LIVE Sci alpino, Parallelo Sestriere 2020 in DIRETTA: Bassino sul podio, Brignone quarta e Goggia quinta!

13.09: Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di sci alpino femminile. Buona domenica

13.07: Male le due grandi protagoniste della Coppa del Mondo: Vlhova uscita subito ai sedicesimi di finale, Shiffrin uscita di scena proprio per mano della vincitrice, Clara Direz

13.05: Ancora un’azzurra sul podio, è Marta Bassino, terza alle spalle di Direz (Francia) che vince il primo gigante parallelo della storia e la sua prima gara in Coppa del Mondo e Moerzinger (Austria) per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo. Quarto posto per Federica Brignone che consolida il terzo posto nella generale di Coppa e quinto per una buona Sofia Goggia

13.04: Clara Direz rispetta il pronostico e va a vincere la prima gara in coppa del mondo battendo, sempre sulla pista blù (lì tutte le vincenti delle finali), per 22 centesimi l’austriaca Moerzinger

13.02: Marta Bassino vince il derby italiano con Federica Brignone e sale sul podio per la prima volta in questa specialità che era all’esordio

13.01: Quinto posto per Sofia Goggia! Vince con 37 centesimi di vantaggio sulla norvegese Lysdahl

12.59: Stjernesund vince con 17 centesimi su Robnik e chiude al settimo posto

12.55: Piuttosto incomprensibile la scelta di Marta Bassino nella semifinale. Troppe vittorie sulla pista blù nelle gare precedenti avrebbero dovuto spingerla a scegliere quella pista e invece ha gareggiato sulla rossa

12.54: Sarà finale per il terzo posto per l’Italia. Brignone delude e perde contro Morzinger per soli 7 centesimi. Sarà finale per la vittoria tra Direz e Morzinger che non hanno mai vinto in coppa

12.53: Sofia Goggia batte Sjiernesund e affronterà Lysdahl per la quinta piazza finale

12.50: Peccato!!!! Direz va in finale battendo piuttosto nettamente l’azzurra Marta Bassino che andrà in finale per il terzo posto. Successo meritato della transalpina

12.49: Vittoria a sorpresa per la norvegese Lysdahl che supera Robnik e si giocherà il quinto posto

12.47: Così le semifinali per il 5. posto:

ROBNIK Tina SLO vs LYSDAHL Kristin NOR

STJERNESUND Thea Louise NOR vs GOGGIA Sofia ITA

12.46: Così le semifinali:

DIREZ Clara FRA vs BASSINO Marta ITA

BRIGNONE Federica ITA vs MOERZINGER Elisa AUT

12.44: Niente da fare per una Sofia Goggia che sbaglia tanto in alto. In semifinale va l’austriaca Moerzinger alla sua quinta gara in coppa del Mondo

12.42: E’ PODIO ITALIAAAAAAAAA!!! BRIGNONE E’ IN SEMIFINALE! E’ la seconda azzurra tra le prime quattro. Nonostante una partenza problematica l’azzurra domina nella seconda parte anche per u errore di Stjernesund e vince nettamente

12.41: BASSINO IN SEMIFINALE!!!!!!! L’azzurra domina la sfida con la norvegese Lysdahl e affronterà Direz. Ora Brignone

12.39: Direz non sbaglia e batte la Robnik per 9 centesimi. La francese è la prima semifinalista. Ora Bassino

12.38: Così i quarti di finale:

DIREZ Clara FRA vs ROBNIK Tina SLO

LYSDAHL Kristin NOR vs BASSINO Marta ITA

BRIGNONE Federica ITA vs STJERNESUND Thea Louise NOR

MOERZINGER Elisa AUT vs GOGGIA Sofia ITA

12.37: MERAVIGLIOSA SOFIA GOGGIA!!! L’azzurra elimina la favorita numero uno, la svizzera Holdener e si qualifica per i quarti!!!

12.35: Moerzinger supera per 13 centesimi Hector e avanza ulteriormente ai quarti

12.30: Gara interrotta per permettere al toboga di caricare la sfortunata svizzera Danioth che potrebbe avere un problema al ginocchio

12.28: Danioth sulla barella, purtroppo….

12.26: Esce di scena Laura Pirovano battuta per 28 centesimi da Stjernesund che ha rimontato nel finale

12.25: QUARTI DI FINALE ANCHE PER FEDERICA BRIGNONE!!! Esce di scena la Danioth, giustiziera di Vlhova e sono due le azzurre nei quarti!

12.24: QUARTI DI FINALE PER BASSINO!!! Non brillantissima la piemontese che riesce a superare per soli 3 centesimi Lara Gut-Behrami

12.22: Cadono sia Frasse Sombet e Lysdahl che esce alla porta successiva e passa il turno

12.21: Sarà la slovena Robnik ad affrontare Direz. Battuta per un centesimo la statunitense O Brien

12.20: SORPRESA!!!! Shiffrin eliminata dalla francese Direz che disputa una grande gara. Clamorosa vittoria della francese

12.19: Tra poco il via degli ottavi di finale:

SHIFFRIN Mikaela USA vs DIREZ Clara FRA

O BRIEN Nina USA vs ROBNIK Tina SLO

FRASSE SOMBET Coralie FRA vs LYSDAHL Kristin NOR

GUT-BEHRAMI Lara SUI vs BASSINO Marta ITA

DANIOTH Aline SUI vs BRIGNONE Federica ITA

STJERNESUND Thea Louise NOR vs PIROVANO Laura ITA

HECTOR Sara SWE vs MOERZINGER Elisa AUT

GOGGIA Sofia ITA vs HOLDENER Wendy SUI

12.17: Holdener amministra il vantaggio con Rebensburg e va agli ottavi senza difficoltà

12.17: CE LA FA SOFIA GOGGIA!!! Rimonta strepitosa dell’azzurra e batte la norvegese Norbye

12.16: Mielzynski inforca e Moerzinger supera il turno senza problemi

12.14: La svedese Hector mantiene 6 centesimi di vantaggio sulla tedesca Dorsch e si qualifica per gli ottavi

12.14: Pirovano agli ottavi!!!! Sbaglia ancora Robinson e regala la qualificazione alla brava azzurra

12.13: Ancora una rimonta! Vince la norvegese Stjernesund sull’austriaca Liensberger

12.11: Ce la fa Federica Brignone!!! Mantiene 7 centesimi di vantaggio sulla minacciosa Tviberg e va agli ottavi

12.11: Incredibile!!! Va fuori Vlhova eliminata dalla svizzera Danioth che mantiene il vantaggio della prima manche

12.09: Tutto semplice per Marta Bassino che supera il turno con Holtmann e va agli ottavi dove afronterà Gut!!!

12.08: Si qualifica Lara Gut Behrami che rimonta su Ellenberger, che ha sbagliato in alto

12.07: Che rimonta della norvegese Lysdahl! Recupera il vantaggio su Fjaellstroem e supera il turno

12.06: Solo tre centesimi salvano Frasse Sombet dalla rimonta della giapponese Ando

12.05: Robnik mantiene il vantaggio su Hrovat e supera il turno

12.04: Che rimonta di O Brien! La statunitense azzera lo svantaggio su Huber e passa il turno!

12.03: Esce di scena in alto Truppe e la francese Direz ne approfitta

12.03: Shiffrin senza problemi: 1″16 di vantaggio su Dubovska

12.02: Tra poco la seconda parte dei 16mi di finale con le piste invertite

12.00: Dominio per Holdener nella sfida con Rebensburg che dovrà rimontare 50 centesimi alla svizzera

11.59: Quanti errori per Sofia Goggia che perde la sfida con Norbye e dovrà recuperare 50 centesimi

11.58: Moerzinger dopo una buona qualificazione batte anche Mielzynski nella prima manche per 7 centesimi

11.57: Recupero nel finale per la svedese Hector che rifila 8 centesimi alla tedesca Dorsch

