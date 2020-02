LIVE Sinner-Carreno Busta 5-7 6-3 6-7 (6), ATP Rotterdam 2020 in DIRETTA: lo spagnolo vince una battaglia durissima contro l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Ricordiamo che Carreno Busta affronterà in semifinale uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e lo sloveno Aljaz Bedene. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata.

Rovescio largo di Jannik Sinner, vince Pablo Carreno Busta per 7-5 3-6 7-6 (6) dopo un’autentica battaglia di quasi due ore e tre quarti.

6-7 Match point Carreno Busta, con un ace. Torna ora ad avere due servizi Sinner.

6-6 Serve&volley per Carreno Busta per annullare il secondo match point. Si cambia di nuovo campo.

6-5 MATCH POINT SINNER, Carreno Busta colpisce bene di dritto dal centro verso sinistra, non riesce l’omologo colpo di Sinner in recupero, che rimane in rete. Due servizi ora (in teoria) per l’iberico.

6-4 DUE MATCH POINT SINNER! Sempre in spinta l’azzurro, sempre in difesa Carreno Busta, e alla fine il dritto vincente a campo aperto è dell’azzurro!

5-4 Sinner, Carreno Busta prende campo con il dritto e poi chiude con lo smash. Due servizi ora per l’azzurro.

5-3 Sinner, MINIBREAK CON IL ROVESCIO VINCENTE!

4-3 Sinner, dritto appena largo di Carreno Busta in lungolinea. Due servizi per l’iberico.

3-3 Dritto lungo di Sinner, minibreak subito svanito. Si cambia campo.

3-2 Sinner, minibreak! Continua a spingere con il dritto l’azzurro, cerca il rovescio lungolinea in contropiede Carreno Busta, ma finisce in rete. Due servizi per l’azzurro.

2-2 Prima esterna carica per Carreno Busta, Sinner non controlla la risposta di rovescio.

2-1 Sinner, CHE ROVESCIO! Lungolinea vincente dell’azzurro, ora due servizi per Carreno Busta.

1-1 Schiaffo al volo di dritto di Sinner in avanzamento!

0-1 Carreno Busta, rovescio in rete di Sinner dal centro. Due servizi ora per l’azzurro.

6-6 E tie-break è, con il dritto! Oltre due ore e mezza.

40-0 Tre chance per il tie-break.

30-0 Esce il dritto di Carreno Busta.

15-0 Sinner con due dritti sui due angoli piega la resistenza di Carreno Busta.

5-6 Carreno Busta, lo spagnolo finta la palla corta e invece gioca il dritto all’incrocio delle righe. Sinner torna a servire per restare nel match e andare così al tie-break.

40-0 Non controlla la risposta di rovescio Sinner.

30-0 Fa esplodere il proprio dritto dal centro Carreno Busta.

15-0 Appena lungo il dritto di Sinner.

5-5 Rimonta completata da Sinner! Esce il rovescio di Carreno Busta, in un game in cui si è visto cancellare tre match point, due per meriti dell’azzurro e uno più per demeriti propri.

Vantaggio Sinner, e ancora con il dritto prende campo l’azzurro per vincere il punto!

40-40 PODEROSO DRITTO DI SINNER ALL’INCROCIO DELLE RIGHE PER ANNULLARE IL TERZO MATCH POINT! E poi carica il pubblico, lui il primo a uscire dalla diagonale del rovescio e lui a fare il punto!

30-40 Match point Carreno Busta: lungo il dritto dello spagnolo sulla seconda di Sinner.

15-40 Due match point Carreno Busta: prima esterna vincente di Sinner.

0-40 Tre match point Carreno Busta: rovescio in rete Sinner in uscita dal servizio.

0-30 Smash in salto indietreggiando di Sinner che finisce nettamente fuori. L’azzurro si era aperto il campo con il dritto.

0-15 Ancora problemi non piccoli a rete per Sinner, che non chiude lo smash e affossa in rete da breve distanza la palla con il dritto.

