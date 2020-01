LIVE Sinner-Fucsovics 4-6 4-6 3-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’esperienza batte il fenomeno! L’azzurro esce di scena contro l’ungherese e l’impazienza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI SINNER-FUCSOVICS

06.25 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento!

06.24 Si chiude con una sconfitta la prima apparizione di Jannik Sinner agli Australian Open! L’italiano perde 6-4 6-4 6-3 contro Marton Fucsovics che vola al terzo turno e sfiderà uno tra Tommy Paul e Grigor Dimitrov. L’italiano esce di scena con tante certezze ma anche evidenti limiti al servizio, facendo confusione a rete e prendendo decisioni con troppa fretta. La sconfitta contro il veterano ungherese servirà ancora a crescere, chiudendo il secondo Slam in carriera con una vittoria in cascina: dopo i complicati esordi a Canberra e Auckland, il classe 2001 si è rifatto. Esperienza batte fenomeno ma tempo al tempo…

FINE TERZO SET

3-6 Si conclude con un doppio fallo la prima partecipazione agli Australian Open di Sinner!

0-40 TRE MATCH POINT FUCSOVICS!

0-30 Ha abbassato il ritmo ormai Sinner: ne approfitta l’ungherese.

3-5 Serve&volley coraggioso ed efficace: match in salita ormai…

40-30 Continua a scambiare Sinner: drop efficace.

40-15 Diritto diagonale dell’italiano.

40-0 Rassegnato l’italiano: diritto out.

30-0 Scappa via il diritto dell’azzurro.

3-4 Questa volta la rete non salva Sinner: Fucsovics lo passa e una volée elementare è lunga.

40-AD PALLA BREAK FUCSOVICS! Chance che sa di match point.

40-40 42° errore non forzato per Sinner.

AD-40 Vantaggio per l’altoatesino dopo la buona prima.

40-40 Non c’è più con la testa Sinner: diritto in rete.

40-30 Altro errore sottorete di rovescio dell’azzurro.

40-15 Passante di Fucsovics sulla volée passiva di Sinner.

40-0 Buona prima dell’azzurro.

15-0 Servizio e diritto Sinner.

3-3 Game veloce come la luce che si conclude a zero.

40-0 Sinner non trova la risposta.

15-0 Buona prima del #64 al mondo.

3-2 Resta avanti l’italiano.

40-15 Attacca ancora la rete Sinner: vincente portato a casa.

30-15 Buona risposta di Fucsovics che lascia l’avversario attonito.

15-0 Sinner attacca la rete ma l’avversario non lo passa.

2-2 In fiducia Fucsovics: parità.

40-30 Sinner prova ad attaccare ma la difesa del #64 al mondo è invalicabile.

15-15 Due servizi in serie fortunati per l’ungherese.

0-15 Attacca Sinner che non vuole mollare.

2-1 BREAK FUCSOVICS! Sinner getta la racchetta frustrato da un game di oltre 10 minuti con diverse chance non sfruttate. Fortuna che non gira.

40-AD Chance di break per l’ungherese: game complicato.

40-40 Si ferma sul nastro il diritto dell’azzurro.

AD-40 Attacca ancora la rete Sinner! Piacevole abitudine per l’azzurro.

40-40 Errore evitabile dal centro del campo.

AD-40 ALTRO ROVESCIO PAZZESCO! Sinner pare stia ritrovando il suo ritmo…

40-40 Bolide di rovescio lungolinea! Annullata anche questa.

40-AD Pigro in uscita dal servizio Sinner: altra chance per l’ungherese.

40-40 Bravissimo Sinner che con coraggio l’annulla: volée alta deliziosa.

30-40 BREAK POINT FUCSOVICS! Occhio…

30-30 Attacca ancora la rete Sinner! Bravo l’azzurro.

15-30 Buono spunto con il diritto da parte dell’ungherese.

0-15 Terzo doppio fallo per il 2001.

2-0 BREAK SINNER! Il nastro aiuta l’italiano incitato dal pubblico!

40-AD Bravissimo Sinner! Amministra lo scambio ed attacca la rete: break point.

40-40 Ancora un doppio fallo! Chance per rientrare.

