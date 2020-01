LIVE Sonego-Kyrgios 2-6 6-7 6-7, Australian Open 2020 in DIRETTA: il tennista di casa vince in tre set e vola al 2° turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.05 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match del 1° turno degli Australian Open tra Sonego-Kyrgios e buon proseguimento di giornata.

12.03 Buona prestazione di Lorenzo Sonego che non ha potuto niente di fronte ad un Kyrgios veramente scatenato. L’australiano ha dominato al servizio, controllando con grande forza gli scambi. L’azzurro ci ha provato e nonostante la consistenza della prova dell’avversario ci ha provato fino al termine ma non c’è stato nulla da fare.

7-6 Kyrgios domina il tie-break e porta a casa il match.

1-6 Ancora un errore di Sonego che ha letteralmente staccato la spina. Kyrgios serve per il match.

1-5 Niente da fare! Doppio fallo di Sonego. Si gira con due mini-break a favore dell’australiano.

1-4 Kyrgios chiama a rete Sonego che prova il pallonetto che finisce lungo.

1-3 Ace Kyrgios!!!

1-2 Sonego tira forte di dritto, Kyrgios sbaglia la risposta.

0-2 Errore terribile di Sonego che sbaglia il dritto da fondo campo in un momento delicatissimo del match.

0-1 Sonego sparacchia in corridoio il rovescio.

6-6 Il terzo set si deciderà al tie-break!

40-0 ACEEEEE SONEGOOOO!!!

30-0 Che regalo di Kyrgios!!! L’australiano aveva costretto l’azzurro ad uscire letteralmente dal campo ma sbaglia il dritto.

15-0 Prima vincente dell’azzurro.

6-5 Kyrgios! L’australiano sta mettendo in campo una percentuale altissima di prime.

40-15 Gran punto di Sonego che ruba il tempo all’avversario che stava salendo a rete con un dritto lungo linea precisissimo.

40-0 Ace esterno dell’australiano!

30-0 Kyrgios si apre il campo di dritto e gioca una palla corta delicatissima.

15-0 Prima vincente dell’australiano.

5-5 Nonostante un gran Kyrgios, Sonego non molla e continua a lottare come un leone.

40-15 Prima vincente dell’azzurro!

30-15 Lunga la riposta di Sonego in uscita dal servizio.

30-0 Ancora gran prima dell’italiano che sale a rete e chiude con una demi-voleé.

15-0 ACEEEEE SONEGO!!!! L’azzurro inizia alla grande il game decisivo.

5-4 Kyrgios! L’australiano continua a giocare su ritmi incredibili!

40-15 Ace di Kyrgios!!!

30-15 Prima e dritto dell’australiano.

15-15 Incredibile l’errore di Kyrgios!!!! L’australiano si apre bene il campo ma sbaglia una voleé alta molto comoda finita in corridoio.

15-0 Brutto errore di Sonego che aveva preso in mano lo scambio ma sbaglia la chiusura di dritto.

4-4 Sonego non molla e rimane in gara con grande determinazione!

40-15 NUMERO DI SONEGOOOO!!! Palla corta dell’azzurro, Kyrgios trova la risposta sulla riga ma l’italiano tira un colpo di spalle al campo incredibile!

30-15 Scambio durissimo, bravo Sonego a tirare un bolide di dritto molto profondo, la risposta di Kyrgios finisce in rete.

15-15 Brutto errore dell’italiano che sbaglia il rovescio in avanzamento.

15-0 ACEEEEE SONEGOOO!!!

4-3 Kyrgios. L’australiano mantiene il servizio mettendo senza affanno.

40-15 Bolide di dritto dell’australiano, lunga la risposta di Sonego.

30-15 Servizio esterno incredibile di Kyrgios!

15-15 Dritto ad incrociare strettissimo di Sonego!!!! Gran punto!!!!

15-0 Prima e voleé di Kyrgios!

3-3 Sonego tiene bene il servizio!

40-0 Prima e dritto!

30-0 Prima profonda e precisa dell’azzurro lunga la risposta di Kyrgios.

15-0 ACEEEEE SONEGOOOOO!

3-2 Kyrgios! Per la prima volta nel match il tennista di casa è sembrato in leggera difficoltà!

40-30 Peccato!!! Sonego aveva preso in mano lo scambio ma ha provato a chiudere con una smorzata troppo lunga, comodo l’appoggio vincente dell’australiano.

30-30 Prima vincente di Kyrgios!

15-30 Prima esterna preciso dall’australiano, lunga la risposta di Sonego.

0-30 Gran risposta sulla prima di Sonego!!!

0-15 Doppio fallo di Kyrgios!

2-2 Punto fondamentale per Sonego che rimane aggrappato al match.