11.56: Esce di scena la neozelandese Robinson e Laura Pirovano vince la prima manche e potrà gestire un buon vantaggio nella seconda parte di gara

11.55: Esce di scena Stjernesund e Liensberger non ha problemi a vincere la manche

11.54: Si scatena nella seconda parte Brignone! Batte la norvegese Tviberg nonostante qualche errore con 28 centesimi di vantaggio

11.53: Clamoroso successo della svizzera Danioth che batte per 5 centesimi la super favorita Vlhova

11.52: Bassino non ha difficoltà e si avvicina al superamento del turno. Holtmann esce e partirà con 50 centesimi di ritardo

11.51: Ellenberger si aggiudica il derby svizzero contro Gut-Behrami che chiude con 13 centesimi di ritardo

11.50: Tutto facile per la svedese Fjaellstroem che supera la norvegese Lysdahl con un vantaggio di 33 centesimi

11.49: La francese Frasse Sombet rifila 25 centesimi alla giapponese Ando

11.48: Robnik vince il derby sloveno contro una Hrovat che sbaglia e accumula 50 centesimi di ritardo

11.47: L’austriaca Huber domina la sfida con la statunitense O Brien che chiude 44 centesimi dopo

11.46: La francese Direz sulla pista rossa vince la sfida con la austriaca Truppe con un solo centesimo di vantaggio

11.45: Shiffrin senza problemi, per la uscita a metà pista della ceca Dubovska

11.42: Fra qualche minuto scatta la gara con la prima manche tra Shiffrin e la ceca Dubovska

11.40: Tante le sfide interessanti di questo primo turno, a partire da Direz-Truppe, passando da Ellenberger-Gut Behrami, Vlhova-Danioth, fino ad arrivare alla già citata Holdener-Rebensburg

11.37: Due le manche previste nel primo turno, sedicesimi di finale, poi dagli ottavi si disputerà una manche secca per decidere chi proseguirà nella marcia verso la fase finale

11.35: Non impossibile, invece, la sfida che attende Sofia Goggia che se la vedrà con la norvegese Norbye, piaciuta più nella prima che nella seconda manche. La vincente di questa gara troverà la vincente della super sfida tra Holdener e Rebensburg

11.34: Sfida durissima per Laura Pirovano che dovrà affrontare la neozelandese Robinson, astro nascendte dello sci mondiale e protagonista sia ieri che oggi in qualificazione

11.33: A seguire sarà la volta della trionfatrice di ieri, Federica Brignone che se la vedrà subito con la norvegese Tviberg che invece nelle qualificazioni ha dimostrato di essere in palla

11.31: La prima azzurra a prendere il via sarà Marta Bassino (unica azzurra nella parte alta, quella di Shiffrin) per affrontare la norvegese Holtmann, che non ha impressionato in qualificazione dopo l’uscita di ieri

11.30: Queste le sfide in programma nel primo turno:

SHIFFRIN Mikaela USA vs DUBOVSKA Martina CZE

DIREZ Clara FRA vs TRUPPE Katharina AUT

O BRIEN Nina USA vs HUBER Katharina AUT

ROBNIK Tina SLO vs HROVAT Meta SLO

FRASSE SOMBET Coralie FRA vs ANDO Asa JPN

LYSDAHL Kristin NOR vs FJAELLSTROEM Magdalena SWE

ELLENBERGER Andrea SUI vs GUT-BEHRAMI Lara SUI

BASSINO Marta ITA vs HOLTMANN Mina Fuerst NOR

VLHOVA Petra SVK vs DANIOTH Aline SUI

TVIBERG Maria Therese NOR vs BRIGNONE Federica ITA

LIENSBERGER Katharina AUT vs STJERNESUND Thea Louise NOR

ROBINSON Alice NZL vs PIROVANO Laura ITA

HECTOR Sara SWE vs DORSCH Patrizia GER

MOERZINGER Elisa AUT vs MIELZYNSKI Erin CAN

GOGGIA Sofia ITA vs NORBYE Kaja NOR

HOLDENER Wendy SUI vs REBENSBURG Viktoria GER

11.26: Sono quattro le atlete azzurre qualificate per la fase decisiva della gara: Basino, Goggia, Brignone e Pirovano

11.25: Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live dello slalom gigante parallelo femminile di Sestriere

10.25: Grazie per averci seguito, appuntamento alle 11.45 per la fase ad eliminazione diretta.

