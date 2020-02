LIVE Italia-Russia basket, Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA: Sacchetti cerca risposte dai giovani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Russia, valido per la prima partita delle qualificazioni ad Eurobasket 2021. La Nazionale di basket torna a disputare una partita a Napoli dopo 51 anni; In un PalaBarbuto che si preannuncia essere sold-out, con gli azzurri di coach Meo Sacchetti che affrontano i russi di Sergey Bazarevich nel primo incontro di qualificazione ad Eurobasket 2021. L’Italia, essendo uno dei quattro paesi ospitanti la competizione, è qualificata di diritto; il ct dell’Italbasket può quindi utilizzare questi match per testare le prestazioni di giovani che finora non hanno visto da vicino la Nazionale maggiore, in vista della manifestazione dell’estate 2021.

Oltre alla formazione russa, il girone comprende anche Estonia (che gli azzurri affronteranno domenica 23 febbraio a Tallin) e Macedonia (proveniente dal turno preliminare). L’inedito roster azzurro ha nei sassaresi Marco Spissu e Michele Vitali (nominato capitano per queste prime due partite) i giocatori più rappresentativi, soprattutto dopo che il duo veneziano formato da Stefano Tonut e Andrea De Nicolao ha lasciato il raduno per problemi fisici; convocati per l’occasione anche due giocatori provenienti dalla Serie A2: il centro della Tezenis Verona Francesco Candussi e la guardia classe 2000 Giordano Bortolani (Edinol Biella). Grande attesa per il possibile debutto del talentino Matteo Spagnolo; il classe 2003, che ha già esordito con la maglia della prima squadra dei blancos, è una delle grandi speranze del basket azzurro che, spera nel futuro di creare con lui e Nico Mannion uno dei backcourt più forti d’Europa.

Anche i convocati russi sono molto diversi dai 12 che hanno disputato il Mondiale cinese la scorsa estate; sono infatti assenti, tra gli altri, Alexey Shved, Sergey Karasev, Mikhail Kulagin e Nikita Kurbanov. I giocatori da tenere d’occhio sono il veterano Vitaly Fridzon (protagonista del buzzer beater decisivo nella sfida di preparazione Mondiale disputata a Verona lo scorso agosto), il playmaker Maxim Grigoryev (oltre 13 punti di media in VTB League con la maglia del Parma Perm e Anton Astapkovich, in forza al Nizhny Novgorod.

