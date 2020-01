LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2020 in DIRETTA: ottimo 6° Vinatzer con pista rovinata, 10° Gross. Dalle 20.45 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.14: Per il momento è tutto, appuntamento alle 20.45 per la seconda manche, a più tardi.

19.13: Questa la classifica finale della prima manche di Schladming:

1 SCHWARZ Marco AUT 51.41

2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 51.55 +0.14

3 PINTURAULT Alexis FRA 51.73 +0.32

4 YULE Daniel SUI 52.16 +0.75

5 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 52.40 +0.99

6 VINATZER Alex ITA 52.66 +1.25

7 RYDING Dave GBR 52.70 +1.29

8 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 52.79 +1.38

9 ZENHAEUSERN Ramon SUI 52.84 +1.43

10 GROSS Stefano ITA 52.85 +1.44

19.12: Quarantesimo posto per l’austriaco Pertl che era entrato nei 20 a Kitzbuehel, a questo punto è pressochè ufficiale: Noel partirà per primo nella seconda manche e proverà la grande rimonta

19.11: Esce di scena l’ultimo degli azzurri in gara, Gori e dunque saranno quattro gli italiani nella seconda manche: Vinatzer sesto, Gross decimo, Maurberger 14mo e Sala 24mo

19.05: Lontano dalla qualificazione anche Liberatore che si inserisce in 42ma posizione con 3″83 di ritardo come Tonetti

19.01: Prova non all’altezza delle attese di Tonetti che è 41mo a 3″83

18.58: Non ci sono altri inserimenti nei primi 30, in attesa della discesa degli ultimi tre azzurri, Tonetti, Liberatore e Gori

18.54: Non ci sono inserimenti nei primi 30 e Noel è sempre 30mo, potrebbe riuscire a partire per primo nella seconda manche e potrebbe recuperare tantissime posizioni

18.52: Kolega e Strolz sono fuori dai 30, esce il coreano Jung

18.50: Haugan è 28mo e fa scalare di un’altra posizione Noel che è 30mo

18.49: Tommaso Sala c’è! E’ 24mo con 2″24 di ritardo e potrebbe qualificarsi per la seconda manche, Noel scala al 29mo posto

18.50: Fuori dai trenta Nestvold-Haugen e inforca Aerni: Noel è ancora 28mo

18.47: Fuori Philp, Nordbotten e 27mo davanti a Noel

18.45: Rochat chiude 26mo davanti a Noel

18.44: Bravo Lizeroux. Il francese chiude 17mo a 1″84 e spinge più giù il compagno Noel, ora 26mo

18.43: Il croato Zubcic si inserisce in 19ma posizione a 2″02

18.42: E’ tornata a stazionale la nebbia sulla pista di Schladming: il canadese Read chiude con un ritardo di 2″07, ventesimo

18.38: Fuori anche l’austriaco Digruber

18.37: Esce di scena Simonet nella seconda parte della pista

18.35: Tanti errori per il belga Marchant che conclude al 25mo posto a 2″96 e regala una chance a Noel

18.34: Il croato Rodes è il primo a finire alle spalle di Noel, 24mo a 2″89 da Schwarz

18.32: perde progressivamenmte l’azzurro Maurberger che si inserisce in 14ma posizione a 1″65 dalla vetta. Ci sarà nella seconda manche e potrà provare a recuperare

18.31: Maurberger all’intermedio ha un ritardo di 76 centesimi

18.30: Grande gara dello svedese Jakobsen che si inserisce all’undicesimo posto con 1″47 di ritardo, tre quarti di gara da top ten poi ha subito la parte finale. Ora Maurberger

18.28: Prova non straordinaria dell’austriaco Gstrein che chiude a 2″07 dalla testa ed è 18mo

18.27: Va subito fuori la rivelazione di Kitzbuehel, il norvegese Braathen che commette un errore nella parte alta e non riesce a recuperare

18.23: Il bulgaro Popov paga dazio alla pista: con troppi movimenti inutili accumula un ritardo di 2″37, 19mo

18.22: Subito fuori lo svizzero Nef che aveva fatto molto bene nelle ultime gare

18.20: Prova poco aggressiva del francese Grange che conclude con un ritardo di 2″34: 18mo, comunque davanti a Noel, la cui qualificazione inizia ad essere a rischio

18.19: Nooooooo!!!! Inforca a poche porte dal traguardo Razzoli quando era lanciato verso un risultato da 11/12ma posizione

18.18: Razzoli all’intermedio ha un ritardo di 57 centesimi

18.17: Bravo Stefano Gross che chiude al decimo posto con un ritardo di 1″44 da Schwarz. Molto bene nel muro e discreto nel tratto finale. Ora Razzoli

18.16: Gross all’intermedio è in ritardo di 77 centesimi. Deve limitare i danni in fondo

18.15: Tante sbavature per Strasser che chiude 13mo a 1″83 da Schwarz. Ora Gross

18.15: Strasser all’intermedio subisce un ritardo di 1″02. Poco brillante il tedesco

18.13: Perde tanto nella second aparte di gara lo sloveno Hadalin che commette diversi errori ed è quindicesimo a 2″06.

18.13: Hadalin all’intermedio ha un ritardo di 49 centesimi

18.10: Perde qualcosa nel finale ma è inevitabile Alex Vinatzer ma è bravo: sesto posto a 1″25, ha lottato con grande vigore nel finale ed ha limitato i danni

18.09: All’intermedio l’azzurro Vinatzer ha un ritardo di 34 centesimi

18.08: Aumenta progressivamente il ritardo dell’austriaco Feller che chiude all’11mo posto a 1″73 da Schwarz

18.07: All’intermedio Feller ha un ritardo di 51 centesimi

18.06:A differenza di chi lo ha preceduto Khoroshilov perde più nella parte alta che nella sezione finale di gara e chiude al nono posto a 1″61 dalla testa

18.06: All’intermedio Khoroshilov ha un ritardo di 84 centesimi

18.05: Prova positiva del francese Muffat-Jeandet che si inserisce al settimo posto a 1″38 da Schwarz

18.04: Il francese Muffat-Jeandet all’intermedio ha un ritardo di 28 centesimi

18.03: Perde progressivamente lo svizzero Meillard e chiude al nono posto con 1″84 di ritardo. Si perde tantissimo nell’ultimo tratto della pista

18.02: 66 centesimi di ritardo di Meillard all’intermedio

18.01: E’ sesto Ryding con qualche sbavatura di troppo, 1″29 il suo ritardo al traguardo

18.00: Il britannico Ryding all’intermedio ha un ritardo di 45 centesimi

17.59: Grave errore dell’austriaco Matt subito dopo l’intermedio e 1″61 di ritardo, è settimo

17.58: Matt all’intermedio ha un ritardo di 85 centesimi

17.57: Uno svedese Myhrer poco brillante chiude la sua prova con un ritardo di 1″93, settimo posto

17.55: Un errore dello svizzero Yule nella seconda parte di gara e lo svizzero chiude con un ritardo di 75 centesimi, quarto

17.55: Yule all’intermedio ha lo stesso tempo di Schwarz, è scomparsa la nebbia

17.54: Perde tanto nella seconda parte, il norvegese Foss-Solevaag che chiude a 99 centesimi da Schwarz, quarto

17.53: Foss-Solevaag all’intermedio ha un ritardo di 20 centesimi

17.52: L’impressione è che la pista sia già segnata o comunque con qualche insidia: lo svizzero Zenhaeusern commette un errore grave e subisce un ritardo di 1″43, quarto

17.51: Zenhaeusern all’intermedio ha 33 centesimi di ritardo

17.50: Perde ancora il francese Noel che chiude quarto a 2″60. La qualificazione dipenderà da quanto si rovinerà la pista

17.49: Errore gravissimo per Noel dopo poche porte. Il francese ha un ritardo di 2″54 all’intermedio

17.49: Perde qualcosa nel finale il norvegese Kristoffersen e chiude con 14 centesimi di ritardo da Schwarz, secondo

17.48: Adesso c’è nebbia su tutta la parte alta. Kristoffersen all’intermedio ha un ritardo di 2 centesimi

17.47: perde ancora nella seconda parte di gara un Pinturault un po’ guardingo che chiude a 32 centesimi da Schwarz

17.46: All’intermedio Pinturault ha 18 centesimi di ritardo

17.45: C’è nebbia nella parte centrale della pista, Schwarz chiude con il tempo 51″41 senza apparenti errori

