del pronostico, in una settimana iniziata da n.68 del mondo (suo best ranking).

Sinner-Gombos, Atp Marsiglia 2020: programma, orario, tv, streaming

L’incontro tra Jannik Sinner e Norbert Gombos è previsto non prima delle ore 14.00. La diretta tv sarà garantita da Sky Sport e su SuperTennis, live streaming su Sky Go e su Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Martedì 18 febbraio

Non prima delle 14.00 Sinner vs Gombos – Primo turno ATP Marsiglia