40-30 Secondo doppio fallo per il #64 al mondo.

30-15 Servizio e diritto di Fucsovics.

0-15 Attacca la rete l’italiano, che deve tentare una scossa.

1-0 Comincia vincendo a zero il servizio per Sinner.

40-0 Servizio e diritto per Sinner.

15-0 Buona prima dell’italiano.

INIZIO TERZO SET

05.39 Jannik Sinner perde anche il secondo set dopo tanti errori per impazienza: Fucsovics viene premiato per sostanza e organizzazione.

FINE SECONDO SET

4-6 SECONDO SET FUCSOVICS! L’ungherese al terzo tentativo vince anche il secondo set per 6 giochi a 4.

40-0 TRIPLO SET POINT FUCSOVICS! L’ungherese chiude a rete.

15-0 Buona prima dell’ungherese.

4-5 Si salva ben due volte Sinner: Fucsovics, al cambio campo, servirà per il secondo set.

AD-40 Manovra da fondocampo Sinner.

40-40 Altra chance sprecata dal #64 al mondo che non trova il campo.

40-40 Lento l’ungherese con il diritto in risposta.

40-AD SET POINT FUCSOVICS! Errore dell’italiano in uscita dal servizio.

40-40 Bravo Sinner a recuperare la palla corta dell’avversario.

30-30 Buono spunto di Sinner in accelerazione aggredendo la rete.

15-30 Set complicato da riportare in vita.

15-15 Diritto fuori di poco: Sinner è lento negli spostamenti.

3-5 Break confermato e come nel primo set, Sinner deve allungare il parziale.

40-15 Ennesimo errore per l’azzurro: due game point.

30-15 Fucsovics aggredisce la rete e chiude in maniera vincente.

15-15 Buona risposta in accelerazione di Sinner.

3-4 BREAK FUCSOVICS! L’ungherese strappa per la quarta volta il servizio a Sinner.

0-40 Tre palle break Fucsovics! Grande difesa del #64 al mondo dopo le bordate di Sinner.

0-30 Ingrana il ritmo dell’ungherese: impaziente Sinner.

3-3 Buon game dell’ungherese che torna in parità.

40-30 Buon servizio ad uscire di Fucsovics.

30-30 Fortunato Sinner che chiude a rete dopo aver preso il nastro.

15-15 Gesto di stizza dell’azzurro dopo il diritto lungo.

0-15 Non trema in risposta Sinner.

3-2 Bravissimo Sinner che passa Fucsovics sotto rete e guida il secondo set.

40-0 Diritto lungo di Fucsovics.

30-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-0 Buona prima di Sinner.

2-2 Fa buona guardia Fucsovics che chiude dopo il pallonetto.

40-15 Sassata centrale per il #64 sl mondo.

30-15 Rovescio fuori del tennista ungherese.

30-0 Disegna tennis Sinner ma la pallina scappa via.

2-1 Scappa via il diritto di Fucsovics: Sinner va per la prima volta in vantaggio.

40-30 Buon rovescio diagonale dell’italiano.

30-30 Buono spunto con la prima da parte dell’azzurro.

15-15 Scappa via il diritto di Sinner, steccato.

15-0 Servizio e rovescio dell’azzurro.

1-1 BREAK SINNER! Strappa anche lui il servizio sfruttando gli errori di Fucsovics: 1-1 sul campo 22.

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER! Scappa via il rovescio del classe 1992.

0-30 Bravissimo Sinner che trova un gran rovescio diagonale.

0-1 BREAK FUCSOVICS! Strappa il servizio in maniera immediata: Sinner troppo falloso.

40-AD BREAK POINT FUCSOVICS! Bravissimo l’ungherese che regge agli attacchi di Sinner.

40-40 Bravissimo l’ungherese che manda lontano Sinner e chiude a rete.

40-30 Il #64 al mondo si avventura a rete. Sinner lo passa con il rovescio.

30-30 Errore in mezzo al campo per l’ungherese.

15-30 In palla Fucsovics, rivitalizzato dalla vittoria in rimonta su Denis Shapovalov.

15-15 Resta immobile Sinner sulla risposta dell’ungherese.

