VIDEO Fognini-Thompson, Highlights Australian Open 2020: il ligure vince al quinto una battaglia di oltre 4 ore

E’ stata una partita durissima e spettacolare quella tra Fabio Fognini e Jordan Thompson. L’azzurro è partito alla grande vincendo il primo set al tie-break e dando l’impressione di essere in completo controllo. La differenza tecnica tra i due tennisti si è vista palesemente nel secondo parziale conquistato dal tennista di Arma di Taggia col risultato di 6-1.

A questo punto l’italiano ha abbassato pericolosamente la tensione. Nonostante l’evidente superiorità ha concesso un break ad inizio del terzo set che non è riuscito più a recuperare. Nel quarto parziale il pubblico ha cominciato a spingere a gran voce il tennista di casa che ha risposto alzando vertiginosamente il livello del proprio gioco. Thompson ha variato molto il suo piano tattico scegliendo di salire spesso a rete e togliendo il tempo di risposta a Fognini che è sembrato in grande difficoltà. Per l’australiano è arrivato un 6-4 che ha condotto il match al quinto set.

L’azzurro nel momento di difficoltà ha trovato la forza psicologica più che fisica di rimanere nel match. Nonostante due match point il tennista ligure non è riuscito a chiudere la partita, decisivo quindi il super tie-break. Fognini con grinta e determinazione ha portato a casa con un netto 10-4.

VIDEO Fognini-Thompson, Highlights Australian Open 2020

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS