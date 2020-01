VIDEO Clément Noël vince lo slalom a Wengen, sbaglia Pinturault e ne approfitta Kristoffersen. Razzoli 11°

Oggi non ce n’era davvero per nessuno. Clement Noel fa suo lo slalom di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo 2019-2020 grazie a due manche letteralmente impeccabili. Dopo la prima, nella quale sostanzialmente aveva fatto il vuoto, si ripete nella seconda e va a centrare il quinto successo in carriera (tutti ottenuti in questa specialità) ed il secondo di questa annata. confermando che il futuro dello slalom è nelle sue mani. Giuliano Razzoli chiude all’11° posto. Di seguito il video della prova sulle nevi svizzere:

Foto: Valerio Origo