4-5 Carreno Busta, BREAK SINNER! Risposte dell’azzurro nei piedi dello spagnolo, che non ha il tempo di organizzare il rovescio mandandolo appena lungo! Resta ancora però un turno di servizio per Jannik per concludere il recupero.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: spinge benissimo con il dritto l’azzurro, insistendo verso sinistra e poi chiudendo a destra!

40-40 Sbaglia malamente Sinner con il rovescio nello scambio, che esce di mezzo metro abbondante.

30-40 PALLA BREAK SINNER: prima esterna carica di Carreno Busta, Sinner va indietro e cerca la risposta di dritto, che è lunga.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER: servizio esterno e palla corta di dritto sulla quale Sinner arriva, ma non può rimandarla dall’altra parte.

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER: lungo il dritto di Carreno Busta.

0-30 DUE DRITTI DI SINNER! Uno per aprirsi il campo, l’altro per chiudere, negli angoli: c’è ancora qualche possibilità per l’azzurro.

0-15 Sbaglia di dritto in larghezza Carreno Busta.

3-5 Carreno Busta, Sinner tiene con una certa facilità, ma ora lo spagnolo serve per il match.

40-15 Due recuperi spettacolari di Carreno Busta, ma il suo ultimo dritto finisce largo.

30-15 Molto bello questo punto vinto da Sinner! Carreno Busta difende anche oltre l’impossibile, ma alla fine deve cedere di fronte all’ultima volée a campo aperto dell’azzurro.

15-15 Bel dritto verso l’incrocio delle righe di Carreno Busta.

15-0 Buona prima di Sinner.

2-5 Carreno Busta, il nastro beffa ancora Sinner sulla volée di dritto che non passa. L’azzurro servirà per restare nel match al cambio di campo.

40-15 Servizio e dritto profondo di Carreno Busta, Sinner non riesce a far passare la palla oltre la rete.

30-15 Dritto in corsa di Sinner lungo.

15-15 Bel rovescio lungolinea di Sinner sul quale Carreno Busta non riesce a tenere in campo il recupero di dritto.

15-0 Scambio piuttosto lungo, rovescio in rete di Sinner.

2-4 Carreno Busta, parente strettissimo dell’ace per Sinner.

40-15 Doppio fallo di Sinner, il primo.

40-0 Prima centrale di Sinner.

30-0 Dritto lungo di Carreno Busta.

15-0 Buona prima di Sinner.

1-4 Carreno Busta, secondo ace consecutivo per lo spagnolo.

40-30 Ace di Carreno Busta, il quarto. Superate le due ore di gioco.

30-30 Prima a 207 km/h di Carreno Busta che Sinner non riesce a controllare.

15-30 GRAN PUNTO DI SINNER! Scambio durissimo, alla fine vinto dall’azzurro con il dritto lungolinea.

15-15 Rovescio lungo di Carreno Busta.

15-0 Rovescio lungo di Sinner.

1-3 Carreno Busta, Sinner tiene la battuta dopo uno scambio complicato e poi va a cambiare la racchetta.

40-30 Lungo il dritto di Carreno Busta.

30-30 Dritto in rete di Sinner.

30-15 Buona seconda di Sinner.

15-15 Rovescio in rete di Sinner.

15-0 Servizio e dritto di Sinner.

0-3 Carreno Busta, rovescio lungo di Sinner e break di vantaggio confermato dello spagnolo.

40-15 Servizio e dritto di Carreno Busta, ma con palla appena larga.

40-0 Risposta di dritto appena lunga di Sinner.

30-0 Servizio e dritto per Carreno Busta, ora rinfrancato dalla situazione di punteggio.

15-0 Prima vincente di Carreno Busta.

0-2 Break Carreno Busta: Sinner rischia con un primo dritto e poi mette largo l’ultimo, cedendo per la seconda volta nel match la battuta.

