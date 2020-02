LIVE Olimpia Milano-Khimki Mosca, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini non possono più sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Olimpia Milano – Khimki

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-RUSSIA DI BASKET DALLE 20.30 (GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport di Olimpia Milano – Khimki, match valido per la 25esima giornata di regular season di Eurolega 2019-2020. Questo è un incontro fondamentale per i meneghini, infatti, in caso di sconfitta, uscirebbero dalle prime otto della classifica e verrebbero raggiunti anche dai moscoviti. Vietato perdere, dunque. Alla fine della stagione regolare mancano appena sei partite e l’Armani ha bisogno di uscire ora da questa crisi che pare infinita, se non vuole rimanere fuori dai playoffs anche in questa stagione.

Loading...

Loading...

Il Khimki, ad ogni modo, è sicuramente una squadra insidiosa. I russi possono vantare un roster ricco di qualità con giocatori come Alexey Shved, scorer che sa segnare in mille modi, Jonas Jerebko, lungo con alle spalle un decennio di esperienza in NBA, e Stefan Jovic, point guard che in carriera ha conquistato un argento olimpico, a Rio 2016, con la sua Serbia. Ci sarà bisogno di una grande Milano per superare l’ostacolo moscovita. I meneghini, in particolare, dovranno riuscire a sfruttare a pieno quello che il punto debole dei loro avversari, vale a dire la difesa. Il Khimki, infatti, su 100 possessi concende oltre 101 punti, solo quattro squadre in tutta l’Eurolega fanno il peggio. Il problema, però, è che i russi bilanciano con un attacco da oltre 102 punti segnati su 100 possessi.

Appuntamento alle 20.45 per Olimpia Milano-Khimki Mosca. Buon divertimento con la nostra Diretta Live.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo