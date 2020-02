LIVE Biathlon, Single mixed relay Mondiali 2020 in DIRETTA: Dorothea Wierer ci riprova in coppia con Lukas Hofer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La startlist della staffetta mista a coppie – La presentazione della staffetta mista a coppie – Il medagliere dei Mondiali di biathlon

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta mista a coppie dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, giovedì 20 febbraio, a partire dalle ore 15.15 è in programma l’assegnazione dell’ottavo titolo iridato. Per l’Italia saranno in gara Dorothea Wierer e Lukas Hofer. Saranno 30 le Nazionali in gara.

Oggi probabilmente assisteremo ad una grande gara, a partire dalla coppia norvegese composta da Johannes Thingnes Boe e Marte Olsbu Roeiseland. Si rinnova anche nella prova odierna il grande duello con la compagine transalpina, che oggi schiera Anais Bescond ed Emilien Jacquelin. In palio la vetta del medagliere, alla quale può ambire anche l’Italia in caso di successo.

Loading...

Loading...

Si dovesse uscire al di fuori di queste tre coppie, la lotta per l’oro potrebbe estendersi anche alla Svezia, che oggi schiera Hanna Oeberg e Sebastian Samuelsson, ed alla Germania, che si presenta ai nastri di partenza con l’accoppiata composta da Franziska Preuss ed Erik Lesser.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della staffetta mista a coppie dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, giovedì 20 febbraio, la gara inizierà alle ore 15.15, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 14.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse