LIVE Sci di fondo, 38 km Storlien-Meraker 2020 in DIRETTA: gara maratona, Johaug può dominare. Incertezza tra gli uomini

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto appuntamento con lo Ski Tour 2020 che si snoda tra Storlien, in Svezia, e Meraker, in Norvegia: si gareggia sulla distanza dei 38 chilometri a tecnica libera tanto per gli uomini quanto per le donne.

Al femminile, questa può tranquillamente essere la gara di Therese Johaug, ammesso che, dopo la sprint (particolare) di Are, ce ne sia una che non sia sua: la norvegese sta semplicemente cercando di vincere tutto quello che può vincere, senza lasciare praticamente nulla alle sue avversarie. Difficile vedere un’alternativa a lei, che vorrà far bene ancor di più perché si arriva nel suo Paese.

Più complicata la questione al maschile, dove vive il duello tra l’intero gruppo norvegese e un solo uomo proveniente dalla Russia, Alexander Bolshunov. Quest’ultimo di fatto ha già ipotecato la Coppa del Mondo, e può tranquillamente gestire la situazione con Johannes Klaebo che ormai punta solo alle sprint. Sul fronte di quelli che, sul percorso, diventeranno padroni di casa, sono tanti i possibili nomi: Golberg, Holund, Krueger, Roethe, ma si potrebbe davvero snocciolare un elenco più lungo di quello telefonico.

Per l’Italia, le speranze non sono particolarmente alte, specialmente dopo il ritiro forzato di Anna Comarella. Nessuna nostra portacolori può competere per le piazze di primo piano. Per quel che riguarda gli uomini, invece, il nome di Francesco De Fabiani è altisonante solo in quanto tale, perché la stagione in corso ha fatto capire quanti e quali sono stati i suoi problemi, che a un certo punto l’hanno portato a un passo dalla rinuncia al Tour de Ski.

La gara femminile inizierà alle ore 10:45, quella maschile alle 13:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse