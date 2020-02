F1, quando si può recuperare il GP di Cina 2020? Tutte le ipotesi e le date dopo il rinvio per il coronavirus

Il GP della Cina 2020, quarta tappa del Mondiale F1, è stato rinviato a causa del divampare del coronavirus che ha messo in ginocchio il Paese asiatico. Il rischio contagio è molto alto, tanti eventi sportivi sono stati cancellati proprio per il pericolo epidemia (su tutti il Mondiale Indoor di atletica leggera, il GP di Cina per la Formula E, la Coppa del Mondo di sci alpino) e la FIA non ha voluto mettere a repentaglio la salute di piloti, ingegneri, meccanici e di tutto il personale che ruota attorno al Circus.

Attenzione: non si tratta di una cancellazione definitiva come si è precisato nel comunicato diffuso dalla stessa Federazione Internazionale che ha valutato nel dettaglio tutto le informazioni diffuse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. F1 le la FIA lavoreranno insieme a scuderie, promotori della gara, Federazione Cinese del Motorsport e autorità locali per monitorare la situazione e valutare una possibile data alternativa per recuperare il Gran Premio più tardi nel corso della sstagione.

Dunque quando potrebbe essere recuperato il GP della Cina 2020? Naturalmente tutto dipenderà da come si riuscirà a combattere il virus e, si spera, a debellarlo. Si potrebbe magari gareggiare nella seconda parte dell’anno, non mancano già delle ipotesi. Nel weekend del 2-4 ottobre ovvero tra il GP di Russia (25-27 settembre) e il GP del Giappone (9-11 ottobre), soluzione che avrebbe anche degli interessanti vantaggi geografici. Nel fine settimana del 20-22 novembre, cioè tra il GP del Brasile (13-15 novembre) e il GP di Abu Dhabi che conclude la stagione (27-29 novembre). In entrambi i casi si avrebbero però tre weekend consecutivi di gara e questo non è molto gradito a piloti e scuderie. Improponibile la finestra del 13 settembre (in quel caso si avrebbero addiritture cinque gare di fila), non si può intaccare la pausa estiva (3-27 agosto, tra il GP di Ungheria e il GP del Belgio) e le altre (poche) finestre tra primavera e inizio estate appaiono molto premature.

QUANTO SI PUÒ RECUPERARE IL GP DI CINA F1 2020?

Le soluzioni più concrete sono due: 2-4 ottobre o 20-22 novembre.