INIZIO SECONDO SET

04.56 Jannik Sinner perde il primo set di secondo turno contro Marton Fucsovics. L’ungherese sfrutta gli errori dell’azzurro e chiude per 6 giochi a 4.

FINE PRIMO SET

4-6 Grande risposta di Sinner ma l’ungherese di difende bene: PRIMO SET FUCSOVICS!

40-30 Lento in uscita dal servizio: il diritto di Fucsovics finisce in rete.

40-15 Due set point per l’ungherese.

30-15 Bravissimo Sinner che cambia ritmo con il diritto lungolinea per poi chiudere a rete.

30-0 Ottima risposta in uscita dal servizio dell’ungherese.

15-0 Grande volée di Fucsovics: non ci arriva Sinner in recupero.

4-5 Non trema Sinner che lascia la pressione all’avversario che al cambio campo serve per il set.

40-0 L’ungherese lascia andare il game per provare a chiudere il set nel suo turno di battuta.

30-0 Scappa via la risposta di rovescio di Fucsovics.

3-5 Break confermato: si lamenta Sinner che deve reagire!

40-30 Buona prima del #64 al mondo.

30-30 Un po’ irritato Sinner dal vento che modifica le traiettorie.

15-30 Ancora frettoloso in risposta Sinner.

0-30 Errore per l’ungherese, sulla difensiva sin qui.

0-15 Rompe il ritmo Sinner rompendo lo scambio con una palla corta.

3-4 BREAK FUCSOVICS! 4 punti di fila e l’ungherese strappa di nuovo il servizio salendo 4-3.

30-40 Esce di pochissimo il diritto in avanzamento di Sinner dopo il recupero avversario. Palla break.

30-30 L’ungherese sfrutta il vento e chiude a rete.

30-0 Non riesce a recuperare campo Fucsovics ed incappa in un altro errore.

15-0 Scappa via il diritto dell’ungherese.

3-3 CONTROBREAK SINNER! L’italiano ottiene e sfrutta la chance di recuperare il break: 3-3.

30-40 BREAK POINT SINNER! L’italiano attacca sempre più e ottiene una chance.

30-30 Sorpreso Fucsovics dal bolide di Sinner in risposta.

30-15 Sinner aggredisce in risposta: rovescio lungo di Fucsovics.

30-0 Due ottime prime del #64 al mondo.

2-3 Prende iniziativa con il diritto Fucsovics ma soluzione va in rete.

40-30 Prova ad avanzare Sinner dopo aver condotto lo scambio: volée in rete.

30-15 Buona prima dell’azzurro.

15-15 Gran risposta inside-out di Fucsovics che chiude a rete.

1-3 Alla fine Fucsovics chiude con il serve&volley e conferma il break.

40-40 Bravo Sinner, che resta attaccato allo scambio e con pazienza attende l’errore.

AD-40 Troppa fretta per Sinner che si fa ingolosire dal diritto in mezzo al campo.

40-40 Scappa via il diritto dell’ungherese dopo uno scambio prolungato.

AD-40 Fucsovics fa il bello e cattivo tempo: Sinner non arriva sul diritto.

40-40 Attacco fuori misura dell’avversario.

AD-40 Errore banale per l’azzurro: chance del 3-1.

40-40 Rovescio in rete di Sinner troppo frettoloso.

30-40 PALLA BREAK SINNER! La prima del match dopo l’errore avversario.

30-30 Risposta corta dell’italiano: servizio e diritto dell’avversario.

15-30 Non trema Sinner dalla riga di fondo per poi attaccare la rete.

0-15 Vincente da fondorete per Sinner con il rovescio.

1-2 BREAK FUCSOVICS! Al secondo tentativo, l’ungherese viene premiato dopo aver mosso continuamente l’azzurro.

40-AD Nuovamente palla break per Fucsovics: Sinner non regge lo scambio.

40-40 Questa volta è lungo il diritto in risposta del #64 al mondo.

30-40 BREAK POINT FUCSOVICS! Il challenge dà ragione all’ungherese.

30-30 Ritmi altalenanti in questo inizio di match.

30-15 Lunga la risposta di Fucsovics.

15-15 Scappa via il diritto dell’azzurro.

