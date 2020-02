LIVE Sci di fondo, 34 km Storlien-Meraker 2020 in DIRETTA: Bolshunov e Johaug si dimostrano ancora una volta imbattibili!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14:55 Questa dunque la classifica finale di oggi:

Alexander Bolshunov RUS 1:19:34.9 Johannes Klaebo NOR +51.7 Emil Iverson NOR +51.8 Martin Loewstroem Nyenget NOR +52.4 Finn Haagen Krogh NOR +52.8

14:53 Segnali di ripresa per De Fabiani, 22° a 2’40” dalla vetta.

14:51 Solo un dodicesimo posto per il pettorale blu Golberg che chiude a 1’18”.

14:49 Vince Bolshunov per distacco! Klaebo regola tutti nella volata per la seconda piazza davanti a Iverson.

14:46 Anche Klaebo è lì a giocarsi il secondo posto, mentre si è staccato Golberg!

14:45 Dietro Bolshunov si è compattato un gruppo interessantissimo di otto atleti per il podio!

14:44 Passaggio al km 31 con Bolshunov che può gestire 45″ sugli inseguitori.

14:43 Ci sono più di 30 secondi tra Bolshunov e Roethe, il quale deve guardarsi le spalle da Krueger.

14:40 Ha fatto il vuoto Bolshunov, vittoria in tasca per il russo a 5 km dal traguardo.

14:38 Resiste qualche altro metro Roethe che poi deve lasciare andare il russo! Un uomo solo al comando.

14:37 Bolshunov si libera anche di Roethe che però non ci sta e resta vicino! Che sfida tra i due.

14:36 Krueger si stacca! Restano solo Bolshunov e Roethe in testa.

14:35 Bolshunov continua a dettare il passo, inseguitori ad una decina di secondi circa di distanza.

14:33 A 10 km dal traguardo terzetto al comando composto da Bolshunov, Roethe e Krueger che però sembra appeso al gancio.

14:31 Iversen e Golberg sono in testa al gruppo all’inseguimento e provano a ricucire su Bolshunov.

14:28 Bolshunov fiuta il pericolo e si porta su Roethe e si mette a dettare il passo!

14:26 La gara potrebbe essere esplosa! Roethe persevera nella sua azione.

14:24 Volata dei 20 km vinta dal norvegese Roethe davanti ai connazionali Holund e Krogh.

14:21 Inizia a muoversi qualcosa in gruppo in vista del passaggio al bonus time del km 20.

14:17 Appena superata la prima metà di gara e ancora tutto tace nel gruppo dei big.

14:12 Nel gruppone al comando non c’è Pellegrino che si è rialzato per risparmiare le energie in vista della sprint di sabato. De Fabiani invece è con tutti i migliori.

14:09 Passaggio al km 14: in testa lo svedese Burman, i big sono tutti lì.

14:05 Attenzione! Bolshunov rompe un bastoncino. Per sua fortuna un compagno di squadra è pronto ad aiutarlo in stile ciclismo. Vedremo se il russo pagherà lo sforzo più tardi.

14:02 Dopo 30 minuti di gara ancora nessun attacco, fase di studio intenso.

13:59 I norvegesi marcano Bolshunov, è lui il favorito numero uno ed è il più temuto dallo squadrone norvegese.

13:56 De Fabiani nella pancia del gruppo, entrambi gli azzurri sono ancora in corsa per le posizioni che contano.

13:53 Il finlandese Niskanen sembra particolarmente attivo, vedremo se riuscirà ad essere un fattore nella lotta tra Norvegia e Russia.

13:49 Non si smuove nulla, a dettare il passo è il francese Manificat.

13:44 Inizio estremamente bloccato, fase di studio abbastanza prevedibile in questo momento.

13:40 15 punti per l’azzurro, tre in più di Klaebo che lo segue in classifica. Sarà importante per il nostro alfiere la sprint di sabato.

13:38 Pellegrino viene lasciato andare e conquista altri punti importanti per la classifica dove già era al comando.

13:36 Pellegrino al comando per lanciare la volata per il bonus point del terzo chilometro, alla sua ruota ovviamente Klaebo.

13:33 Al comando Golberg, Klaebo e Valnes.

13:31 Cominciata la 34 km maschile!

13:28 Gli atleti sono pronti a partire e sono già schierati.

13:25 Cinque minuti alla partenza della gara maschile, la mass start di 34 km.

13:20 Da vedere anche come terrà su una distanza così lunga Federico Pellegrino, il quale indosserà il pettorale numero 2.

