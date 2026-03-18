Fabio Fognini analizza la vittoria di Sinner a Indian Wells: “Vi dico cosa mi ha impressionato di lui”

Jannik Sinner ha ottenuto il primo successo stagionale nel prestigioso contesto di Indian Wells. Nel Masters1000 californiano, l’azzurro ha posto la propria firma, portando a 25 i titoli nel massimo circuito internazionale e soprattutto conquistando l’ultimo Big Titles che gli mancava sul cemento (outdoor/indoor).

Un risultato molto significativo, se si pensa all’età del tennista nostrano, diventando il più giovane infatti a raggiungere questo traguardo prima di compiere 25 anni (24 anni e 7 mesi) e precedendo in questo gli unici due in grado di realizzare quanto fatto da Jannik, ovvero lo svizzero Roger Federer e il serbo Novak Djokovic.

Un percorso senza perdere set per l’altoatesino, piegando nell’atto conclusivo la resistenza di un grande Daniil Medvedev, tornato su livelli eccelsi in questo 1000 e a segno a sorpresa in semifinale contro il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz. Sul proprio profilo Instagram, Fabio Fognini ha commentato attraverso un video quanto è accaduto sul cemento californiano.

“Eccomi a commentare la finalissima vinta dal nostro grande Jannik 7-6, 7-6 contro, possiamo dire, un Medvedev ritrovato. Ritrovato con scambi lunghi, maggiore potenza e, soprattutto, spingeva come ai vecchi tempi. Non ha mai perso il servizio in finale contro Sinner ed è tornato tra i primi dieci del mondo dopo questo grande torneo e dopo aver battuto Carlos Alcaraz. È il giocatore con più vittorie nel 2026, quindi attenzione a lui” , ha detto il ligure.

E su Sinner: “Che dire del nostro grande Jan. Si è confermato un grande campione, è stato incisivo nei momenti importanti. Sotto 0-4 al tie-break, ha rigirato la partita giocando bene i punti importanti. Curiosità: l’ho visto difendersi meglio. Molto, molto bene in difesa. Penso e credo che abbia lavorato tanto dopo la sconfitta contro Menisk per ritrovare la fiducia e vincere questo torneo. Un torneo che lo consacra insieme a Novak Djokovic e Roger Federer come uno dei tre tennisti a conquistare tutti i Masters 1000 sul cemento. Grandissimo Jan, complimenti. Sempre forza Italia e ora godiamoci Miami” .

POST SU INSTAGRAM DI FABIO FOGNINI