17.44: Schwarz pronto al cancelletto

17.41: Nevica a Schladming, atmosfera come sempre caldissima e magica

17.37: Questi i numeri dei protagonisti principali dello slalom di Schladming: Schwarz 1, Pinturault 2, Kristoffersen 3, Noel 4, Zenhaeusern 5, Foss-Solevaag 6, Yule 7, Matt 9, Khoroshilov 13, Nef 21, Braathen 23

17.34: Questi i numeri di partenza degli otto azzurri al via: Vinatzer, per la prima volta nel primo gruppo, con il numero 15, Gross 18, Razzoli 19, Maurberger 26, Sala 39, Tonetti 56, Liberatore 60, Gori 69

17.31: Il panorama azzurro è in fermento. Giuliano Razzoli è apparso in gran forma a Kitzbuehel, dove ha chiuso al settimo posto dopo il cambio degli sci, mentre Vinatzer, dopo una gran prima manche, ha commesso qualche errore di troppo ma vuole proseguire il suo percorso di crescita. Voglia di riscatto per Gross che a Kitz ha fallito l’ingresso nella seconda manche e sta faticando a tornare in condizione dopo l’infortunio e per Maurberger che vale di più di quanto dimostrato due giorni fa

17.27: Non mancano gli outsider, in particolare lo svizzero Zenhaeusern, il russo Khoroshilov, in grande crescita, il norvegese Braathen, autore di una grande prima manche a Kitzbuehel, l’altro elvetico Nef e l’austriaco Michael Matt, risorto a Kitz dopo aver fallito la qualificazione alla seconda manche a Wengen

17.24: C’è battaglia anche per la leadership di Coppa del Mondo tra Kristoffersen e Pinturault. Il norvegese ha guadagnato terreno dopo lo slalom di Kitzbuehel e il francese, uscito due giorni fa, vorrà rifarsi immediatamente

17.21: Ancora una volta si preannuncia una battaglia tra Noel e Yule, gli atleti che sembrano più in forma al momento ma potrebbe essere arrivato anche il momento di Schwarz che in questo caso può sfruttare il “fattore campo”, il grande tifo del catino di Schladming

17.17: Sono trascorsi solo due giorni dalla spettacolare gara di Kitzbuehel che ha visto il terzo trionfo stagionale di Yule e gli specialisti dei pali stretti si ritrovano nello stadio più “caldo” del circuito per affrontare un’altra sfida sul filo dei centesimi

17.15: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live del tradizionale slalom notturno maschile di Schladming

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Schladming (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Si inizierà alle ore 17.45 con la prima manche sulla celebre pista Planai, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 20.45. Un palcoscenico unico con il favore dei riflettori che renderà la gara, come sempre, unica e spettacolare.

Si gareggia a poche ore dalla conclusione del fine settimana di Kitzbuhel e si rimane sulle nevi austriache. Sulla Ganslern la vittoria è andata allo svizzero Daniel Yule che è salito a quota tre in questa stagione e, anche oggi, parte come il grande favorito sulla pista di Schladming. Yule si sta dimostrando un vero e proprio fuoriclasse, che sa unire grande tecnica a velocità, danzando tra i pali stretti.

I rivali, come sempre, non mancheranno e saranno temibili. Su tutti, ovviamente, il francese Clemente Noel, terzo a Kitzbuhel, ma già due volte sul gradino più alto del podio di questa annata, e grandissimo interprete della specialità. Dovremo fare grande attenzione al duo Alexis Pinturault-Henrik Kristoffersen. Il francese, reduce da due gare negative tra i pali stretti, è chiamato alla riscossa immediata se non vuole vedere spegnersi al lumicino le proprie chance di vincere la Coppa del Mondo generale, mentre il norvegese proverà a trovare il successo che gli manca da troppo tempo. Attenzione anche ai padroni di casa con Marco Schwarz in netta risalita che proverà a guidare la propria squadra davanti al proprio pubblico.

In casa Italia vedremo se Giuliano Razzoli sarà in grado di ripetere le brillanti ultime prestazioni, trascinando dietro di sè un Alex Vinatzer che cerca continuità nelle due manche, mentre Stefano Gross, dopo due eliminazioni già nella prima discesa, dovrà ritrovarsi in fretta. La prima manche dello slalom di Schladming prenderà il via alla ore 17.45, mentre la seconda scatterà alle ore 20.45 per il grande show sulla Planai. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara, per non perdervi nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.