Vantaggio Carreno Busta, palla break: dritto in rete di Sinner in uscita dal servizio.

40-40 Sinner si espone al rovescio dal centro di Carreno Busta, che lo porta ai vantaggi.

40-30 Bella prima profonda di Sinner al centro.

30-30 Carreno Busta chiama a rete Sinner, il quale arriva male sulla palla corta e la mette larga con il dritto.

30-15 Ace numero nove di Sinner.

15-15 Stavolta Carreno Busta prende il comando dello scambio con il dritto dal centro e poi sfodera il vincente verso l’angolo sinistro.

15-0 Buona prima di Sinner.

0-1 Carreno Busta, Sinner cerca di vincere lo scambio con il dritto, che però esce di poco in lunghezza. Lo spagnolo si salva nonostante quattro palle break contro.

Vantaggio Carreno Busta, dritto in recupero di Sinner che esce.

40-40, 3a parità: il nastro respinge il dritto di Sinner che sarebbe stato vincente.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: sbaglia con il rovescio Carreno Busta, mettendolo in rete.

40-40, 2a parità: Sinner gira lo scambio con il dritto, ma sbaglia la direzione dell’ultimo consentendo a Carreno Busta di giocare un passante che l’azzurro non può prendere.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: l’azzurro sposta molto bene Carreno Busta con il dritto e chiude con lo smash.

40-40 Gran prima esterna di Carreno Busta, che poi lancia un urlo che rimbomba per l’Ahoy.

30-40 PALLA BREAK SINNER: servizio esterno e dritto verso la propria destra per Carreno Busta.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER: GRAN DRITTO LUNGOLINEA!

15-30 Due smash necessari a Carreno Busta per chiudere, perché sul primo Sinner intuisce la traiettoria, ma è un colpo troppo potente da respingere adeguatamente.

0-30 Dritto largo di Carreno Busta.

0-15 Doppio fallo di Carreno Busta.

6-3 SET SINNER! Risposta lunga di Carreno Busta, si va al terzo!

40-0 TRE SET POINT SINNER: gran punto di entrambi, nessuno vuole mollare e gioca profondo, alla fine Carreno Busta mette in rete il dritto.

30-0 Ottima prima di Sinner.

15-0 Rovescio in rete di Carreno Busta.

5-3 BREAK SINNER! Stavolta è lungo il rovescio di Carreno Busta, l’azzurro potrà servire per il set.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: dritto in uscita dal servizio lungo per Carreno Busta.

40-40, 2a parità: gran contropiede di dritto di Sinner!

Vantaggio Carreno Busta, cerca il dritto vincente Sinner in lungolinea, ma gli esce.

40-40 Gran prima esterna di Carreno Busta.

30-40 PALLA BREAK SINNER: ancora una chance per l’azzurro, il suo dritto Carreno Busta non riesce a contenerlo.

30-30 Risposta lunga di Sinner.

15-30 Dritto largo di Carreno Busta, che era arrivato in ritardo su quello in spinta di Sinner.

15-15 Scambio lungo, rovescio in rete di Carreno Busta.

15-0 Prima esterna di Carreno Busta.

4-3 Sinner, cerca la violenta risposta di dritto Carreno Busta, ma la palla termina fuori di metri.

40-15 Rovescio lungo di Carreno Busta.

30-15 Servizio, dritto e comodissima volée di Sinner.

15-15 Buona prima di Sinner.

0-15 Dritto in rete di Sinner.

3-3, Carreno Busta tiene un turno di servizio complicatissimo dopo aver spedito fuori dal campo Sinner con il dritto.

Vantaggio Carreno Busta, il nastro porta la palla appena lunga sul dritto giocato da Sinner.

40-40, 4a parità: spreca di un nulla la chance Sinner, aiutato dal nastro sul primo dritto, ma la palla corta rimane sul nastro e poi ritorna nel campo dell’azzurro.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: CHE DRITTO! Verso l’incrocio delle righe dopo un altro scambio duro, stavolta Carreno Busta non tira su la palla.

