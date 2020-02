Domani alle ore 15.00 l’Italia di Fed Cup scenderà in campo per il terzo incontro del Gruppo B dell’evento A dei gruppi zonali della competizione a squadre di tennis femminile. Le azzurre di Tathiana Garbin puntano al primato del proprio raggruppamento, per affrontare poi sabato la seconda del Girone A, comprendente Ucraina, Croazia e Bulgaria. Jasmine Paolini, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e Martina Trevisan sono le giocatrici prescelte. Fari puntati su Giorgi che dovrebbe rappresentare il riferimento in questa squadra, ma attenzione alla crescita di Cocciaretto e di Paolini che nell’ultimo anno hanno compiuto dei progressi notevoli. Di seguito il programma completo della giornata, che non godrà della diretta televisiva e streaming:

Italia-Grecia, Fed Cup 2020: orari partite, programma, tv, streaming

Venerdì 7 febbraio – ore 16 locali (le 15 italiane)

Gruppo A

Ucraina c. Croazia

Gruppo B

ore 16 locali (le 15 italiane)

ITALIA c. Grecia

Estonia c. Austria