A-40 Gran punto di Sonego!!!! Guida lo scambio di dritto, prova la palla corta ma Kyrgios ci arriva, l’azzurro è bravo a chiudere con una voleé in allungo.

40-40 L’azzurro trova un’altra gran prima ed annulla il break-point.

40-A Sonego serve e attacca la rete ma non riesce a colpire con precisione il passante di rovescio di Kyrgios, seconda palla break per l’australiano.

40-40 Sonego annulla la palla break con una prima vincente!

30-40 Scambio lunghissimo con Sonego che prova a forzare il rovescio lungo linea che finisce in rete.

30-30 Gran prima al centro e dritto che bacia la riga.

15-30 ACEEEEE SONEGOOOOO!

0-30 Scambio durissimo guidato da Kyrgios, Sonego tira in corridoio il rovescio.

0-15 Sonego recupera bene col dritto ma poi sbaglia la chiusura col rovescio lungo linea.

2-1 Kyrgios! L’australiano regala spettacolo e i tifosi si esaltano.

40-15 L’australiano ci riprova ma il tweener in recupero finisce out.

40-0 Cosa ha fatto Kyrgiooooos!!!! Risponde con un tweener (colpo con la racchetta tra le gambe) e trova un pallonetto infido, lungo lo smash di Sonego.

30-0 Ace esterno dell’australiano.

15-0 Prima potentissima che Sonego può solo toccare.

1-1 L’azzurro con un po’ di fatica si riporta in parità.

40-30 Bravissimo Sonego che recupera da una situazione complicata e costringe all’errore l’avversario con un gran rovescio.

30-30 L’australiano ricambia il regalo con un dritto lunghissimo.

15-30 Ancora un regalo dell’azzurro che tira sul nastro un rovescio in recupero.

15-15 Prima al centro e dritto in avanzamento dell’azzurro.

0-15 Che erroraccio di Sonego che prova una palla corta che si spegna in rete.

1-0 Kyrgios! Parte bene l’australiano nel terzo set.

40-15 Ace di Kyrgios!

30-15 Prima vincente del tennista di casa.

15-15 Bravissimo Sonego che prova a sorprendere Kyrgios salito a rete con un pallonetto, l’australiano tocca la palla ma non può niente sulla voleé.

15-0 Kyrgios apre il terzo set con un ace!

7-6 Kyrgios! Il tennista di casa sta giocando una partita di altissimo livello nonostante un buon Sonego.

3-6 Set point per l’australiano che tira un dritto ad incrociare incredibile.

3-5 L’azzurro regala un punto determinante all’avversario con un rovescio lunghissimo.

3-4 Gran punto di Sonego!!!!! Risposta incredibile di rovescio e dritto lungo linea precisissimo! Mini-break recuperato.

2-4 Kyrgion mantiene un mini-break di vantaggio con una prima esterna imprendibile.

2-3 Prima vincente di Sonego.

1-3 Kyrgios domina lo scambio di dritto e chiude con una palla corta incredibile.

1-2 Ace esterno dell’australiano!

1-1 Regalo di Kyrgios con il dritto che vole lungo.

0-1 Doppio fallo di Sonego

6-6 Sarà decisivo il tie-break!

40-15 Ace del tennista di casa.

30-15 Ancora una prima vincente dell’australiano.

15-15 Ace Kyrgios!

0-15 Buona prima di Kyrgios che poi tira out la voleé bassa.

6-5 Sonego. L’azzurro si assicura almeno il tie-break.

40-0 CHE PUNTO DI SONEGO!!!! L’azzurro sale a rete, prova la chiusura in demi-voleé, Kyrgios prova il pallonetto ma arriva lo smash in arretramento.

30-0 Prima vincente dell’azzurro!

15-0 Kyrgios sbaglia la risposta sulla prima di Sonego.

5-5 Game rapidissimo con Kyrgios praticamente in controllo.

40-0 Gran prima dell’australiano che sale a rete dopo il dritto, lunga la risposta dell’azzurro.

30-0 Ace Kyrgios!

15-0 Scambio duro con il dritto di Sonego che scappa via.

5-4 Sonego! L’azzurro gioca quattro prime e porta a casa il punto.

40-15 Servizio e dritto a incrociare da manuale!!!!!

30-15 Che regalo di Sonego! L’azzurro trova un ottimo servizio al corpo ma sbaglia una facile rovescio in contropiede.

30-0 Sonego trova un dritto all’incrocio delle righe, il recupero di rovescio dell’australiano finisce in corridoio.

15-0 Ottima prima di Sonego, l’australiano sbaglia la risposta.

4-4 Nessun problema per Kyrgios che chiude con una gran prima il game.

40-15 Seconda molto profonda e dritto all’incrocio delle righe.

30-15 Ancora una prima al centro imprendibile di Kyrgios.

15-15 Brutto errore col dritto in avanzamento del tennista di casa.

15-0 Prima vincente di Kyrgios.

4-3 Sonego. Quando l’azzurro riesce a mettere in campo la prima prende in mano lo scambio e mette in difficoltà l’avversario.

40-0 Ancora un regalo dell’australiano che tira in corridoio il rovescio.

30-0 In corridoio il rovescio in recupero di Kyrgios.

15-0 Prima esterna e dritto in contropiede dell’italiano.

3-3, Kyrgios sembra in gestione quando si trova al servizio.

40-15 Errore dell’azzurro che tira in rete un rovescio abbastanza comodo.

30-15 Dritto profondissimo di Sonego, il rovescio dell’australiano finisce in rete.

30-0 Scappa via la risposta di Sonego sulla seconda di Kyrgios.

15-0 Palla corta del tennista di casa, Sonego spara fuori il recupero.

3-2 Sonego! Finalmente un turno agevole per l’azzurro.

40-0 Servizio, dritto e smash dell’azzurro.

30-0 ACEEEE SONEGOOO!!!

15-0 Gran punto di Sonego!!!! L’italiano gioca una palla corta recuperata dall’ustraliano ma con una voleé lunga porta a casa il punto.

2-2 Ancora un turno di servizio comodo per il tennista di casa.

40-15 Prima e voleé alta dell’australiano.

30-15 Kyrgios domina lo scambio e gioca molto profondo, Sonego sbaglia col dritto che finisce in rete.

15-15 Prima vincente dell’australiano.

0-15 Regalo di Kyrgios che spara via un comodo rovescio.

2-1 Sonego! Nonostante un po’ di fatica l’azzurro tiene il servizio.

40-30 L’italiano stecca la risposta di dritto con la palla che vola via.

40-15 Lunga la risposta dell’australiano sul servizio dell’azzurro.

30-15 Doppio fallo di Sonego.

30-0 Prima al centro precisissima di Sonego, la risposta di Kyrgios vola via.

15-0 Ottima prima di Sonego che chiude di dritto.

1-1 Ancora un turno di servizio molto solido di Kyrgios.

40-0 Kyrgios forza la seconda e Sonego spara in rete la risposta.

30-0 Serve and volley dell’australiano.

15-0 Prima vincente di Kyrgios.

1-0 Sonego. L’azzurro ha ritrovato la prima di servizio e ha portato a casa il game.

40-0 Fantastica prima al centro, la risposta di Kyrgios è lunga.

30-0 ACEEEEE SONEGOOOO!

15-0 Sonego inizia bene il secondo set con un gran rovescio in contropiede.

6-2 Kyrgios! L’australiano porta a casa un primo set giocato a livelli altissimi!

40-30 Kyrgios entra in campo e fa correre prima col dritto e poi col rovescio Sonego che sbaglia il recupero.

30-30 Gran prima e dritto.

15-30 Ace Kyrgios!

0-30 Sonego prende in mano lo scambio e chiude con un dritto incredibile.

0-15 Grande risposta sulla seconda di Kyrgios.

5-2 BREAK KYRGIOS! Molto aggressivo l’australiano che sta mettendo in crisi l’azzurro.

15-40 Gran rovescio lungo linea di Kyrgios sulla seconda morbida di Sonego.

15-30 Bruttissimo doppio dallo di Sonego.

15-15 L’italiano si apre bene il campo di dritto, sale a rete e Kyrgios sbaglia il pallonetto che finisce lungo.

0-15 Sonego prova una magia con la racchetta dietro la schiena sul rovescio di Kyrgios ma la palla finisce out.

4-2 Kyrgios! Il tennista di casa gestisce bene il suo turno di servizio.

40-0 L’australiano si apre il campo col dritto e chiude con lo smash.

30-0 Ace Kyrgios!

15-0 Servizio e dritto dell’australiano.

3-2 KYRGIOS! L’azzurro prova a recuperare una smorzata dell’avversario ma la palla finisce in corridoio

40-A Kyrgios trova ancora un angolo incredibile con un rovescio in avanzamento, la risposta di Sonego si spegne in rete.

40-40 Gran prima e dritto, l’australiano prova il recupero che finisce out.

40-A Kyrgios prende in mano lo scambio, si apre il campo col dritto e chiude con lo smash.

40-40 Meraviglioso dritto ad incrociare di Sonego che annulla la prima palla break.

40-A Primo break point per Kyrgios che ha trovato un rovescio lungo linea profondo che ha costretto all’errore Sonego.