40-40, 3a parità: gran peccato per questo punto perché Sinner era riuscito a restare nello scambio dopo che Carreno Busta lo aveva spostato, ma il rovescio rimane in rete.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: spinge di rovescio l’azzurro, quello dell’iberico è appena lungo.

40-40, 2a parità: grandissima difesa di Sinner! Carreno Busta non s’aspetta la palla in campo e una volée difficile e viene poi superato dal pallonetto dell’azzurro.

Vantaggio Carreno Busta, ace.

40-40 Spettacolare rovescio lungolinea di Sinner!

40-30 Prima palla corta del match di Sinner, Carreno Busta ci arriva, ma la palla non supera il nastro.

40-15 Comanda con il dritto Carreno Busta, Sinner cerca di difendersi, ma l’ultimo rovescio in corsa è in rete.

30-15 Esagera con il dritto incrociato Sinner.

15-15 Dritto in rete di Carreno Busta.

15-0 Servizio e dritto di Carreno Busta.

3-2 Sinner, ace e stavolta nessun problema al servizio.

40-15 Ancora ottima gestione del punto con il dritto per Sinner, che chiude giocando un bell’incrociato.

30-15 Buona prima di Sinner.

15-15 Lungo il rovescio di Sinner.

15-0 Sinner comanda benissimo lo scambio con il dritto, chiudendo in lungolinea.

2-2 Servizio e dritto per Carreno Busta, che riesce anch’egli a tirarsi fuori da una complicata buca.

Vantaggio Carreno Busta, prima centrale.

40-40 Scambio lungo e duro del quale Sinner tenta di liberarsi con il rovescio lungolinea, che però finisce in rete.

30-40 PALLA BREAK SINNER: spinge con il dritto l’azzurro, Carreno Busta non riesce a tenere il campo il colpo omologo in corsa.

30-30 Scende a rete Carreno Busta e gioca la volée bloccata di dritto.

15-30 Appena lunga la risposta di dritto di Sinner sulla seconda di Carreno Busta.

0-30 Gran dritto di Sinner che si stampa sulla riga!

0-15 Rovescio lungo di Carreno Busta.

2-1 Sinner, CHE ROVESCIO LUNGOLINEA! Il modo ideale per chiudere un game difficile, in cui Carreno Busta aveva tutta l’intenzione di dare una svolta decisiva al match.

Vantaggio Sinner, ancora servizio e dritto dell’azzurro per cercare di tenere la battuta nonostante le difficoltà proposte da Carreno Busta in questo game.

40-40, 3a parità: che rischio che si è preso Sinner! Prima esterna e poi dritto lungolinea che si stampa sulla riga esterna.

Vantaggio Carreno Busta, palla break: risposta aggressiva sulla seconda di Sinner, il cui lob difensivo esce di poco.

40-40, 2a parità: lungo il dritto di Sinner.

Vantaggio Sinner, gran contropiede con il dritto in uscita dal servizio.

40-40 Carreno Busta gioca il contropiede di dritto, ha alzato decisamente il livello negli ultimi minuti.

40-30 CHE SCAMBIO! Il migliore della partita, entrambi si difendono veramente bene e poi Sinner riesce a prendere in controtempo Carreno Busta a rete per prendersi il punto!

30-30 Brutto errore di Carreno Busta di dritto.

15-30 Il nastro aiuta la difesa di Carreno Busta, Sinner deve giocare una difficile volée, poi tornare indietro e nel frattempo lo spagnolo spinge e chiude di rovescio.

15-15 Spinge con il dritto Carreno Busta, giocando poi uno slice imprendibile verso la rete.

15-0 Bel punto di Sinner! Gioca molto profondo con il dritto, per poi chiudere di rovescio nell’angolo alla sua sinistra.