13:15 Per quel che riguarda l’Italia, invece, il nome di Francesco De Fabiani è quello più discusso, perché la stagione in corso ha fatto capire quanti e quali sono stati i suoi problemi, che a un certo punto l’hanno portato a un passo dalla rinuncia al Tour de Ski.

13:10 Continuerà quest’oggi la lotta tra il poderoso gruppo norvegese e il russo Bolshunov, il quale ha già ipotecato la Coppa del Mondo ai danni di Klaebo.

13:05 Ben ritrovati amici appassionati di sci di fondo, alle 13:30 comincerà la mass start maschile.

12:37 La nostra DIRETTA LIVE termina momentaneamente qui, appuntamento alle 13:30 con la mass start maschile.

12:35 Questa dunque la classifica finale:

Therese Johaug NOR 1:26:32.8 Ingvild Flugstad Oestberg NOR +4.0 Heidi Weng NOR +1:21.6 Ebba Andersson SWE +2:00.5 Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR +3:06.5

12:33 Molto bene anche Debertolis che perde qualcosa nel finale concludendo in 24ma piazza.

12:32 Eccezionale Elisa Brocard! L’azzurra chiude 13ma battendo in volata alla norvegese Haga.

12:31 Solamente settima la statunitense Diggins, alle spalle delle norvegesi Jacobsen e Tiril Weng.

12:29 Weng completa il podio con 1’21” di ritardo dalla vetta, quarta la svedese Andersson a 2′.

12:27 Ce la fa Therese Johaug a controllare la rimonta di Oestberg! Vince di 4″ la campionessa norvegese che agguanta l’ennesimo successo di una stagione fuori da ogni logica.

12:25 1.5 km alla fine, sempre più vicine tra loro le due norvegesi! Circa 5″ le separano.

12:23 A 2 km dal traguardo ci sono solamente 6″5 tra Johaug e Oestberg!

12:21 Andersson paga invece 1’37”.

12:19 Al passaggio ai 31 km Johaug ha 8″ su Oestberg, Weng naufragata a 51″.

12:16 Attenzione! Nella parte in discesa Oestberg recupera tanto su Johaug. Le due sono separate da una decina di secondi.

12:13 Impressionante Johaug sul ritmo, gestione impeccabile di questa lunghissima mass start.

12:10 A 7 km dalla conclusione Johaug saldamente in testa con ampio margine di vantaggio su Oestberg, poco più indietro Weng.

12:06 Oestberg stacca Heidi Weng che a sua volta guadagna su Andersson, inizia a definirsi il podio.

12:04 A poco più di 10 km dalla fine Johaug fiuta il pericolo e ricomincia a spingere per mettere in sicurezza la vittoria.

12:02 Debertolis 18ma ma distante 4’19” dalla testa e lontana da chi la precede.

12:00 Brocard 13ma a 2’48” ma perfettamente in lotta per un piazzamento in top 10.

11:57 Vuoto totale dietro queste quattro atlete: Diggins e Stadlober pagano addirittura 2’06”!

11:55 Al km 20 Johaug mantiene 23″ su Oestberg e Weng e 30″ su Andersson. Questo passaggio è anche un bonus time che regala alla campionessa norvegese 15 secondi.

11:52 Attenzione! Weng e Oestberg staccano Andersson e guadagnano un altro paio di secondi su Johaug.

11:49 Andersson, Weng e Oestberg continuano a guadagnare terreno e hanno portato il distacco da Johaug a 25″.

11:47 Non sfigura nemmeno Ilaria Debertolis, 19ma a 2’38” da Therese Johaug.

11:45 Gara stupenda della nostra Elisa Brocard che è decima a 2’05” dalla vetta!

11:42 Passaggio al km 14: Johaug perde qualcosa e deve gestire 28″ su Oestberg, Weng e Andersson. Poi a 1’24” Diggins con l’austriaca Stadlober e la finlandese Parmakoski.

11:38 Riepilogo della situazione: Johaug mantiene 30″ di margine sul terzetto Andersson-Weng-Oestberg e oltre un minuto sul gruppo capitanato da Diggins.

11:35 Gara maratona, le atlete devono ancora transitare al passaggio dei 14 km, quando ne mancheranno 20 al traguardo.

11:31 Rimasta nel gruppo la statunitense Diggins che paga oltre un minuto da Therese Johaug.

11:29 Grandissima azione della norvegese Oestberg che con il suo passo raggiunge la connazionale Weng e la svedese Andersson.

11:26 Primi chilometri di gara davvero duri e tutti in salita, poi comincerà un tratto in discesa che sarà importante per rifiatare e riprendere energie per il rush finale.

11:23 Alle spalle del duo Andersson-Weng emerge dal gruppo Oestberg che ha guadagnato qualche metro sulle altre.

11:21 Sono 24 i secondi che la norvegese deve gestire sulla svedese Andersson.

11:19 Situazione piuttosto congelata, Johaug continua a mettere spazio tra sé e le rivali.

11:16 Dietro Johaug ci sono in coppia Andersson e Weng, le quali hanno qualche metro di vantaggio sulle inseguitrici.

11:14 Numero clamoroso, tanto per cambiare di Therese Johaug! La norvegese stacca tutte a 30 km dal traguardo!

11:12 Alla prima salita parte Johaug! Con lei restano solo Andersson e Jacobsen.

11:10 Al km 3 sempre Johaug al comando, bene per ora le italiane Debertolis e Brocard, rispettivamente 15ma e 17ma.

11:07 Sulle code degli sci di Johaug c’è la svedese Andersson, ancora non fa il vuoto la norvegese ma il gruppo di testa inizia a perdere unità.

11:05 Subito ritmo altissimo imposto da Therese Johaug che mette tutte in fila! La norvegese sembra voler correre 34 km in solitaria.

11:03 Subito Johaug e Weng in testa a dettare il passo.

11:01 Partite! Cominciata la mass start femminile.

10:58 Le atlete sono già schierate, si attende solo lo sparo che darà il via alla gara.

10:50 Continua a spirare il vento a Storlien-Meraker, condizioni non semplici ma alle 11 dovrebbe comunque cominciare la gara femminile.

10:40 Gara posticipata di un quarto d’ora per via del vento, si partirà alle 11 in punto!

10:35 La gara femminile prevede una distanza di ben 34 km, con al suo interno un bonus point e tre bonus time.

10:30 La norvegese sta cercando di vincere tutto quello che può vincere, senza lasciare praticamente nulla alle sue avversarie. Difficile vedere un’alternativa a lei, che vorrà far bene ancor di più perché si arriva nel suo Paese.

10:25 Favorita indiscussa la campionessa norvegese Therese Johaug, vittoriosa anche ieri nella sprint, il format probabilmente a lei meno congeniali.

10:20 Si comincia con la gara femminile, da 34 km, con al via quattro italiane: Greta Laurent, Lucia Scardoni, Ilaria Debertolis ed Elisa Brocard.

10:15 Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due mass start a tecnica libera che, tra Svezia e Norvegia, vanno da Storlien a Meraker.

La sprint maschile di Are – La sprint femminile di Are – La presentazione della gara odierna

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto appuntamento con lo Ski Tour 2020 che si snoda tra Storlien, in Svezia, e Meraker, in Norvegia: si gareggia sulla distanza dei 38 chilometri a tecnica libera tanto per gli uomini quanto per le donne.

Al femminile, questa può tranquillamente essere la gara di Therese Johaug, ammesso che, dopo la sprint (particolare) di Are, ce ne sia una che non sia sua: la norvegese sta semplicemente cercando di vincere tutto quello che può vincere, senza lasciare praticamente nulla alle sue avversarie. Difficile vedere un’alternativa a lei, che vorrà far bene ancor di più perché si arriva nel suo Paese.

Più complicata la questione al maschile, dove vive il duello tra l’intero gruppo norvegese e un solo uomo proveniente dalla Russia, Alexander Bolshunov. Quest’ultimo di fatto ha già ipotecato la Coppa del Mondo, e può tranquillamente gestire la situazione con Johannes Klaebo che ormai punta solo alle sprint. Sul fronte di quelli che, sul percorso, diventeranno padroni di casa, sono tanti i possibili nomi: Golberg, Holund, Krueger, Roethe, ma si potrebbe davvero snocciolare un elenco più lungo di quello telefonico.

Per l’Italia, le speranze non sono particolarmente alte, specialmente dopo il ritiro forzato di Anna Comarella. Nessuna nostra portacolori può competere per le piazze di primo piano. Per quel che riguarda gli uomini, invece, il nome di Francesco De Fabiani è altisonante solo in quanto tale, perché la stagione in corso ha fatto capire quanti e quali sono stati i suoi problemi, che a un certo punto l’hanno portato a un passo dalla rinuncia al Tour de Ski.

La gara femminile inizierà alle ore 10:45, quella maschile alle 13:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse