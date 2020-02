Sci di fondo, Coppa del Mondo: lo Ski Tour 2020 affronta l’iconica Storlien-Meråker

Lo Ski Tour 2020 è giunto al suo giro di boa e si appresta ad affrontare la tappa più lunga del suo programma. Giovedì è infatti programmata una mass start di 38 km che attraverserà simbolicamente il confine tra Svezia e Norvegia. Le tre tappe svedesi disputate tra Åre e Östersund sono andate in archivio e, dopo un giorno di riposo, la carovana dello sci di fondo si trasferirà in Norvegia. Non lo farà tuttavia con mezzi motorizzati, bensì con i propri sci ai piedi!

Infatti giovedì sia gli uomini che le donne affronteranno una mass start di 38 km a skating che partirà da Storlien (Svezia) e terminerà a Meråker (Norvegia). Le due località non sono scelte a caso. Anzi, al contrario hanno un grande valore simbolico.

Sin dal medioevo le valli Stjørdalen e Verdal erano un’arteria fondamentale per il commercio tra la regione dello Jämtland (dove si trovano Östersund e Åre) e quella del Trøndelag (la cui città principale è Trondheim, dove lo Ski Tour terminerà nel weekend).

Nella seconda metà del XIX secolo venne poi costruita una ferrovia, la cosiddetta Meråker Line, che ebbe un notevole impatto positivo sulla crescita economica dell’area. In particolare il paese di Storlien fu uno di quelli che beneficiarono maggiormente della strada ferrata, poiché divenne la stazione di confine tra Svezia e Norvegia (all’epoca temporaneamente unite sotto un’unica bandiera, ma di fatto culturalmente separate).

Ancora oggi Storlien è un crocevia fondamentale per chi passa dalla Meråker Line, poiché è dove i viaggiatori devono cambiare treno in quanto la parte norvegese della ferrovia tuttora non è elettrificata.

Dunque la Storlien-Meråker di sci di fondo è stata concepita proprio in onore degli antichi sentieri tra i boschi che attraversavano il confine e collegavano la regione dello Jämtland, in Svezia, e quella del Trøndelag, in Norvegia.

Foto: LaPresse