LIVE Biathlon, Single mixed relay Mondiali 2020 in DIRETTA: oro alla Norvegia, Dorothea Wierer e Hofer noni

15.53 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

15.51 L’Italia di Dorothea Wierer e Lukas Hofer chiude nona a 1’15”. Decisivi i troppi errori al poligono: 13 ricariche ed un giro di penalità.

15.50 La Norvegia vince la medaglia d’oro: Boe e Olsbu Roeiseland bissano il trionfo del 2019. Argento alla Germania di Preuss e Lesser a 17″6. Bronzo alla Francia di Bescond e Jacquelin a 29″8. Quarta la Svezia.

15.49 Jacquelin guadagna su Samuelsson, dunque la Francia è sicura del bronzo.

15.48 Dopo l’ultimo poligono la Norvegia è in testa con 7″6 sulla Germania, 19″8 sulla Francia e 25″7 sulla Svezia. Italia nona a 1’05”.

15.47 Due ricariche in piedi per Lukas Hofer.

15.47 Jacquelin rompe un bastoncino, Samuelsson cerca di rientrare sul francese!

15.47 Jacquelin 5/5 velocissimo, sarà bronzo per la Francia.

15.47 5/5 Boe, oro Norvegia. Una ricarica per Lesser.

15.46 Ultimo poligono…

15.44 Johannes Boe oggi non vuole rischiare nulla, attacca e stacca Lesser. Agli 11600 metri ha 4″ sul tedesco.

15.43 Lesser e Boe sono in testa con 10″3 su Samuelsson, a 19″ Weger, a 21″ Jacquelin. Hofer ottavo a 43″.

15.43 Una ricarica per Hofer. 5/5 per Jacquelin.

15.42 5/5 per Lesser, Boe e Samuelsson, 2 ricariche per Weger.

15.42 Penultimo poligono della gara.

15.41 Ai 10.1 km Lesser, Boe e Weger sono davanti, Samuelsson non riesce a rientrare. A 39″ Hofer.

15.42 In pista Lukas Hofer.

15.41 All’ultimo cambio è in testa la Germania con 3″4 su Svizzera e Norvegia, 7″7 sulla Svezia, 15″7 su Canada, 21″6 sulla Francia. Italia decima a 38″.

15.40 5/5 per Preuss, ricariche per Olsbu e Oeberg.

15.39 Finisce qui. Dorothea Wierer ha speso troppo sugli sci e ha commesso ben 4 errori al poligono. Dunque giro di penalità per Dorothea Wierer: sfuma la medaglia.

15.38 Ultimo poligono in piedi per Dorothea Wierer, qui si decide gran parte della gara dell’Italia. Poi ci sarà Lukas Hofer in ultima frazione.

15.37 LE HA PRESE! Dorothea Wierer ha raggiunto Olsbu Roeiseland, Haecki e Oeberg! Progressione straordinaria!

15.36 E’ INDEMONIATA! Wierer ha staccato Preuss e sta andando a prendere il terzetto di testa! E’ un fenomeno!

15.35 Roeiseland in testa dopo il poligono con 1″3 su Haecki, 1″9 su Oeberg, 5″9 su Preuss e Wierer! Incredibile rimonta dell’azzurra!

15.35 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! MAGICAAAAAAAAAAAAAAAA!!! ZEROOOOOOOOOOOOO!!! 5 su 5 memorabile, magistrale Dorothea Wierer!

15.34 Si torna al poligono, sessione a terra per Dorothea Wierer.

15.34 Ai 7,1 km Haecki, Roeiseland e Preuss sono insieme. Una pazzesca Wierer è sesta a 12″5, STA VOLANDOOOO!! Si sta giocando il tutto per tutto! Deve rischiare anche al poligono!

15.33 LE STA SALTANDO TUTTE! ALLUCINANTE DOROTHEA WIERER!

15.32 Al secondo cambio guida la Svizzera con 1″5 sulla Germania, 6″6 sulla Norvegia, 12″3 sull’Austria. Italia undicesima a 21″8, ora in pista Dorothea Wierer.

15.32 Due ricariche a testa per Weger, Lesser e Boe. Poligono molto selettivo.

15.31 2 ricariche per Hofer, adesso Dorothea Wierer deve inventarsi un numero!

15.30 Secondo poligono per gli uomini, si spara in piedi.

15.29 Ai 5,6 km Boe, Weger e Lesser transitano con 16″ su Eder, primo inseguitore. A 22″ un gruppetto con 8 atleti, tra cui figura Lukas Hofer.

15.28 Boe, Weger e Lesser sono insieme dopo il primo poligono a terra. Lukas Hofer recupera, è 12° a 22″. Subito dietro la Francia con Jacquelin. Gara che si riapre.

15.27 5/5 anche per Hofer, 2 ricariche invece per la Francia.

