Tennis, il nuovo ranking ATP di Jannik Sinner: numero 68 virtuale. Tutte le proiezioni dopo la sconfitta a Rotterdam

Jannik Sinner è stato eliminato dallo spagnolo Pablo Carreno Busta ai quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam. L’azzurro ha avuto a disposizione due match point consecutivi nel tie-break del terzo set ma purtroppo non è riuscito a concretizzarli e alla fine si è dovuto inchinare al cospetto dell’esperto iberico che gli ha sbarrato la strada verso le semifinali del torneo olandese su cemento indoor.

L’altoatesino si è comunque distinto eliminando il belga David Goffin (top ten mondiale) agli ottavi di finale e si è così garantito il suo best ranking: al momento il 18enne è virtualmente il numero 68 della graduatoria stilata della ATP (793 punti) ma non è ancora certo che questa sarà la sua posizione lunedì 17 febbraio quando la classifica si aggiornerà come a ogni inizio settimana.

Jannik Sinner potrebbe infatti essere scavalcato ancora da tre giocatori: il sudcoreano Soonwoo Kwon (80°, 702 punti), il brasiliano Thiago Monteiro (87°, 669 punti) e l’italiano Andreas Seppi (96°, 601 punti). L’altoatesino e l’asiatico sono impegnati ai quarti di finale a New York (affronteranno rispettivamente il britannico Edmund e l’australiano Thompson) mentre il sudamericano è ai quarti di finale a Buenos Aires contro il portoghese Sousa.

Foto: Valerio Origo