1-1 Prima esterna di Carreno Busta che poi chiude con il dritto in avanzamento.

40-15 Prima centrale di Carreno Busta.

30-15 Prima esterna di Carreno Busta.

15-15 Il nastro stavolta beffa Sinner, allungando il passante di rovescio in recupero di Carreno Busta e impedendo all’azzurro di giocare il rovescio vicino alla rete.

0-15 Sinner prende campo con il dritto e chiude con lo smash.

1-0 Sinner, arriva l’ace per chiudere il game.

40-30 Prima profonda di Sinner.

30-30 Brutto errore di Sinner che spedisce il dritto in rete quando voleva cercare il vincente in uscita dal servizio.

30-15 Buona prima di Sinner.

15-15 Il nastro porta via il dritto a Sinner.

15-0 Buona prima di Sinner per aprire il secondo set.

5-7 Set Carreno Busta: lo spagnolo gioca un gran dritto lungolinea che Sinner non può controllare, si chiude qui il primo parziale.

40-30 Set point Carreno Busta: buona prima profonda, Sinner mette in rete il rovescio.

30-30 Gran prima esterna di Carreno Busta.

15-30 Servizio e dritto di Carreno Busta.

0-30 In rete il dritto di Carreno Busta.

0-15 Sinner riesce a prendere il comando dello scambio nella battaglia al centro, giocando poi da lì il dritto vincente.

5-6 Break Carreno Busta: dritto in rete di Sinner in uscita dal servizio, lo spagnolo servirà per il set al cambio di campo.

15-40 Due palle break Carreno Busta: gioca molto profondo lo spagnolo sulla diagonale del rovescio, costringendo Sinner all’errore in lunghezza.

15-30 Prima esterna di Sinner.

0-30 Sinner vanifica la costruzione di un ottimo punto con il dritto non controllando la volée bassa di rovescio sul recupero di Carreno Busta, mettendola appena lunga.

0-15 Risposta vincente di dritto di Carreno Busta.

5-5 Cerca il vincente di dritto Sinner, ma finisce appena lungo dopo aver tenuto in campo una difficile prima di Carreno Busta.

40-0 Comanda bene con il dritto Carreno Busta.

30-0 Perde il controllo del dritto in larghezza Sinner.

15-0 Sbaglia di rovescio Sinner.

5-4 Sinner: alla corta in condizioni difficili di Carreno Busta, l’azzurro ci arriva senza problemi e chiude di dritto.

40-15 In rete il rovescio in avanzamento in uscita dal servizio di Sinner.

40-0 Ancora un ace per Sinner.

30-0 Bastano il servizio centrale e due dritti a Sinner.

15-0 Ace di Sinner.

4-4 Prima esterna di Carreno Busta che tiene facilmente il servizio.

40-15 Altra buona prima di Carreno Busta.

30-15 Prima profonda di Carreno Busta.

15-15 Secondo ace di Carreno Busta.

0-15 Gran passante di rovescio di Sinner, che approfitta di una discesa a rete un po’ sconclusionata di Carreno Busta.

4-3 Sinner, si ferma sul nastro il dritto di Carreno Busta che aveva risposto bene.

Vantaggio Sinner, bella prima centrale a 204 km/h.

40-40 Errore in lunghezza con il rovescio di Sinner.

40-30 Carreno Busta si prende lo scambio fin dalla risposta e chiude di dritto.

40-15 Seconda efficace di Sinner.

30-15 Gran disposta incrociata di rovescio di Carreno Busta.

30-0 Spinge con il dritto Sinner e si prende il punto.

15-0 Gran dritto incrociato di Sinner!

3-3 Sbaglia la risposta Sinner, si salva Carreno Busta.

Vantaggio Carreno Busta, Sinner gioca molto bene lo scambio riuscendo a comandarlo con il dritto, ma lo spagnolo gioca una palla che lascia l’azzurro in posizione molto scomoda a rete e infatti la volée di rovescio praticamente non gli esce dalla racchetta.