40-40 Lo scambio sulla diagonale di rovescio e viene portato a casa dal tennista di casa con uno sventaglio potentissimo.

A-40 Ancora una prima vincente dell’azzurro.

40-40 Che punto di Kyrgios!!!! Sonego gioca un dritto molto profondo e angolato, l’australiano trova un dritto incrociato in recupero incredibile.

40-30 Prima vincente di Sonego!!!

30-30 Kyrgios prova a giocare un rovescio lungo linea, palla in rete.

15-30 Scambio durissimo chiuso con un bolide di dritto dell’australiano che sembra in gran giornata.

15-15 Meraviglioso scambio con Sonego che gioca una palla corta, Kyrgios corre veloce e tocca con una demi-voleé strettissima.

15-0 ACEEEE SONEGOOOOO! Quarto del match.

2-2, Kyrgios tiene senza problemi il servizio.

40-15 Altro servizio vincente dell’australiano.

30-15 Prima imprendibile di Kyrgios.

15-15 Gran seconda dell’australiano, sparacchia fuori al risposta Sonego.

0-15 Errore di rovescio dal centro del campo di Kyrgios.

2-1 SONEGO! L’azzurro chiude il game con un ace esterno.

40-30 Gran prima di Sonego, scappa via la risposta di rovescio di Kyrgios.

30-30 Kyrgios prende in mano lo scambio e chiude con una palla corta dolcissima.

30-15 ACEEEEEEEE SONEGOOOOO!!!!!

15-15 Dritto morbido dell’azzurro in uscita dal servizio, Kyrgios chiude con un colpo incrociato potentissimo.

15-0 Bello scambio con Kyrgios che forza un rovescio lungo linea che finisce in rete.

1-1 Kyrgios tiene a zero il servizio

40-0 Serve and volley di Kyrgios.

30-0 Brutto errore in risposta di rovescio di Sonego sulla seconda dell’australiano.

15-0 Gran prima di Kyrgios e dritto.

1-0 SONEGO! L’italiano parte bene

40-0 Gran dritto dell’azzurra sulla risposta morbida dell’avversario.

30-0 Aceeeeeeee Sonego!!!

15-0 Sbaglia Kyrgios sulla seconda di Sonego.

Si comincia!

9.46 Sarà Lorenzo Sonego il primo a servire.

9.43 I giocatori sono in campo per il riscaldamento.

9.39 Il match inizierà tra pochi minuti.

9.34 Nella scorsa edizione Sonego si è fermato alle qualificazioni mentre Kyrgios è stato eliminato al primo turno.

9.30 Nell’unico precedente dell’agosto 2019 a Cicinnati, il tennista australiano ha vinto 2-0.

9.25 L’italiano dovrà mettere in campo una super prestazione per cercare di scalfire le sicurezze del tennista di casa numero 26 del ranking mondiale.

9.17 Il francese Tsonga si è ritirato al termine del terzo set del match contro l’australiano Popyrin, quindi tra qualche minuto scenderanno in campo Sonego-Kyrgios.

9.10 L’inizio del match tra Sonego-Kyrgios è stato rinviato in attesa della fine della partita tra Tsonga-Popyrin alla Melbourne Arena.

9.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno degli Australian Open 2020 tra Lorenzo Sonego e l’australiano Nick Kyrgios.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Nick Kyrgios, valevole per il primo turno degli Australian Open 2020. Il match è in programma nella mattinata italiana (non si gioca prima delle 9.00).

L’azzurro ha una grande occasione ma è chiamato ad una vera e propria impresa contro l’idolo di casa. Per Sonego in questa nuova stagione sono arrivate due sconfitte entrambe al primo turno nei tornei di Doha e Auckland. Decisamente migliore lo score per Kyrgios che ha conquistato tre vittorie nei quattro match giocati in Atp Cup, dove ha superato anche un top ten come Tsitsipas. Il 24enne nativo di Torino lo scorso anno si è fermato alle qualificazioni mentre il suo miglior risultato è datato 2018 quando è riuscito a raggiungere il secondo turno. Per quanto riguarda l’australiano nella passata edizione è stato eliminato al primo turno ma può vantare come miglior risultato i quarti di finale del 2015.

Nell’unico precedente, giocato nell’agosto del 2019 a Cicinnati, il tennista australiano ha vinto senza troppa fatica 2-0. I favori del pronostico sono tutti dalla parte del numero 26 del ranking mondiale. L’italiano dovrà trovare la prestazione perfetta, sperando in una giornata non formidabile dell’avversario che può contare anche sul sostegno del pubblico di casa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno degli Australian Open 2020 di tennis tra Lorenzo Soneto e l’australiano Nick Kyrgios: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle 09.00 italiane. Buon divertimento!