1-1 Fucsovics questa volta regge l’onda d’urto italiana: parità.

AD-40 Diritto senza peso che sorprende Sinner.

40-40 Fucsovics non regge il ritmo imposto da Sinner: rovescio in rete.

40-30 Bravissimo Sinner che piazza il rovescio diagonale e poi cambia ritmo con la palla corta.

40-15 Buona prima dell’ungherese.

30-15 Aggredisce in risposta con il diritto l’italiano.

30-0 Ace del #64 al mondo.

15-0 Primo punto per l’ungherese dopo il diritto in rete dell’azzurro.

1-0 Tiene a zero il servizio: non male come inizio!

40-0 Gioca con profondità Sinner, inducendo all’errore l’avversario.

30-0 L’italiano muove subito Fucsovics per metterlo in difficoltà.

15-0 Buon servizio di Sinner!

0-0 Si parte! Batte l’azzurro.

INIZIO PRIMO SET

04.02 Tanti attestati di stima per Jannik Sinner in questi giorni a Melbourne: Roger Federer e Rafael Nadal sono rimasti colpiti dall’umiltà di lavoro dell’allievo di Riccardo Piatti.

04.01 In corso il riscaldamento di secondo turno nonché secondo match del campo 22.

03.59 Jannik Sinner sfida un veterano piuttosto ostico: Marton Fucsovics, che nel 2018 ha raggiunto gli ottavi di finale a Melbourne. L’ungherese ha battuto Denis Shapovalov al primo turno.

03.56 La prima vittoria in un Major per il classe 2001 è arrivata contro la wild card di casa Max Purcell, vincendo per 7-6 6-2 6-4, ottenendo il secondo turno australiano.

03.54 Terzo match in carriera in uno Slam per Jannik Sinner: lo scorso settembre giocò a Flushing Meadows contro Stan Wawrinka, perdendo il primo turno in 4 set. Poi, ieri la vittoria a Melbourne.

03.52 È terminato il match in programma sul campo 22 tra Sam Querrey e Ricardas Berankis: il tennista americano ha vinto 7-6 4-6 6-4 6-4 volando al terzo turno contro Matteo Berrettini o Tennys Sandgren.

03.50 Salve a tutti e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Marton Fucsovics!

Australian Open 2020, tutti i risultati di martedì 21 gennaio: punteggi, qualificati ed eliminati. Avanzano Fognini e Sinner- Australian Open 2020: tabellone e risultati. Sinner, Fognini e Berrettini al secondo turno. Ok i big-Calendario Australian Open 22 gennaio: orari italiani, programma, tv. Sinner, Berrettini e Fognini in campo

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Marton Fucsovics, valevole per il secondo turno degli Australian Open 2020. Il match è in programma nella notte italiana (non si gioca prima delle 2.30) e segnerà il secondo match in assoluto a Melbourne per il giovane altoatesino.

Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria per 7-6 6-2 6-4 contro il padrone di casa Max Purcell. Un ottimo esordio per il classe 2001, che dopo l’esperienza agli US Open contro Stan Wawrinka, perdendo in quattro set dopo la prima apparizione in un main draw di uno Slam. Il vincitore delle Next Gen Finals 2019 ha vinto la prima partita del nuovo anno, dopo le sconfitte premature al Challenger di Canberra e al torneo di Auckland. Il #79 al mondo, dopo le investiture di Rafael Nadal e Roger Federer, sogna il terzo turno contro Tommy Paul o Grigor Dimitrov.

Prima sfida in assoluto contro Marton Fucsovics, vittorioso al primo turno contro Denis Shapovalov: l’ungherese l’ha spuntata 6-3 6-7 6-1 7-6 confermando il pessimo feeling del canadese con i Major. Il veterano 27enne ha raggiunto i quarti di finale a Doha e ritirandosi al Challenger di Canberra: il #64 al mondo ha raggiunto il quarto turno a Melbourne nel 2018, suo miglior piazzamento in un Major durante la sua carriera da professionista.

La sfida tra Jannik Sinner e Marton Fucsovics inizierà non prima delle ore 2.30 italiane o comunque al termine del match maschile tra Berankis e Querrey. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

