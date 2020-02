LIVE Italia-Grecia, Fed Cup 2020 in DIRETTA: azzurre a caccia della finale dell’evento a Tallinn

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del terzo e ultimo incontro del girone B dell’evento A dei gruppi zonali di Fed Cup 2020 tra Italia e Grecia. Sull’hard di Tallinn le azzurre cercheranno di imporsi contro le elleniche e di ottenere un nuovo successo per ipotecare il primato del raggruppamento e raggiungere la finale che metterà in palio il play-off del mese di aprile.

Le ragazze di Tathiana Garbin, fino ad ora, hanno collezionato cinque vittorie e una sola sconfitta nei singoli match. La formazione greca dovrà fare a meno di Maria Sakkari e questo chiaramente potrà dare un vantaggio a Camila Giorgi e compagne. Ci si aspetta molto dalla marchigiana, autrice di un’ottima prova ieri contro l’estone Anett Kontaveit, pur sconfitta al tie-break del terzo set. Ha stupito favorevolmente, poi, Elisabetta Cocciaretto. La giovane azzurra ha fatto vedere sul campo di Tallinn i grandi miglioramenti compiuti nell’ultimo anno e non è da escludere un nuovo impegno, dopo l’esordio convincente di ieri contro le padrone di casa. Giova ricordare che la vincitrice di questo raggruppamento affronterà nell’atto conclusivo di questa fase della Fed Cup 2020 dei gruppi zonali la seconda del girone A composto da Ucraina, Croazia e Bulgaria. Tale scontro, come detto, consentirà alla vincente di andare agli spareggi di aprile, decisivi per la qualificazione ai turni preliminari della competizione nel 2021.

