Biathlon, Mondiali 2020: pagelle 20 febbraio. Norvegia padrona della single mixed relay, Italia poco precisa al poligono

La single mixed relay dei Mondiali 2020 di biathlon ha sorriso alla Norvegia. Pronostici rispettati e la coppia Johannes Bø/Marte Røiseland si è aggiudicata l’oro, precedendo nell’ordine la Germania del duo Franziska Preuss/Erik Lesser di 17″6 e la Francia con Anais Bescond/Emilien Jacquelin di 29″8. L’Italia, con Dorothea Wierer e Lukas Hofer, ha ottenuto il nono posto a 1’15″3 dalla vetta. Di seguito le pagelle di OA Sport:

LE PAGELLE DELLA SINGLE MIXED RELAY – MONDIALI BIATHLON 2020

Norvegia 10 – Un oro praticamente mai in discussione quello dei norvegesi, impressionanti nella seconda parte di gara con l’uso di una sola ricarica da parte di Røiseland e lo zero di Bø. Si sapeva alla vigilia che erano i favoriti e la neve di Anterselva non ha alterato questi equilibri. Da notare che per la citata Røiseland si tratta della quinta medaglia consecutiva in questa rassegna iridata, a dimostrazione di una grande condizione.

Germania 8 – L’argento odierno indubbiamente regala un sorriso a Preuss e a Lesser, ricordando anche quello che accadde 12 mesi fa ad Oestersund. Una prova solida del duo teutonico, che ha cercato di rivaleggiare fino in fondo con la Norvegia. A fare la differenza è stata la ricarica dell’ultimo poligono, vista la prestazione immacolata “Norge”.

Francia 7.5 – Senza e senza ma una menzione la merita Jacquelin, capace di chiudere la sua prova dopo l’ultima sessione di tiro in piedi senza il supporto del bastoncino destro e riuscendo comunque a incrementare il proprio vantaggio nei confronti della Svezia. Una prestazione eccellente nell’ultima frazione del campione del mondo dell’inseguimento e anche di una Bescond che ha fatto il suo, con l’uso di una sola ricarica.

Svezia 6.5 – Rischia di essere il Mondiale dei quarti posti, soprattutto per Hanna Oeberg. Le sette ricariche complessive sono costate il podio e in particolare le due di Samuelsson nell’ultima frazione pesano come un macigno sul riscontro finale.

Svizzera 7 – La top-5 è un target degno di nota per il duo elvetico formato da Lena Haecki e da Benjamin Weger. Quest’ultimo ha sentito un po’ la tensione nella chiosa della prova, ma il riscontro finale è sicuramente considerevole.

Italia 5 – Indubbiamente sottotono la prova degli azzurri. Il nono posto finale a 1’15″3 non può soddisfare e il giro di penalità di Wierer e le 13 ricariche complessive descrivono un po’ tutte le difficoltà dei nostri due portacolori. Indubbiamente essere in mezzo al caos del “gruppone”, per i precedenti che hanno accompagnato la gara iridata, non ha aiutato, ma questo è stato già tema di dibattito in avvicinamento alla rassegna di Anterselva.

