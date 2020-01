Australian Open 2020: risultati 22 gennaio (sera). Federer avanza, Fognini vince al super tie-break. Dimitrov e Berrettini eliminati

Agli Australian Open 2020 è cominciato il secondo turno del tabellone maschile, la sessione diurna ha regalato grande spettacolo sul cemento di Melbourne dove non sono mancate le sorprese nel primo Slam della stagione di tennis. Una riguarda purtroppo l’Italia perché il nostro Matteo Berrettini, numero 8 del ranking ATP, ha perso contro lo statunitense Tennys Sandgren: il nostro portacolori si è trovato sotto per 2-0, è riuscito a rimontare ma nel quinto set è purtroppo crollato sciupando anche delle ghiotte occasioni. L’americano avrà ora la possibilità di vedersela col connazionale Sam Querrey.

Il forte vento ha caratterizzato questo mercoledì del primo Slam della stagione e a farne le spese è stato anche il bulgaro Grigor Dimitrov: il numero 20 al mondo ha ceduto per 3-2 contro lo statunitense Tommy Paul che si è imposto al super tie-break del quinto set (10-3) dopo essersi fatto rimontare dal 2-0. Paul esce vittorioso dopo quattro ore abbondanti di battaglia e si regala il terzo turno contro l’ungherese Marton Fucsovics, nella notte giustiziere del nostro Jannik Sinner.

Fabio Fognini regala un bel sorriso all’Italia, il ligure ha sconfitto l’australiano Jordan Thompson al super tie-break: l’azzurro era avanti 2-0 ma si è fatto rimontare dal padrone di casa, si è dunque deciso tutto nella quinta frazione e il nostro portacolori ha tirato fuori il cuore volando così al terzo turno dove affronterà l’argentino Guido Pella.

Non delude invece Roger Federer che da vero big liquida agevolmente il serbo Filip Krajinovic senza praticamente mai soffrire, lo svizzero chiude la pratica con scioltezza (3-0) e si regala il match contro l’australiano John Millman che si è sbarazzato del polacco Hubert Hurkacz con un perentorio 3-0 per la gioia del pubblico di casa. Ampiamente promosso anche il quotato canadese Milos Raonic che soppianta il cileno Christian Garin in tre rapidi set e si guadagna l’incontro col greco Stefanos Tsitsipas il quale si presenterà riposato all’appuntamento visto che non ha dovuto giocare contro Kohlschreiber. Esultano anche il serbo Dusan Lajovic e lo spagnolo Roberto Bautista-Agut che si sbarazzano dell’australiano Marc Polmans e dello statunitense Michael Mmoh, ora se la dovranno vedere rispettivamente con l’argentino Diego Schwartzman e col croato Marin Cilic. Di seguito tutti i risultati della sessione diurna di oggi mercoledì 22 gennaio agli Australian Open 2020.

Loading...

Loading...

RISULTATI AUSTRALIAN OPEN OGGI (22 GENNAIO, SESSIONE DIURNA):

Berrettini-Sandgren 6-7(7), 4-6, 6-4, 6-2, 5-7

Paul-Dimitrov 6-4, 7-6(6), 3-6, 6-7(3), 7-6(3)

Garin-Raonic 3-6, 4-6, 2-6

Polmans-Lajovic 2-6, 4-6, 3-6

Hurkacz-Millman 4-6, 5-7, 3-6

Mmoh-Bautista 7-5, 2-6, 4-6, 1-6

Thompson-Fognini 6-7(4), 1-6, 6-3, 6-4, 6-4, 6-7(4)

Krajinovic-Federer 1-6, 4-6, 1-6

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse