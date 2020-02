LIVE Milan-Juventus 1-1, Coppa Italia in DIRETTA: Cristiano Ronaldo risponde alla rete di Rebic. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

VIDEO HIGHLIGHTS MILAN-JUVENTUS 1-1

LE PAGELLE DI MILAN-JUVENTUS 1-1

22.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

22.47 Partita equilibrata con tanti falli ed emozioni, Milan gioca meglio ma punge solo una volta mentre la Juventus gioca male ma trova il pareggio finale con il rigore di Cristiano Ronaldo.

96′ Fine della partita Milan-Juventus 1-1.

94′ Tiro di Pjanic da fuori, pallone che va oltre la traversa.

92′ Ci saranno sei minuti di recupero.

90′ Goooooooooooooooooooooooool, Cristiano Ronaldooooooooooooooooooo, spiazza Donnarumma con un tiro forte e potente, Milan-Juventus 1-1.

88′ VAR RIGORE per la Juventus, acrobazia di Ronaldo che trova il braccio di Calabria ad intercettare il pallone.

86′ Fuori Calhanoglu e dentro Paquetà per il Milan.

84′ Dybala da fuori area incrocia il sinistro, pallone fuori di molto.

82′ Juventus che non riesce ad approfittare della superiorità numerica fino a questo momento.

80′ Fuori Castillejo e dentro Saelemaekers per il Milan.

78′ Colpo di testa di De Ligt che colpisce male.

76′ Fuori Rebic e dentro Laxalt per il Milan.

74′ Fuori Matuidi e dentro Rabiot per la Juventus.

72′ ROSSO per Theo Hernandez per secondo giallo per fallo su Dybala.

70′ Fuori De Sciglio e dentro Higuain per la Juventus.

68′ Ammonito Castillejo per fallo su Alex Sandro.

66′ Fuori Ramsey e dentro Bentancur per la Juventus.

64′ Goooooooooooooooooooool, Rebicccccccccccccccccccccccccc, cross di Castillejo per Rebic che di piatto mette in rete con Buffon in netto ritardo sul pallone, Milan-Juventus 1-0.

62′ Rebic serve Ibrahimovic che trova l’esterno della rete.

60′ Tiro di Dybala a giro da fuori area, para Donnarumma.

58′ Giallo per Kessié che stende Dybala dopo aver subito un tunnel.

56′ Molti errori in fase di impostare della Juventus.

54′ Cuadrado prova il tiro da fuori area, pallone fuori di molto.

52′ Baricentro molto alto quello del Milan.

50′ Castillejo prova dal limite, para Buffon.

48′ Ibrahimovic di testa serve Rebic che tira di fronte a Buffon, ma l’ex portiere della nazionale risponde presente.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.37 Primo tempo equilibrato con azioni da entrambe le parti, rischia parecchio il Milan con due gomitate di Ibrahimovic e Kessié vanno vicini al rosso, ammoniti Ibrahimovic e Theo Hernandez che salteranno il ritorno.

A tra poco per il secondo tempo!

47′ Fine del primo tempo, Milan-Juventus 0-0.

46′ Ci sarà un minuto di recupero.

45′ Giallo per Theo Hernandez che entra in ritardo su Dybala.

43′ Calhanoglu di punizione prende la barriera da ottima posizione.

41′ Sinistro di Theo Hernandez che finisce oltre la traversa.

39′ Partita che vive di fiammate da entrambe le parti.

37′ Tiro di Cuadrado che chiama alla risposta Donnarumma che con l’aiuto di Romagnoli spazza.

35′ 62% di possesso palla per la Juventus.

33′ Giallo per Ramsey per fallo su Theo Hernandez.

31′ Ibrahimovic gomitata su De Ligt, giallo lo svedese.

29′ Rebic ci prova di piatto al volo, para Buffon.

27′ Punizione di Pjanic da posizione defilata che finisce debolmente nelle mani di Donnarumma.

25′ Rebic resta terra dopo un contrasto, ma si rialza subito.

23′ Calabria al volo prova il tiro, vola Buffon a deviare il pallone.

21′ Possesso palla della Juventus che prova a costruire attraverso l’asse Ramsey-Dybala.

19′ Ramsey prova il tiro da fuori area, trova nella sua traiettoria Dybala in posizione di fuorigioco.

17′ Matuidi prova il cross in mezzo dalla sinistra, pallone fuori misura.

15′ Le tattiche delle due squadre sono note, possesso palla per la Juventus e contropiede per il Milan.

13′ Ibrahimovic ci prova di tacco al volo, pallone fuori di molto.

11′ Grande intervento di De Ligt che ferma Rebic lanciato in contropiede.

9′ Dybala da posizione defilata di punizione mette in mezzo, spazza Kjaer.

7′ Rebic impegna Buffon da fuori area.

5′ Kessié da fuori area prova il tiro, pallone fuori.

3′ Rebic crossa per Ibrahimovic che di testa non trova la porta da posizione defilata.

1′ Inizia la partita!

20.42 Entrano in campo le due squadre, tra poco il fischio d’inizio.

20.39 Tra pochi minuti entreranno in campo le due squadre, tutto pronto a San Siro.

20.36 Cuadrado giocherà nel tridente offensivo al posto dell’infortunato Douglas Costa.

20.33 Nell’altra semifinale d’andata, il Napoli ha vinto 1-0 in casa dell’Inter.

20.30 San Siro ospita per la seconda sera di fila una semifinale di Coppa Italia.

20.27 Lo spogliatoio del Milan:

20.24 La Juventus è reduce da un ko a sorpresa (sconfitta a Verona).

20.21 San Siro sold out, ad eccezione del settore ospiti. È la semifinale di Coppa Italia con più pubblico di sempre.

20.18 Milan e Juve si affronteranno nella gara di ritorno il 4 marzo all’Allianz Stadium.

20.15 I rossoneri sono reduci dalla batosta rimediata domenica sera nel derby: nel frattempo Pioli ha perso Biglia, che si aggiunge all’infortunato Krunic.

20.12 L’arrivo della Juventus a San Siro:

20.09 I bianconeri avevano superato i quarti di finale di Coppa Italia battendo la Roma 3-1 (lo scorso 22 gennaio).

20.06 Il quarto di finale che è valso il passaggio dei turni alla squadra di Pioli, invece, vide protagonista Calhanoglu: in quell’occasione il turco segnò una doppietta al Torino, nel successo maturato ai tempi supplementari.

20.03 L’arbitro del match è Valeri, assistito da Bindoni e Fiorito. Quarto uomo Chiffi, Var e Avar rispettivamente a Nasca e Vivenzi.

20.00 Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

19.57 Buonasera e benvenuti alla diretta live di Milan-Juventus partita d’andata della semifinale di Coppa Italia.

Orario, probabili formazioni e come vedere Milan-Juventus

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Juventus match di andata della semifinale di Coppa Italia 2019-20, grande match di semifinale che vede nel teatro di San Siro lo scontro tra rossoneri e bianconeri per uno spettacolo assicurato.

Il Milan di Pioli proviene dalla brutta sconfitta subita nel derby contro l’Inter in rimonta per 4-2 mentre in Coppa Italia nei quarti è stato superato il Torino ai supplementari. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Donnarumma, in difesa Calabria e Theo Hernandez saranno i terzini, Conti dovrebbe partire dalla panchina. Centrali di difesa Musacchio e Romagnoli anche se resta in corsa per un posto Kjaer. Centrocampo con Castillejo e Rebic esterni di d’attacco, centrali di centrocampo Kessié e Bennacer. Davanti Calhanoglu si gioca il posto con Paquetà a supporto di Ibrahimovic o Leao.

La Juventus viene dalla brutta sconfitta contro il Verona per 2-1 e dall’infortunio di Douglas Costa che resterà fuori per 20 giorni, per quanto riguarda la Coppa Italia facile il passaggio del turno con la larga vittoria contro la Roma, ora i bianconeri affronteranno i rossoneri nella gara d’andata a San Siro in un match che si prospetta equilibrato. In porta andrà Buffon, difesa con De Sciglio e Alex Sandro sugli esterni con Danilo recuperato in panchina, centrali De Ligt e Bonucci anche se Rugani potrebbe far riposare il centrale della nazionale giocando in coppia con l’olandese. Centrocampo con Bentancur e Matuidi probabili sicuri titolari per la terza maglia lotta tra Pjanic spento nelle ultime giornate e Rabiot. Trequarti con Ramsey a supporto di Dybala e Cristiano Ronaldo, ma resta comunque possibile il tridente pesante con Higuain, dalla panchina Cuadrado.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Milan-Juventus, partita valevole per la Coppa Italia 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

