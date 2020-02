Tennis, Fed Cup 2020: Italia-Grecia 2-0, Jasmine Paolini regala il secondo punto alle azzurre

Praticamente un allenamento per Jasmine Paolini la sfida di Fed Cup contro Michaela Laki. La toscana supera in due set per 6-1 6-4 la giovanissima greca (14 anni) e regala il secondo punto all’Italia nella sfida contro la Grecia. Con questo successo la squadra azzurra è certa di chiudere al primo posto il girone e sfiderà con ogni probabilità la Croazia nel match che vale un posto nei playoff per il World Group.

Un primo set che è un vero e proprio monologo dell’azzurra. Paolini strappa il servizio nel terzo game e poi prosegue il suo dominio, chiudendo in appena diciassette minuti per 6-1.

Il copione sembra ripetersi anche nel secondo set con la numero 94 del mondo che allunga sul 3-1. Laki, che non ha classifica WTA, però, riesce a reagire ed ottiene il controbreak nel quinto game. Avanti per 5-4, Paolini riesce a chiudere al quarto match point, regalando il secondo e decisivo punto all’Italia.

