Pagelle Milan-Juventus 1-1, voti Coppa Italia 2020. Rebic la sblocca, poi Ronaldo trova il pari

Un Milan perfetto quasi riesce a spuntarla nell’andata delle semifinali di Coppa Italia sulla Juventus: a San Siro però all’ultimo respiro Cristiano Ronaldo salva i bianconeri e pareggia la rete di Rebic. Andiamo a rivivere l’incontro con le pagelle dei protagonisti.

LA CRONACA DELLA PARTITA

VIDEO HIGHLIGHTS MILAN-JUVENTUS 1-1

Pagelle Milan-Juventus 1-1

Milan

Donnarumma, voto 6: praticamente mai chiamato in causa dai bianconeri, non può nulla sul rigore di Ronaldo.

Calabria, voto 6,5: più che sufficiente la sua performance sulla destra. Va anche al tiro, con Buffon costretto a superarsi nel primo tempo. Sfortunato protagonista nell’episodio del rigore bianconero.

Kjaer, voto 6: non sarà grazioso da vedere, ma è efficace in fase difensiva.

Romagnoli, voto 6,5: prima Ronaldo, poi Higuain. Il centrale rossonero non soffre i centravanti bianconeri e ne vien fuori con classe.

Hernandez, voto 5: per due volte entra in ritardo su Dybala, ingenuamente. Due ammonizioni e il cartellino rosso.

Kessie, voto 6: parte forte, provando ad andare al tiro dalla distanza, poi si limita alla fase di interdizione.

Bennacer, voto 6,5: altra gran partita per il mediano algerino. Interdizione ed impostazione, è lui a comandare il centrocampo rossonero.

Calhanoglu, voto 5,5: non ispirato come nelle ultime uscite, un paio di volte ha la palla giusta per provare ad andare al tiro, ma attende troppo. Dall’86’ Paqueta, senza voto.

Rebic, voto 7: è l’uomo del momento. Dopo la rete nel derby con l’Inter, anche quella alla Juventus. Eccellente negli inserimenti, sin dal primo minuto. E pensare che doveva andare via a gennaio… Dal 76′ Laxalt, senza voto.

Castillejo, voto 6,5: è sua la palla perfetta a rientrare dalla destra che Rebic spinge dentro per il vantaggio. Dall’80’ Saelemaekers, senza voto.

Ibrahimovic, voto 6,5: dominante come di consueto. Di testa è insuperabile, Bonucci e De Ligt non riescono mai ad anticiparlo.

All. Pioli, voto 6: ancora una volta gioca per lunghi tratti meglio della propria rivale, come accaduto nel derby, però sul finale gli episodi puniscono il suo Milan. A ritorno servirà un’impresa.

Juventus

Buffon, voto 6,5: non perfetto sulla rete di Rebic, prima però si esalta con una serie di parate in successione.

Cuadrado, voto 5,5: tanta voglia di fare, va anche al tiro, ma spesso manca la precisione nel trovare la scelta giusta.

De Sciglio, voto 5: torna titolare sulla destra, non incide, poi si perde Rebic in marcatura sulla rete del vantaggio milanista. Dal 70′ Higuain, voto 5: viene servito spesso dai compagni, ma non è mai incisivo.

De Ligt, voto 5,5: tantissima fatica per il giovane olandese nel marcare un fenomeno del calibro di Ibrahimovic. Spesso anticipato nei contrasti aerei.

Bonucci, voto 5,5: leggermente meglio del compagno di reparto in copertura, fatica in zona di impostazione.

Alex Sandro, voto 5,5: soffre le avanzate di Castillejo, non si propone sulla fascia. Ennesima brutta prestazione del brasiliano.

Pjanic, voto 5: le gambe non sono quelle dei giorni migliori, ormai è visibile chiaramente. Non trova mai la giocata giusta, perde molti tempi di gioco e si ritrova sempre raddoppiato.

Matuidi, voto 5,5: solito lavoro oscuro per il francese che non trova i tempi giusti di inserimento. Dal 75′ Rabiot, senza voto.

Ramsey, voto 5: ennesima performance da dimenticare per il gallese, apparso nuovamente spaesato, anche in quello che dovrebbe essere il suo ruolo prediletto. Dal 66′ Bentancur, voto 5,5: prova a dare nuova linfa al centrocampo bianconero, ma la squadra non gira e fatica anche l’uruguayano.

Dybala, voto 6,5: di gran lunga il migliore dei suoi. Prova a trascinare la squadra bianconera con le sue giocate, spesso gli riescono, ma non sono mai incisive in zona pericolosa.

Ronaldo, voto 6,5: giornata no per il portoghese, almeno fino all’88’. Poi i campioni vengono fuori: si inventa la sforbiciata che centra il braccio di Calabria, si presenta dal dischetto ed è freddissimo come di consueto.

All. Sarri, voto 5,5: ennesima partita tutt’altro che positiva per la sua Juventus, viene fuori però la classe di Ronaldo a salvare per l’ennesima volta la banda bianconera.

Foto: Lapresse