10.23: Questa la classifica al termine delle qualificazione: 1) Shiffrin, 2) Holdener, 3) Vlhova, 4) Bassino 5) Frasse Sombet, 6) Robinson, 7) Hector, 8) Robnik, 9) O Brien, 10) Moerzinger, 15) Goggia, 19) Brignone, 27) Pirovano.

10.22: Lontanissima dalle prima la argentina Simari Birkner. Si chiude qui la qualificazione, quattro le azzurre qualificate per la seconda manche

10.21: Errore della azzurra Bertani, che viene eliminata con il 50mo tempo. Vince ma non si qualifica la croata Ignijatovic

10.20: Escono di scena sia la finlandese Honkanen che la bielorussa Shkanova

10.19: Si qualifica con il 26mo tempo la tedesca Dorsch, fuori la svedese Luthman, 33ma

10.18: La svizzera Ellenberger si inserisce al 13mo posto, eliminata la francese Piot

10.17: Brava Laura Pirovano che si prende la soddisfazione di battere la svizzera Danioth e sarà anche lei della partita, 25ma, contro il 28mo posto della elvetica

10.16: 15mo posto per la francese Direz, 20mo per la svedese Fjaellstroem e Francesca Marsaglia non parteciperà alla fase ad eliminazione diretta

10.15: Brava l’austriaca Moerzinger che con 45″25 si inserisce al 10mo posto, eliminata St-Germain

10.14: 32ma la croata Popovic, esce di scena la statunitense Cashman

10.13: 25mo posto per la ceca Dubovska, già eliminata la tedesca Duerr

10.12: Sbaglia Gritsch e viene battuta dalla russa Tkachenko ma per entrambe rischio eliminazione

10.11: La norvegese Stjernesund vince la manche e si inserisce al 18mo posto, 29ma Brem

10.10: Con 45″58 la norvegese Norbye si inserisce al 15mo posto davanti a Brignone

10.08: Ottavo posto per la slovena Robnik che chiude con 45″08, 23mo posto per la statunitense Hurt

10.08: Esce di scena Gagnon, l’austriaca Sheib è nelle retrovie

10.06: Cade Alphand, Ferk lontanissima

10.05: La norvegese Lysdahl vince con 45″46 la manche con la giapponese Ando e si inserisce al primo posto

10.04: La francese Frasse Sombet si conferma su ottimi livelli e chiude quinta con 44″94, meno bene la statunitense O Brien che è ottava con 45″12

10.03: La canadese Mielzynski vince la seconda manche e si inserisce al 13mo posto davanti alla austriaca Huber, 14ma

10.02: Non precisa come nella prima manche la svedese Hector che si inserisce al sesto posto con 45″08, molto indietro Haver-Loeseth

10.01: Altra manche tirata con Hrovat che vince la gara ma è dodicesima, undicesima Lara Gut che partiva con un buon vantaggio

10.00: Manche tiratissima. Vince Truppe su Tviberg che è settima con 45″54, L’austriaca è nona

9.58: Alice Robinson vince la manche e chiude con 45″01, quinta, battendo francesca Marsaglia che è penultima con 46″42

9.58: Liensberger vince la sua manche che con 45″36 va al quinto posto, battendo Holtmann che va dietro alle azzurre

9.57: Marta Bassino si inserisce in quarta posizione con 44″91 battendo nettamente la svedese Swenn Larsson

9.56: 44″82 per la svizzera Holdener, che batte ancora una Brignone non straordinaria: 45″53

9.55: 45″56 per Sofia Goggia che batte ancora la tedesca Rebensburg

9.54: Vince ancora Shiffrin che chiude con 44″55, davanti a Vlhova

9.50: Questa la classifica al termine della prima manche:

