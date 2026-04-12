Italia padrona della maratona di marcia, anzi no: penalizzazioni dopo la festa. Fiorini seconda, azzurre d’argento

AGGIORNAMENTO ORE 16.10. L’Italia aveva già festeggiato la vittoria, poi è arrivata la doccia fredda: le brasiliane De Sousa e Vicentainer sono state penalizzate di quattro minuti che avevano chiuso davanti all’ecuadoriana Ordonez. La sudamericana finisce così ottava e l’Ecuador vince l’oro a squadre con 12 punti, l’Italia chiude al secondo posto con 13. Quanta disorganizzazione.

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I Mondiali a squadre di marcia hanno tenuto a definitivo battesimo le nuove distanze del tacco e punta, entrate in vigore a partire dallo scorso 1° gennaio: la 21,097 km (unica specialità che sarà presente anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028) e la 42,195 km. La maratona di marcia ha animato la prima parte dell’evento in corso di svolgimento a Brasilia, sotto il sole e con un elevato tasso di umidità a condizionare le fatiche degli atleti lungo le strade della capitale del Brasile.

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nella gara a squadre femminile (venivano presi in considerazione i tre migliori risultati per Nazione), grazie alle prestazioni di notevole spessore offerte da Sofia Fiorini (seconda con il personale di 3:25.42), Federica Curiazzi (quarta con il personale di 3:22.21) ed Eleonora Giorgi (settima con il personale di 3:35.46). Le azzurre hanno chiuso con 13 punti e sono riuscite a precedere l’Ecuador (15 punti), che ha portato a casa la vittoria di Paula Milena Torres (3h24:37) e la terza piazza di Nathaly Leon (3.31.47).

Sofia Fiorini, toscana classe 2004, è balzata agli onori della cronaca negli ultimi mesi vincendo i campionati italiani sia nella mezza che nella maratona di marcia, mentre lo scorso anno fu quarta sui 10.000 metri agli Europei U23. Federica Curiazzi, bergamasca classe 1992, si è regalata il più bel risultato della carriera dopo essere stata quarta sui 35 km agli Europei 2022 e 17ma nella 20 km degli ultimi Mondiali. Eleonora Giorgia, brianzola classe 1989, sorride dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella 50 km dei Mondiali 2019 ed essere stata 17ma nella 35 km dell’ultima rassegna iridata.