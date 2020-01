VIDEO Sinner-Fucsovics, Australian Open 2020 Highlights: l’azzurrino sconfitto dal magiaro al secondo turno, ma a testa alta

Lo si era detto in sede di presentazione che l’incontro sarebbe stato complicato e così è stato. Jannik Sinner (n.82 del mondo) esce di scena al secondo turno degli Australian Open 2020 sconfitto dall’ungherese Marton Fucsovics (n.67 ATP) con il punteggio di 6-4 6-4 6-3 in 2 ore e 17 minuti di partita. Un match difficile per Jannik, per la solidità del proprio avversario e le condizioni meteo non facilissime: tanto vento e per un giocatore con poca esperienza questo fattore è da considerare. Molti errori per il nostro giovane portacolori che, comunque, farà tesoro di questa esperienza nella continuazione della sua annata. Fucsovics dunque se la vedrà nel prossimo round contro il vincente della sfida tra il bulgaro Dimitrov e l’americano Paul. Di seguito gli highlights del match:

VIDEO Sinner-Fucsovics, Australian Open 2020 Highlights

Foto: Valerio Origo