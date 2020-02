LIVE Milan-Juventus, Coppa Italia in DIRETTA: streaming in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Juventus match di andata della semifinale di Coppa Italia 2019-20, grande match di semifinale che vede nel teatro di San Siro lo scontro tra rossoneri e bianconeri per uno spettacolo assicurato.

Il Milan di Pioli proviene dalla brutta sconfitta subita nel derby contro l’Inter in rimonta per 4-2 mentre in Coppa Italia nei quarti è stato superato il Torino ai supplementari. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Donnarumma, in difesa Calabria e Theo Hernandez saranno i terzini, Conti dovrebbe partire dalla panchina. Centrali di difesa Musacchio e Romagnoli anche se resta in corsa per un posto Kjaer. Centrocampo con Castillejo e Rebic esterni di d’attacco, centrali di centrocampo Kessié e Bennacer. Davanti Calhanoglu si gioca il posto con Paquetà a supporto di Ibrahimovic o Leao.

La Juventus viene dalla brutta sconfitta contro il Verona per 2-1 e dall’infortunio di Douglas Costa che resterà fuori per 20 giorni, per quanto riguarda la Coppa Italia facile il passaggio del turno con la larga vittoria contro la Roma, ora i bianconeri affronteranno i rossoneri nella gara d’andata a San Siro in un match che si prospetta equilibrato. In porta andrà Buffon, difesa con De Sciglio e Alex Sandro sugli esterni con Danilo recuperato in panchina, centrali De Ligt e Bonucci anche se Rugani potrebbe far riposare il centrale della nazionale giocando in coppia con l’olandese. Centrocampo con Bentancur e Matuidi probabili sicuri titolari per la terza maglia lotta tra Pjanic spento nelle ultime giornate e Rabiot. Trequarti con Ramsey a supporto di Dybala e Cristiano Ronaldo, ma resta comunque possibile il tridente pesante con Higuain, dalla panchina Cuadrado.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Milan-Juventus, partita valevole per la Coppa Italia 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

