VIDEO Milan-Juventus 1-1, Highlights Coppa Italia: gol e sintesi andata semifinale. Cristiano Ronaldo risponde a Rebic

Milan e Juventus hanno pareggiato per 1-1 nella semifinale d’andata della Coppa Italia di calcio 2020. Allo Stadio San Siro è andata in scena una partita infuocata ed estremamente appassionante, ricchissima di episodi e di colpi di scena. I rossoneri sono passati in vantaggio all’inizio della ripresa con un bel piattone di Rebic su cross di Castillejo, poi i padroni di casa sono rimasti in dieci per l’espulsione di Theo Hernandez e i bianconeri hanno trovato il pareggio proprio allo scadere con Cristiano Ronaldo che ha trasformato il calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Calabria. Da segnalare anche l’ammonizione di Zlatan Ibrahimovic che era diffidato e salterà l’incontro di ritorno. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Milan-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia 2020 di calcio.

VIDEO HIGHLIGHTS MILAN-JUVENTUS 1-1:

GOL REBIC (1-0):

GOL CRISTIANO RONALDO (1-1):

Loading...

Loading...

LE PARATE DI BUFFON:

⚽️ AC Milan vs Juventus | Buffon still got it! #MilanJuventus pic.twitter.com/zJiFhIrdAL — D9INE (@D9INE_ITALY) February 13, 2020

#CoppaItalia

Eterno Gigi⚫️⚪️

Primero este disparo a Calabria y el rechace a Rebic.

El mejor jugador hasta ahora es Gianluigi Buffon que mantiene el 0-0 en San Siro vs Ac Milan 🔴⚫️

pic.twitter.com/eaRY69pDXO — Carlos Ayala (@ayalacarlosmx) February 13, 2020

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse