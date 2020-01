Australian Open 2020, questo è il vero Fabio Fognini! Ribaltato Opelka, rimonta da campione!

Benedetto lo stop per pioggia di ieri. Oggi in campo agli Australian Open 2020 di tennis si vede un altro Fabio Fognini e così la prosecuzione del match del primo turno contro il bombardiere statunitense Reilly Opelka sorride al ligure: dopo la sospensione, giunta con l’azzurro in svantaggio per 6-3 7-6 (3) 1-0, l’italiano domina per due set, rimonta e poi chiude con lo score complessivo di 3-6 6-7 (3) 6-4 6-3 7-6 [10-5] per complessive tre ore e 46 minuti di gioco e domani affronterà il vincente tra l’australiano Jordan Thompson ed il kazako Alexander Bublik al secondo turno.

Si riparte dall’1-0 in favore di Opelka nel terzo set, ma Fognini è un altro giocatore in campo e non lascia nulla allo statunitense: arriva così il break del ligure nel quinto gioco, che rischia addirittura di essere bissato nel settimo, ma questa volta l’americano si aggrappa al servizio e si salva. L’azzurro però non concede alcuna opportunità di rientro ed alla prima occasione porta a casa la partita per 6-4 in 44 minuti.

Il quarto set prosegue sulla falsariga del precedente, con i servizi a dominare fino al 3-3, senza alcuna palla break. Di colpo però la contesa gira e Fognini mette a segno un parziale di 12-3 con tanto di doppio break, giunto, in entrambi i casi, a quindici. Ancora una volta all’azzurro è sufficiente il primo set point per chiudere ed il 6-3 in 33 minuti di gioco rinvia tutto alla partita decisiva.

La quinta frazione vede una sola palla break, nel secondo game, ma questa volta Opelka si salva. I servizi dominano in lungo ed in largo e si approda così al tie break. Nella partita decisiva bisogna arrivare a 10 punti per vincere, ma Fognini riesce spesso a far partire lo scambio in risposta, così in pochi minuti guadagna due minibreak di margine, salendo fino al 7-2. Il ligure tiene sempre il turno in battuta e conduce in porto il match per 10-5 dopo ulteriori 52 minuti di gioco, regalandosi il passaggio del turno.

Come era nelle attese, tanti gli ace serviti da Opelka, ben 35, contro gli 11 di Fognini, ma l’azzurro mette a segno il 76% di punti sulla prima e, soprattutto, il 73% sulla seconda. Per il ligure è leggermente negativo il saldo tra vincenti (41) e gratuiti (44), mentre il dato totale dei punti vinti è a favore di Fognini per 162 a 152.

Foto: LaPresse/Olycom