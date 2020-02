VIDEO Jannik Sinner, punto pazzesco a Marsiglia! Smash di Gombos, magico pallonetto difensivo

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale dell’Atp di Marsiglia 2020, superando per 6-4, 7-6 lo slovacco Gombos, proveniente dalle qualificazioni. Nel corso del match il 18enne azzurro, che ora affronterà il temibile russo Daniil Medvedev in una sfida che promette spettacolo, ha messo a segno un punto allucinante sul 5-4 del primo set: d’istinto ha respinto lo smash a colpo sicuro dell’avversario, beffandolo con un pallonetto che ha mandato il pubblico in delirio.

VIDEO: IL PUNTO PAZZESCO DI JANNIK SINNER CONTRO GOMBOS





CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: Valerio Origo