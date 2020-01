LIVE Sci alpino, Seconda manche Slalom Schladming 2020 in DIRETTA: vince Kristoffersen, esce Schwarz! Maurberger quinto, Vinatzer sesto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.52: Grazie per averci seguito, appuntamento al week end per le gare di sci alpino, buona serata.

21.50: Questa la classifica finale dello slalom di Schladming:

1 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:42.37

2 PINTURAULT Alexis FRA 1:42.71 +0.34

3 YULE Daniel SUI 1:43.20 +0.83

4 NOEL Clement 1:43.36 +0.99

5 MAURBERGER Simon ITA 1:43.44 +1.07

6 VINATZER Alex ITA 1:43.49 +1.12

7 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1:43.57 +1.20

8 RYDING Dave GBR 1:43.60 +1.23

9 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1:43.73 +1.36

9 ZENHAEUSERN Ramon SUI 1:43.73 +1.36

21.48: Vince Kristoffersen davanti a Pinturault e a Yule, ancora sul podio. Noel quarto, con una rimonta da 26 posizioni nella seconda manche, Maurberger splendido quinto dal 14mo posto della seconda manche e Vinatzer sesto, a cogliere un ottimo risultato. Per l’Italia fuori Gross, Sala chiude ventesimo

21.45: TRE PORTE E SCHWARZ E’ FUORI! Cade, si rialza ma non potrà fare un buon risultato

21.44: Parte Schwarz nel tripudio generale

21.44: incredibile finale di manche di Kristoffersen! Era praticamente fuori in alto, si è rialzato ed è andato in testa grazie ad una grande seconda parte di gara. Scatenato il norvegese che è primo con 34 centesimi di vantaggio

21.43: Errori gravi in alto per Kristoffersen che all’intermedio ha un ritardo di 24 centesimi

21.41: Recupera tutto nel finale su Yule, che non ha fatto una grande seconda parte di gara, il francese Pinturault che dunque va al comando con un vantaggio di 49 centesimi

21.40: Pinturault all’intermedio ha un vantaggio di 5 centesimi

21.38: Lo svizzero Yule è primo! Nonostante abbia perso un secondo e mezzo in questa seconda manche mantiene 16 centesimi di vantaggio. Non una grande manche dell’elvetico ma quanto basta per puntare al podio

21.37: All’intermedio Yule ha un vantaggio enorme: 1″34

21.36: Errore nella seconda parte del norvegese Foss-Solevaag che chiude al sesto posto a 36 centesimi da Noel

21.35: Riparte la gara, Foss-Solevaag all’intermedio ha un vantaggio di 87 centesimi

21.32: E’ terzo Alex Vinatzer con 13 centesimi di ritardo. Incredibile l’accaduto! Una ragazza seminuda ha superato il traguardo mezzo secondo prima di Vinatzer ed era scattata la fotocellula con 56 centesimi di vantaggio per l’azzurro

21.31: Vinatzer all’intermedio ha 79 centesimi di vantaggio

21.30: Incredibile! Ha perso 8 decimi nell’ultimo tratto di pista il britannico e senza errori apparenti: è quarto a 24 centesimi. Tocca a Vinatzer

21.29: Ryding all’intermedio ha un vantaggio di 74 centesimi

21.28: Perde ancora tantissimo nella parte finale il francese Muffat-Jeandet: è solo ottavo a 72 centesimi dal compagno Noel

21.27: Muffat-Jeandet all’intermedio con un errore ha un vantaggio di 42 centesimi

21.25: Quanto perde lo svizzero Zenhaeusern: è solo quarto a 37 centesimi da Noel, dietro anche a Maurberger che sarà fra i primi dieci

21.24: Zenhaeusern all’intermedio ha 74 centesimi di vantaggio

21.23: All’intermedio l’azzurro Gross ha un vantaggio di 58 centesimi ma subito dopo l’intermedio esce

21.21: E’ dietro anche a Maurberger Jakobsen! QUanto ha perso nell’ultimo tratto, quasi sei decimi! Chiude terzo a 21 centesimi da Noel

21.20: Jakobsen all’intermedio ha un vantaggio di 71 centesimi

21.19: Perde ancora nella parte finale il russo Khoroshilov che chiude al sesto posto a 78 centesimi da Noel

21.18: Khoroshilov commette un grave errore in alto ed è in ritardo di 35 centesimi all’intermedio

21.17: Qualche sbavatura di troppo nel finale per Matt che chiude al sesto posto a 68 centesimi dal francese

21.16: Matt all’intermedio ha un vantaggio di 24 centesimi

21.15: E’ SECONDO MAURBERGER! L’azzurro è l’unico ad avvicinare il francese, ha perso qualcosa di troppo nel finale commettendo un errore e ha subito un ritardo di 8 centesimi

21.14: L’azzurro Maurberger all’intermedio ha un vantaggio di 51 centesimi

21.13: Perde tanto nel finale l’austriaco Feller che chiude al sesto posto a 95 centesimi da Noel

21.13: Feller all’intermedio ha un ritardo di 13 centesimi

21.10: Strasser perde nel finale e si inserisce al quarto posto con 71 centesimi di ritardo

21.09: All’intermedio Strasser ha 8 centesimi di vantaggio

21.08: E’ terzo il francese Lizeroux con 53 centesimi di ritardo. Lizeroux fa valere l’esperienza come Grange: ci sono tre francesi nei primi quattro

21.06: Brutta interpretazione della pista, poca aggressività per lo svizzero Meillard che conclude a 1″48 da Noel, ottavo

21.05: Per lo svizzero Meillard all’intermedio un ritardo di 26 centesimi

21.04: Brutta gara di Myhrer che chiude a 1″32 da Noel. Pista sicuramente più lenta ma tutti stanno commettendo errori

21.03: All’intermedio Myhrer ha 26 centesimi di ritardo

21.02: Sempre in ritardo il croato Zubcic che accumula 1″07 di ritardo ed è sesto alle spalle di un Sala che a questo punto potrebbe difendere la posizione

21.02: Il croato Zubcic all’intermedio ha un ritardo di 10 centesimi

21.01: Un errore grave anche per lo sloveno Hadalin che perde tantissimo tempo e chiude settimo a 2″65 da Noel

21.00: All’intermedio Hadalin ha un ritardo di 19 centesimi

20.59: Caduta rovinosa a quattro porte dalla fine per il canadese Read che esce di scena

20.58: All’intermedio Read ha 1 centesimo di ritardo

20.57: Era in vantaggio all’intermedio l’austriaco Gstrein che però commette un errore grave ed esce di scena

20.55: perde tanto, troppo Tommaso Sala nel finale di gara e si inserisce al quinto posto con 1″05. Non ha sfruttato una buona occasione

20.54: L’azzurro Sala all’intermedio è in ritardo di 15 centesimi

20.53: Si inserisce in terza posizione il francese Grange alle spalle del compagno Noel, a 73 centesimi

20.53: Grange all’intermedio ha un vantaggio di 7 centesimi

20.52: Perde tanto nella seconda parte di gara il bulgaro Popov che è comunque terzo a 99 centesimi

20.51: All’intermedio Popov è in ritardo di 17 centesimi

20.50: Linee discutibili per lo svizzero Rochat, tanti errori, arrivano 3″07 di ritardo ed è quarto

20.49: All’intermedio Rochat ha un ritardo di 79 centesimi

20.49: Iniziano i distacchi pesanti: il norvegese Haugan con qualche imperfezione chiude a 1″29 da Noel, terzo

20.48: Haugan all’intermedio ha un ritardo di 42 centesimi

20.47: Manche più filante e veloce. Nordbotten chiude secondo a 51 centesimi da Noel

20.47: All’intermedio Nordbotten ha un ritardo di 22 centesimi

20.46: Prova come da pronostico tutta all’attacco del francese Noel che conclude con un totale di 1’43″36

20.45: Noel al cancelletto

20.43: Il primo a partire, dunque, sarà Noel che troverà il tracciato perfetto,. Ha smesso di nevicare a Schladming, non c’è più nebbia

20.39: C’è molta attesa per la prova di Vinatzer. Sta sciando bene l’azzurro ma nelle ultime gare ha commesso sempre un errore che ha compromesso la sua gara

20.35: La lotta per la vittoria sembra circoscritta ai primi tre, Schwarz, Kristoffersen e Pinturault ma da dietro chi riuscirà a trovare la manche giusta potrebbe mettere in difficoltà i primi della classe che dovranno pensare, in particolare il norvegese e il francese, a non uscire per non perdere terreno e punti in Coppa del Mondo, quindi assisteremo davvero ad una gara con tante componenti in gioco

20.32: Ad aggiungere pepe alla seconda manche c’è il francese Clement Noel che, vittima di un grave errore nelle prime porte della prima manche, è riuscito a qualificarsi con il 30mo tempo e dunque partirà per primo. C’è da giurare che assisteremo ad uno spettacolare tentativo di rimonta che potrebbe prendere corpo con una manche delle sue del transalpino e se la pista dovesse in qualche modo rovinarsi come nella prima manche… Non è escluso l’ingresso nella top ten di Noel che parte con un ritardo di 2″60 da Schwarz

20.30: Passo indietro per quasi tutte le sorprese di Kitzbuehel: uscito anzitempo sia Braathen che era stato primo dopo la prima manche due giorni fa, sia Nef che aveva mostrato ottime cose nei primi slalom della stagione. Fuori dai 30 il tedesco Tremmel, settimo nella prima manche a Kitzbuehel

20.27: Altri due italiani prenderanno il via nella seconda manche: Simon Maurberger, 14mo dopo la prima parte di gara e Tommaso Sala, 24mo. Peccato per Razzoli che, dopo il grande settimo posto di Kitz, oggi è stato vittima di un’inforcata a poche porte dalla fine quando era destinato ad entrare fra i primi 12

20.25: Ci sono anche due azzurri fra i primi 10, che potrebbero entrambi essere in corsa per un posto di prestigio e, chissà, anche sul podio: Alex Vinatzer è sesto, esattamente come nella prima manche di Kitzbuehel ma la speranza è che stavolta vada meglio che due giorni fa, Gross è decimo, non ha nulla da perdere, non è al meglio ma proverà ad attaccare per risalire la china

20.22: I due “litiganti” per la Coppa del Mondo, il norvegese Kristoffersen e il francese Pinturault, sono gli unici ad essere riusciti a tenere il ritmo di Schwarz e, guarda caso, i tre sono i primi tre ad essere scesi nella prima manche

20.20: Ci attende un grande spettacolo. Solito pubblico delle grandi occasioni a Schladming, anche se gli entusiasmi dei tempi di Hirscher e di Raich prima, sono lontani. Schwarz, però, potrebbe rinnovare la passione e il tifo degli austriaci che si sono presi poche soddisfazioni finora in slalom

20.18: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla seconda manche dello slalom di Schladming. Il padrone di casa Schwarz è al comando dopo la prima parte di gara

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE: 6° VINATZER, 10° GROSS

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della seconda manche dello slalom speciale valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile in programma a Schladming, in Austria: oggi, martedì 28 gennaio, alle ore 20.45 scatterà l’inversione dei primi 30 classificati al termine della prima prova.

Al termine della prima discesa il padrone di casa, l’austriaco Marco Schwarz, che ha sfruttato a dovere il pettorale numero 1, comanda con il crono di 51″41, con un margine di 0″14 sul norvegese Henrik Kristoffersen, mentre è terzo il transalpino Alexis Pinturault a 0″32. Ottima prestazione degli italiani: Alex Vinatzer è sesto, seppur a 1″25, mentre Stefano Gross è decimo a 1″44. Simon Maurberger è 14° a 1″65, mentre si è qualificato anche Tommaso Sala, 24° a 2″24.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della seconda manche dello slalom speciale in notturna valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile in programma a Schladming, in Austria: oggi, martedì 28 gennaio, alle ore 20.45 scatterà l’inversione dei 30 e per questo motivo la nostra diretta scatterà attorno alle ore 20.15. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

