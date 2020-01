Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: la night race di Schladming. Kristoffersen vuole il primo successo, Yule per il poker. Italia con Razzoli e Vinatzer

Ottavo slalom della stagione per la Coppa del Mondo maschile, ma probabilmente è l’appuntamento più atteso dell’anno per i rapid gates, visto che questa sera si corre a Schladming. La “Night Race” per eccellenza, con una cornice di pubblico da brividi ed emozionante (un vero e proprio stadio per lo sci alpino) ed una gara che ormai è diventata una super classica del Circo Bianco.

Lo svizzero Daniel Yule va a caccia del poker dopo i successi di Madonna di Campiglio, Adelboden e Kitzbuehel. Una seconda parte di stagione veramente eccezionale per l’elvetico, che dopo la gara sul Canalone Miramonti ha completamente svoltato, diventando in questo momento lo slalomista da battere. Dopo aver infranto sulla Streif un tabù che durava da oltre 50 anni, Yule cerca di riportare il suo Paese in trionfo anche a Schladming, dove il successo manca dal 1990 con Pirmin Zurbriggen.

Tre successi in carriera, invece, sul tracciato austriaco per Henrik Kristoffersen. Il norvegese è in testa sia alla classifica generale sia a quella di slalom, nonostante non abbia ancora vinto una sola gara in tutto il 2020. Kristoffersen cercherà di sbloccarsi su una pista che ama particolarmente e soprattutto ha bisogno di punti davvero molto importanti in ottica Coppa del Mondo, visto che il connazionale Alekasander Aamodt Kilde è davvero un avversario molto pericoloso.

Anche il francese Clement Noel è in piena lotta per vincere la coppa di specialità ed è reduce dalla vittoria di Wengen e dal terzo posto di Kitzbuehel. Il distacco da Kristoffersen è solo di 52 punti e c’è dunque tutto il margine per recuperare il norvegese. Chi è molto in forma è l’austriaco Marco Schwarz, reduce da due podi negli ultimi tre slalom, compreso il secondo posto di domenica sulla Streif.

Capitolo Italia. Alex Vinatzer ha bisogno di due manche dello stesso livello per provare a centrare un piazzamento importante. In quel di Kitzbuehel, è mancata la seconda manche, ma il giovane azzurra ha mostrato nella prima di valere davvero i migliori. Ci proverà nuovamente anche Giuliano Razzoli, che ha chiuso al settimo posto sulla Streif, tornando finalmente ad ottimi livelli.

Foto: Valerio Origo