15.26 5/5 per Weger e Lesser, 1 ricarica per Boe.

15.26 Siamo già al primo poligono degli uomini.

15.25 Accelera Johannes Boe, 6″7 su Weger e 11″5 su Samuelsson. Hofer perde terreno, transita a 35″ ai 4,1 km.

15.24 5/5 in piedi per Olsbu Roeiseland. Al primo cambio la Norvegia è in testa con 1″3 sulla Svizzera, 5″6 sulla Svezia, 6″2 sulla Francia, 9″ sull’Austria. Italia 16ma a 30 secondi, è durissima.

15.23 Due ricariche anche in piedi per Dorothea Wierer, non è stata una buona frazione. 5 errori complessivi per l’azzurra, è umana anche lei…

15.22 Secondo poligono, è già importantissimo.

15.21 Oeberg, Bescond, Roeiseland, Hauser e Preuss sono insieme ai 2,6 km. Furibonda rimonta di Dorothea Wierer, ora l’azzurra è a 16 secondi.

15.20 Oeberg in testa con 3″5 su Preuss, poi Hauser, Oja, Bescond. Di queste non ha sbagliato nessuna. Sesta Roeiseland a 9″8 con una ricarica. 20ma Wierer a 27″4.

15.19 Si mette male per l’Italia, Dorothea Wierer è costretta ad utilizzare tre ricariche e si salva dal giro di penalità.

15.18 Siamo già al primo poligono. Olsbu e Oeberg hanno tirato a tutta nel primo giro.

15.17 Vanno via Olsbu Roeiseland e Oeberg, Wierer sta facendo fatica a centro gruppo, non riesce a trovare spazio. Dopo 1,1 km è 19ma a 10″7. Un distacco già importante.

15.16 L’Italia è partita molto indietro nella lista di partenza a causa dei pessimi risultati stagionali in questo format. Ora Svezia e Norvegia sono davanti a tirare, Wierer intruppata a metà gruppo. Non c’è spazio!

15.15 Si porta subito in testa la svedese Oeberg. Wierer, partita con il pettorale n.13, deve subito cercare di risalire.

15.15 Iniziata la gara. Il vento è quasi assente, il cielo è grigio e non fa molto freddo. Le condizioni del poligono sono quasi ideali!

15.13 Ci siamo, le atlete sono schierate in partenza. Saranno in gara prima le donne, poi gli uomini.

15.06 Altra coppia molto temibile è la Francia di Bescond e Jacquelin. Attenzione all’Austria di Hauser ed Eder, due tiratori rapidi e precisi, dunque molto adatti a questo format di gara.

15.01 La coppia da battere, peraltro campione in carica, è quella norvegese: Marte Olsbu Roeiseland e Johannes Boe, sulla carta, sono quasi imbattibili. Ma il biathlon sa essere imprevedibile….

14.57 Dorothea Wierer va a caccia della quarta medaglia in questi Mondiali dopo i 2 ori nell’inseguimento e nell’individuale e l’argento nella staffetta mista. Negli sport invernali, a livello italiano, eguaglierebbe Stefania Belmondo nella rassegna iridata di sci di fondo del 1997, mentre Arianna Fontana ne conquistò addirittura 5 nello short track nel 2015.

14.55 Con una medaglia, Hofer diventerebbe l’azzurro del biathlon in campo maschile con più podi tra Olimpiadi e Mondiali (8). Staccherebbe Zingerle, Windisch, Pallhuber, Passler, Cattarinussi e Carrara che sono fermi a 7.

14.52 La coppia italiana sarà formata da Dorothea Wierer e Lukas Hofer. L’obiettivo è una medaglia anche oggi.

14.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della single mixed relay dei Mondiali 2020 di biathlon ad Anterselva.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta mista a coppie dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, giovedì 20 febbraio, a partire dalle ore 15.15 è in programma l’assegnazione dell’ottavo titolo iridato. Per l’Italia saranno in gara Dorothea Wierer e Lukas Hofer. Saranno 30 le Nazionali in gara.

Oggi probabilmente assisteremo ad una grande gara, a partire dalla coppia norvegese composta da Johannes Thingnes Boe e Marte Olsbu Roeiseland. Si rinnova anche nella prova odierna il grande duello con la compagine transalpina, che oggi schiera Anais Bescond ed Emilien Jacquelin. In palio la vetta del medagliere, alla quale può ambire anche l’Italia in caso di successo.

Si dovesse uscire al di fuori di queste tre coppie, la lotta per l’oro potrebbe estendersi anche alla Svezia, che oggi schiera Hanna Oeberg e Sebastian Samuelsson, ed alla Germania, che si presenta ai nastri di partenza con l’accoppiata composta da Franziska Preuss ed Erik Lesser.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della staffetta mista a coppie dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, giovedì 20 febbraio, la gara inizierà alle ore 15.15, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 14.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LaPresse