40-40, 2a parità: ottima seconda di Carreno Busta, che poi comanda lo scambio giocando negli angoli con il dritto.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: ancora con il rovescio Sinner si va a prendere questo punto!

40-40 Gran risposta di Sinner che si apre il campo per giocare con il rovescio lungolinea!

40-30 Servizio esterno e contropiede di dritto di Carreno Busta.

30-30 Molto bravi entrambi, Sinner in risposta e Carreno Busta con il dritto in emergenza che resta appena in campo; lo spagnolo viene poi a prendersi il punto a rete.

15-30 Gran scambio giocato da Sinner fin dalla risposta, ma l’azzurro colpisce l’ultimo dritto con troppa forza, mandandolo lungo di un metro abbondante.

0-30 Doppio fallo di Carreno Busta.

0-15 Ancora un nastro a beffare Carreno Busta, Sinner si avventa sulla palla con il dritto, lo spagnolo non trova il passante in recupero.

3-2 Sinner, torna a rete l’azzurro e stavolta il passante incrociato di Carreno Busta è larghissimo.

40-30 Rovescio in recupero di Sinner in rete.

40-15 Gran prima esterna di Sinner.

30-15 Carreno Busta cerca la risposta bloccata, ma trova una palla fiacca che rimane sotto la rete.

15-15 Prima centrale di Sinner.

0-15 Viene subito a rete Sinner, ma Carreno Busta si difende bene due volte e poi tira un passante di dritto troppo violento da controllare per l’azzurro.

2-2 Si apre bene il campo Sinner con il dritto, ma l’ultimo lo mette in rete.

40-30 Buona prima centrale di Carreno Busta, Sinner mette larga non di molto la risposta di rovescio.

30-30 Carreno Busta spinge per tutto lo scambio, gran difesa di Sinner che però spedisce lungo di poco un dritto che voleva mettere in seria difficoltà lo spagnolo.

15-30 Gran scambio vinto da Sinner! Il primo vero punto lungo dell’incontro, con il dritto dell’azzurro che su quella diagonale fa male e diventa un vincente.

15-15 Arriva male sul rovescio in uscita dal servizio Carreno Busta.

15-0 Ace di Carreno Busta, centrale.

2-1 Sinner, esce il dritto di Carreno Busta e l’azzurro si salva dopo aver annullato una palla break per propri meriti.

Vantaggio Sinner, stavolta con la prima centrale.

40-40, 2a parità: ottima prima esterna di Sinner.

Vantaggio Carreno Busta, palla break: Sinner attacca bene sul lato sinistro, ma è eccellente la difesa dello spagnolo sulla quale l’azzurro non riesce a organizzare la volée.

40-40 Sinner spinge con il dritto, ma appena può Carreno Busta gioca un po’ più profondo e costringe l’altoatesino a mettere il proprio colpo in rete.

40-30 Il nastro porta in corridoio il dritto di Sinner.

40-15 Prima al corpo di Sinner che Carreno Busta non controlla.

30-15 Appena lungo il dritto di Sinner.

30-0 Ace centrale di Sinner.

15-0 In rete il recupero di rovescio di Carreno Busta.

1-1 Miracolo di Carreno Busta che, buttato fuori dal campo da un eccellente rovescio di Sinner, risponde con lo stesso colpo trovando il passante vincente.

40-15 Servizio e dritto per Carreno Busta.

30-15 Il nastro rallenta il rovescio di Carreno Busta favorendo Sinner, che chiude con il dritto verso la sua destra.

30-0 Buona prima centrale di Carreno Busta.

15-0 Prima esterna vincente di Carreno Busta.

1-0 Sinner, prima vincente con Carreno Busta che s’allunga invano.

40-0 Primo ace di Sinner, esterno.

30-0 Prima centrale vincente di Sinner.

15-0 Spinge subito con il dritto Sinner verso l’incrocio delle righe.

