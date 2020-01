LIVE Sonego-Kyrgios, Australian Open 2020 in DIRETTA: serve ribaltare il pronostico contro l’idolo australiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Nick Kyrgios, valevole per il primo turno degli Australian Open 2020. Il match è in programma nella mattinata italiana (non si gioca prima delle 9.00).

L’azzurro ha una grande occasione ma è chiamato ad una vera e propria impresa contro l’idolo di casa. Per Sonego in questa nuova stagione sono arrivate due sconfitte entrambe al primo turno nei tornei di Doha e Auckland. Decisamente migliore lo score per Kyrgios che ha conquistato tre vittorie nei quattro match giocati in Atp Cup, dove ha superato anche un top ten come Tsitsipas. Il 24enne nativo di Torino lo scorso anno si è fermato alle qualificazioni mentre il suo miglior risultato è datato 2018 quando è riuscito a raggiungere il secondo turno. Per quanto riguarda l’australiano nella passata edizione è stato eliminato al primo turno ma può vantare come miglior risultato i quarti di finale del 2015.

Nell’unico precedente, giocato nell’agosto del 2019 a Cicinnati, il tennista australiano ha vinto senza troppa fatica 2-0. I favori del pronostico sono tutti dalla parte del numero 26 del ranking mondiale. L’italiano dovrà trovare la prestazione perfetta, sperando in una giornata non formidabile dell’avversario che può contare anche sul sostegno del pubblico di casa.

Si comincia a partire dalle 09.00 italiane.

