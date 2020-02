LIVE Biathlon, Individuale maschile Mondiali 2020 in DIRETTA: Martin Fourcade batte Johannes Boe! Terzo Dominik Landertinger

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA GARA

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO DEI MONDIALI, ITALIA TERZA CON DUE ORI

LE DICHIARAZIONI DI LUKAS HOFER

Loading...

Loading...

LE DICHIARAZIONI DI DOMINIK WINDISCH

VIDEO HIGHLIGHTS INDIVIDUALE DEI MONDIALI

16.05 La nostra diretta termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima diretta, buona giornata da OA Sport.

16.04 Dorothea Wierer / Lukas Hofer: ad Anterselva Curtaz avrebbe riferito che a meno di sorprese domani saranno loro due a rappresentare l’Italia nella staffetta mista a coppie.

16.03 Classifica finale individuale: Martin Fourcade (Francia) 174 (su 180…), Johannes Boe (Norvegia) 145, Quentin Fillon Maillet (Francia) 120.

16.02 Classifica generale aggiornata: Martin Fourcade (Francia) 752, Quentin Fillon Maillet (Francia) 658, Johannes Boe (Norvegia) 630.

16.00 Tredicesimo Lukas Hofer a 3’55″1, 48° Thomas Bormolini a 6’40″7, 60° Thierry Chenal a 7’26″5, 75° Dominik Windisch a 9’07″7.

15.58 Vince il francese Martin Fourcade in 49’43″1, davanti al norvegese Johannes Boe, secondo a 57″0, terzo l’austriaco Dominik Landertinger a 1’22″1.

15.54 Thierry Chenal chiude a 7’26″5 da Martin Fourcade, al momento 58°.

15.48 Stanno arrivando gli ultimi atleti ancora in pista. Non cambieranno le posizioni di vertice, attendiamo per capire i piazzamenti finali degli azzurri.

15.43 Chenal trova lo zero nel poligono in piedi e chiude anch’egli con quattro errori complessivi!

15.40 Cambiano nel finale le condizioni ad Anterselva! Bufera!!!

Foto: Enrico Spada.

15.36 Nessuno toglierà la medaglia di bronzo all’austriaco Dominik Landertinger!

15.34 Chiude con quattro errori nel complesso Thomas Bormolini.

15.33 Tre errori al terzo poligono per Thierry Chenal.

15.32 Johannes Boe chiude a 57″0 da Martin Fourcade. Senza quell’errore all’ultimo poligono…

15.29 Johannes Boe dovrebbe tranquillamente chiudere al secondo posto. Spera nel bronzo l’austriaco Dominik Landertinger.

15.25 Un errore in piedi per Thierry Chenal!

15.21 Sbaglia Johannes Boe nell’ultima serie al tiro e quindi Martin Fourcade è medaglia d’oro!

Foto: Enrico Spada.

15.19 Altri due errori a terra per Thomas Bormolini.

15.17 Sono otto invece gli errori totali di Dominik Windisch.

15.15 Chiude con quattro errori complessivi Lukas Hofer.

15.12 Chenal trova lo zero a terra nella prima serie.

15.11 Trova lo zero a terra Johannes Boe! 14/15 per lui finora!

15.09 Sbaglia l’ultimo bersaglio Martin Fourcade!

15.06 Sbaglia sull’ultimo bersaglio a terra Lukas Hofer, secondo errore della gara per lui!

Foto: Enrico Spada.

15.04 Cambiano le condizioni al poligono: folate di vento, adesso è un terno al lotto.

15.02 Zero in piedi per Johannes Boe!

15.00 Fourcade trova il 15/15 e va in testa ampiamente dopo tre poligoni! Un errore in piedi per Quentin Fillon Maillet.

14.59 Sbaglia sull’ultimo bersaglio Landertinger! Bormolini trova lo zero a terra!

14.57 Zero in piedi per Lukas Hofer!

14.55 Landertinger è a 15/15 dopo tre poligoni! Tarjei Boe dopo tre serie al tiro ha un solo errore al poligono.

14.52 Sbaglia a terra Johannes Boe!

Foto: Enrico Spada.

14.50 Trova lo zero anche in piedi Martin Fourcade!

14.46 Un errore a terra per Lukas Hofer, sbaglia una volta in piedi Tarjei Boe.

Foto: Enrico Spada.

14.42 Zero a terra per il francese Martin Fourcade!

Foto: Enrico Spada.

14.39 Trova lo zero in piedi il russo Alexander Loginov.

14.36 Si alza vento da sinistra, ma Tarjei Boe trova lo zero.

Foto: Enrico Spada.

14.33 Il boemo Ondrej Moravec trova lo zero a terra.

14.30 Due errori per Windisch, sul primo e sull’ultimo bersaglio.

Foto: Enrico Spada.

14.27 Parte male Loginov, che commette un errore nella prima serie al tiro!

14.23 Ancora nessun atleta è arrivato al primo poligono.

14.20 Parte uno dei favoriti, il russo Alexander Loginov! Lo segue a breve distanza l’azzurro Dominik Windisch.

14.15 Scatta la prova! Partito il numero 1, il belga Thierry Langer.

14.10 Adesso è uscito il sole su Anterselva e continua a nevicare, ma nelle vicinanze il cielo è coperto. Lo staff azzurro è a colloquio prima dell’inizio della gara. Foto: Enrico Spada.

14.05 Qualche fiocco di neve ad Anterselva, vento al momento lieve, ma in alto si muovono i rami. In alto le bandiere sventolano, gli esperti dicono che potrebbe arrivare qualche folata a breve anche sul poligono. Foto: Enrico Spada.

13.55 Oggi probabilmente assisteremo ad una grande individuale da parte del norvegese Johannes Boe, il grande sconfitto della sprint e battuto a sorpresa nell’inseguimento, ma occorrerà precisione al poligono. Si è complicata per lui la rincorsa nella generale, con i diretti rivali Quentin Fillon Maillet e Martin Fourcade che gli sono ancora di molto davanti.

13.45 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 20 km individuale maschile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, mercoledì 19 febbraio, a partire dalle ore 14.15, per l’Italia saranno in gara Dominik Windisch con il numero 10, Lukas Hofer col pettorale 41, Thomas Bormolini col numero 67, e Thierry Chenal con il 92. Saranno 105 gli atleti in gara.

La startlist dell’inseguimento maschile – I favoriti dell’inseguimento maschile

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 20 km individuale maschile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, mercoledì 19 febbraio, a partire dalle ore 14.15, per l’Italia saranno in gara Dominik Windisch con il numero 10, Lukas Hofer col pettorale 41, Thomas Bormolini col numero 67, e Thierry Chenal con il 92. Saranno 105 gli atleti in gara.

Oggi probabilmente assisteremo ad una grande individuale da parte del norvegese Johannes Boe, il grande sconfitto della sprint e battuto a sorpresa nell’inseguimento, ma occorrerà precisione al poligono. Si è complicata per lui la rincorsa nella generale, con i diretti rivali Quentin Fillon Maillet e Martin Fourcade che gli sono ancora di molto davanti.

Proprio Fillon Maillet ha palesato una grande condizione sugli sci, non supportata però da una prova altrettanto convincente al tiro: domani sarà duello grande con il connazionale Fourcade, il quale vanta al momento 70 punti di margine sul connazionale in classifica generale, partendo da favoritissimo anche per la conquista della Coppa del Mondo di specialità.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della 20 km individuale maschile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, mercoledì 19 febbraio, la gara inizierà alle ore 14.15, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 13.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni LPS