1 HECTOR Sara SWE 22.26

1 SHIFFRIN Mikaela USA 22.26

3 DIREZ Clara FRA 22.28 +0.02

4 O BRIEN Nina USA 22.31 +0.05

5 FRASSE SOMBET Coralie FRA 22.36 +0.10

6 ROBNIK Tina SLO 22.38 +0.12

7 VLHOVA Petra SVK 22.40 +0.14

8 ROBINSON Alice NZL 22.42 +0.16

9 BASSINO Marta ITA 22.47 +0.21

10 ALPHAND Estelle SWE 22.56 +0.30

9.44: Chiude lontanissima dalle prime l’argentina Simari Birkner. Chiusa la prima manche

9.43: Vince con un tempo alto la penultima batteria l’azzurra Bertani con 23″51 davanti alla croata Ignijatovic

9.42: La finlandese Honkanen chiude con un buon 23″01 la sua prova, sbaglia in alto la bielorussa Shkanova

9.41: La svedese Luthman con 23″02 vince la sfida con la tedesca Dorsch

9.40: Molto bene l’austriaca Ellenberger che è 12ma con 22″89, battuta la francese Piot

9.39: Brava Laura Pirovano che, con 22″90 si inserisce al 20mo posto, pur battuta dalla svizzera Danioth con 22″81

9.38: La Francia c’è. Clara Direz vince la manche con 22″28, terzo miglior tempo davanti alla svedese Fjaellstroem che chiude con un ottimo 22″78

9.37: Molto bene la austriaca Moerzinger che chiude 11ma con 22″52, errore per la canadese Crawford che esce di scena

9.36: St-Germain, canadese, si aggiudica con un tempo alto, 23″53, la sfida contro la statunitense Cashman che sbaglia in alto

9.35: Lenta la croata Popovic che chiude in 23″58, senza avversaria perchè Tilley non parte

9.34: Con 22″92 la ceca Dubovska si pone in buona posizione per la qualificazione battendo la tedesca Duerr

9.33: L’austriaca Gritsch con 23″02 vince la sfida con la russa Tkachenko

9.32: Bene anche l’altra norvegese Stjernesund che vince con 22″67 la sfida con una spenta Brem

9.31: Brava la norvegese Norbye che vince con 22″59 la sfida con la statunitense Hudson

9.30. Il derby sloveno va a Robnik che fa segnare il quinto tempo con 22″38, esce di scena Bucik

9.30: Hurt (Usa) batte con 23″02 una spenta Gagnon (Can)

9.28: Buona prova di Alphand che con 22″56 batte l’austriaca Scheib (23″46)

9.27: Non parte Jelinkova, La slovena Ferk, che gareggia da sola, è ultima con 23″85

9.26: La norvegese Lysdahl con 22″83 supera la giapponese Ando con 23″03

9.25: Grande manche! O’Brien, statunitense, con 22″31 fa segnare il terzo tempo assoluto, quarto tempo per la francese Frasse Sombet con 22″36

9.24: La austriaca Huber con 22″89 batte la canadese Mielzynski con 23″02

9.23: La Svezia si conferma specialista in questa specialità. Sara Hector è prima! Con 22″26, battuta nettamente la norvegese Haver-Loeseth (23″20)

9.22: La svizzera Gut-Behrami vince con 22″92 (decimo tempo) la sfida contro la slovena Hrovat (23″06)

9.21: La norvegese Tviberg con 22″71 si impone con il settimo tempo sulla austriaca Truppe (22″90)

9.20: Grande prova della neozelandese Robinson che, con 22″42 si inserisce al terzo posto battendo l’azzurra Marsaglia (23″20)

9.19: L’austriaca Liensberger con 22″77 vince la sfida contro la norvegese Holtmann

9.18: Ottima prova di Marta Bassino che con 22″47 si inserisce al terzo posto. Battuta nettamente la svedese Swenn Larsson

9.17: La svizzera Holdener vince la sfida con Federica Brignone: 22″57 per l’elvetica, 22″87 per una Brignone non brillantissima

