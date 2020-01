LIVE Nadal-Kyrgios, Australian Open 2020 in DIRETTA: match da non perdere tra due rivali che non si amano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Nadal-Kyrgios – La presentazione degli Australian Open (27 gennaio) – I risultati e il tabellone maschile degli Australian Open

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Nick Kyrgios, valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2020. Sulla Rod Laver Arena godremo di un grande spettacolo tra due modi diversissimi di intendere il tennis: da un lato la professionalità e la classe dello spagnolo e dall’altro il genio dell’australiano.

Com’è noto, i due non si piacciono particolarmente e sono stati spesso protagonisti di siparietti polemici (per ultimo, l’imitazione dello spagnolo in battuta inscenata dall’australiano proprio nei primi giorni degli Australian Open). Nadal ha avuto un percorso estremamente agevole finora, superando nell’ordine Hugo Dellien, Federico Delbonis e Pablo Carreno Busta senza concedere neanche un set agli avversari: il match contro l’attuale numero 26 del ranking sarà dunque il primo vero test dell’anno per il maiorchino. Kyrgios, che aveva già mostrato un’ottima condizione psicofisica durante l’ATP Cup, sembra esaltarsi con il sostegno del pubblico australiano ma proviene dalla maratona contro Karen Khachanov, durata quasi quattro ore e mezza e vinta dal padrone di casa soltanto al super tie-break: bisognerà dunque vedere in che condizioni si presenterà alla partita.

Loading...

Loading...

Il bilancio dei precedenti sorride di poco allo spagnolo, in vantaggio per 4-3. Questo confronto però farà storia a sé e da Kyrgios ci si può aspettare di tutto. I favori del pronostico, però, sono per Nadal, abituato a partite di questo livello al meglio dei cinque set. La logica parla spagnolo, ma nel tennis non si può mai dire e in quanto a imprevedibilità l’aussie non è secondo a nessuno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Nick Kyrgios, valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2020: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match inizierà non prima delle 09.00 italiane. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse