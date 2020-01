Sci alpino, Federica Brignone: “Bel risultato per la squadra, ero stanchissima dopo la gara di ieri”

Sognava la doppietta Federica Brignone, dopo la splendida vittoria di ieri. La valdaostana, tuttavia, se ne va dal Sestriere con un quarto posto nel gigante parallelo (clicca qui per la cronaca) che le regala comunque buone sensazioni e la conferma arriva direttamente dalle sue parole. “Davvero interessante questo nuovo format di gara, ci si stanca molto meno rispetto allo slalom parallelo – spiega Brignone ai microfoni di Raisport – Ad ogni modo per me è stata durissima. Le qualificazioni sono state davvero un disastro. Nonostante avessi sciato bene negli allenamenti, mi sono presentata questa mattina in condizioni particolari. Dopo l’euforia di ieri ho dormito pochissimo e non sentivo i piedi in gara”.

Una paura che è stata scacciata con il passare dei minuti. “Per mia fortuna sono riuscita a qualificarmi e da quel momento tutto è andato meglio. Ho davvero raschiato il fondo del barile delle energie e sono arrivata fino alla semifinale. In quell’occasione ho sbagliato le ultime due porte e mi sono dovuta accontentare della finale per il 3/4 posto e Marta Bassino è stata brava a vincerla, sfruttando anche una pista forse più veloce. Un risultato importante per la squadra”.

Un fine settimana che, comunque, Federica Brignone custodirà nella sua mente. “Sì, ho davvero vissuto un mix di emozioni incredibile. Gareggiare in Italia, di fronte al proprio pubblico, è sempre splendido, ma ti uccide a livello di stanchezza nervosa. La vittoria è stata davvero una grandissima emozione”.

Foto: Lapresse