9.16: Benissimo Sofia Goggia con 22″67, battuta nettamente la tedesca Rebensburg (27 centesimi)

9.15: Shiffrin chiude la sua prova in 22″26 con 14 centesimi di vantaggio su Vlhova

9.13: Vlhova e Shiffrin sono pronte al cancelletto di partenza. Grande attesa per questa sfida diretta che potrebbe riproporsi nella fase successiva

9.11: Qualche nuvola nel cielo del Sestriere, con una temperature in partenza che si aggira sui -8°

9.08: Proprio perchè si tratta di un nuovo format potrebbero esserci grandi sorprese. Dove attenderle? Svezia, Francia, Svizzera e Austria sono le nazioni che hanno iniziato prima a lavorare su questa tipologia di gare e dunque qualche atleta di secondo piano di queste nazionali potrebbe trovare la giornata giusta

9.05: Si tratta della prima volta di uno slalom parallelo gigante in campo femminile mentre questo formatè già stato testato in campo maschile in Val Badia prima di Natale

9.02: Nella seconda sfida saranno di fronte Goggia e Rebensburg, nella terza Brignone e Holdener, nella quarta Swenn Larsson e Bassino, poi bisognerà aspettare la 25ma per vedere Pirovano contro Danioth e la 29ma per Bertani contro Ignijatovic

8.59: Subito fuochi d’artificio con la sfida tra Shiffrin e Vlhova, le due grandi protagoniste di coppa del Mondo. Non si tratta di uno scontro diretto, quindi potrebbero ovviamente superare il turno entrambe ma nessuna ci starà a perdere

8.56: Al via sei atlete azzurre, Goggia, Brignone, Bassino, Marsaglia, Pirovano e Bertani

8.52: Tra poco più di 20 minuti al via le qualificazioni che permetteranno alle prime 32 atlete di superare il turno e partecipare alla fase decisiva dalle ore 11.45. Si disputeranno due manche e ogni atleta iscritta gareggerà su entrambe le piste. Le migliori 32 nella somma dei tempi entreranno nella fase ad eliminazione diretta

8.48: Nuovo format e gara tutto sommato interessante, questo gigante parallelo che arriva all’indomani della grande vittoria di Federica Brignone sulle nevi olimpiche. L’azzurra punta ad un altro ottimo risultato che le permetta di continuare la sua rincorsa al podio di Coppa del Mondo

8.45: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dello slalom gigante parallelo del Sestriere

LA START-LIST DELLE QUALIFICAZIONI DEL PARALLELO – LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI WENGEN

Il gigante di ieri – Le parole di Federica Brignone – La classifica del gigante – La classifica della Coppa del Mondo generale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante parallelo del Sestriere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulla pista Kandahar vedremo una vera e propria prima volta per il Circo Bianco al femminile, dato che mai in precedenza si era disputato questo tipo di gara. La giornata si dividerà in due parti.

La qualificazione si terrà alle ore 9.15, mentre la prova vera e propria scatterà alle ore 11.45. Tutto si svilupperà in sfide di uno contro uno, con la fase decisiva che vedrà le protagoniste collocata in una sorta di classico tabellone tennistico.

Le favorite, anche se il format sarà differente, saranno le solite note. In prima fila mettiamo, ovviamente, la nostra Federica Brignone, vera regina tra le porte larghe, ma Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin non saranno da meno, come si è visto ieri. Leggermente più indietro collochiamo VIktoria Rebensburg, Katharina Liensberger, Meta Hrovata, Alice Robinson e Wendy Holdener, senza dimenticare la voglia di riscatto della nostra Marta Bassino che, dopo il decimo posto di ieri, vorrà davvero rifarsi. C’è grande curiosità anche per vedere come si comporterà Sofia Goggia, reduce da un brillante nono posto nella gara di ieri.

La qualificazione per il gigante parallelo prenderà il via alle ore 9.45, mentre la fase finale scatterà alle ore 11.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per gustarsi nel migliore dei modi questa “prima volta”.

Foto: Pier Colombo