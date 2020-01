LIVE Fognini-Thompson, Australian Open 2020 in DIRETTA: obiettivo terzo turno per il ligure

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini-Jordan Thompson, valevole per il secondo turno degli Australian Open 2020. La partita è in programma nella mattinata italiana (non si gioca prima delle 9.00).

Il tennista ligure è stato autore di una vera e propria impresa nel primo turno. E’ andato sotto 2-0 nella gara d’esordio contro Reilly Opelka poi è arrivata la pioggia e la partita è stata rinviata. Ieri è tornato in campo con tutt’altro piglio: solido, aggressivo e determinato. Nonostante qualche incomprensione col il giudice di sedia, è stato capace di completare un ribaltone clamoroso. Ha tirato fuori tutto il meglio del proprio gioco. Nel caso in cui dovesse riproporre la stessa prestazione avrebbe serie possibilità di conquistare il terzo turno del primo Slam della stagione. Thompson ha superato al primo turno Alexander Bublik con un netto 3-0.

Tra i due tennisti non ci sono precedenti ma come detto l’azzurro parte favorito, a patto che riesca a tirare fuori il meglio di sé mentre l’avversario potrà contare sul sostegno del pubblico di casa. Il tennista di Arma di Taggia è il numero 12 del ranking ATP mentre il suo avversario occupa il 66° posto. Fabio Fognini prima dell’inizio degli Australian Open è stato protagonista all’ATP Cup raccogliendo una sola vittoria nelle tre partite giocate, a seguire è stato eliminato al secondo turno dell’ATP di Auckland contro Feliciano Lopez. L’australiano è stato eliminato al primo turno sia a Doha che ad Auckland.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno degli Australian Open 2020 di tennis tra Fabio Fognini e Jordan Thompson: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle 09.00 italiane. Buon divertimento!