Al servizio Sinner.

13:09 Terminato il riscaldamento, si comincia!

13:05 Cominciate le fasi del riscaldamento.

13:03 Ecco che Sinner e Carreno Busta si portano al centro dell’Ahoy di Rotterdam, storico impianto del torneo; l’arena, fra l’altro, nel mese di maggio ospiterà l’Eurovision Song Contest.

13:00 Siamo in attesa dell’ingresso in campo dei due giocatori.

12:55 Ricordiamo anche i tre quarti di finale che seguiranno quello in questione: nella parte di tabellone di Sinner il canadese Felix Auger-Aliassime, tra i nomi più accreditati per garantire al tennis un grande futuro, incrocerà lo sloveno Aljaz Bedene; nella parte alta, invece, sfide tra il francese Gael Monfils e il britannico Daniel Evans e tra il serbo Filip Krajinovic e il russo Andrey Rublev.

12:50 Dieci minuti all’ingresso in campo dei due giocatori.

12:45 Si è intanto concluso il doppio che precedeva questo match, con il finlandese Henri Kontinen e il tedesco Jan-Lennard Struff che hanno battuto i britannici Jamie Murray e Neal Skupski per 5-7 6-1 [10-6].

12:40 Con Sinner salgono a tre gli italiani in grado di arrivare ai quarti di finale di un torneo del circuito maggiore quest’anno, dopo Roberto Marcora la scorsa settimana a Pune e Andreas Seppi proprio in questa a New York (affronterà nella notte l’australiano Jordan Thompson, che ha eliminato contro ogni pronostico il padrone di casa John Isner)

12:35 Primo confronto in carriera tra i due giocatori. Sinner, dopo aver usufruito del forfait al primo turno del moldavo Radu Albot, ha superato nel secondo il belga David Goffin, mentre Carreno Busta ha sconfitto prima il francese Adrian Mannarino e poi il connazionale Roberto Bautista Agut.

12:30 Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Sono uno di fronte all’altro il nostro Jannik Sinner e lo spagnolo Pablo Carreno Busta.

Il programma del match – La cronaca della vittoria di ieri contro Goffin

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Pablo Carreno Busta, valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam 2020. La sfida avrà come palcoscenico il Campo Centrale e sarà il secondo incontro della giornata neerlandese dopo il match di doppio tra Murray/Skupski e Kontinen/Struff.

Appuntamento con la storia per Jannik Sinner, che ha conquistato per la prima volta l’accesso ai quarti di finale di un torneo di questo calibro. Il diciottenne di San Candido lo ha fatto in modo molto convincente, ottenendo la prima vittoria della propria giovanissima carriera contro un tennista nella top 10: il malcapitato di turno è stato il belga David Goffin che si è inchinato all’azzurrino per 7-6 (7) 7-5 dopo due ore esatte di gioco. Per dovere di cronaca, bisogna dire che il ventinovenne di Liegi ha messo in campo una prestazione mediocre e costellata di errori (ben sette doppi falli, tra le altre cose), ma ciò sicuramente non toglie a Sinner i meriti di un’eccellente prova di forza, costruita su un gioco propositivo e coraggioso e su una tenuta mentale notevole per un ragazzo della sua età. L’altoatesino ha così reagito alle critiche piovutegli addosso dopo un avvio di 2020 certamente non eccezionale (una sola vittoria e quattro sconfitte prima di ieri). Oggi affronterà lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 30 del ranking: sarà un test probante, perché il ventottenne di Gijon è un giocatore estremamente solido e giunge alla sfida odierna con il morale alle stelle dopo aver sconfitto a sorpresa il connazionale Roberto Bautista Agut (6-4 2-6 7-6).

Tra i due tennisti non risulta alcun precedente. L’inizio del match è previsto non prima delle ore 13.00. Buon divertimento con la Diretta Live di OA Sport!

Foto: Valerio Origo