LIVE Fognini-Thompson 7-6 (4) 6-1 3-6 4-6 7-6 [10-4], Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro sopravvive a un’altra battaglia e vola al terzo turno!

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE di Fognini-Thompson. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

Dopo l’ultimo rovescio lungolinea vincente sarà l’argentino Guido Pella l’avversario del ligure al terzo turno; seconda vittoria consecutiva al quinto set.

ED ECCOLO QUA! FABIO FOGNINI SOPRAVVIVE E VOLA AL TERZO TURNO DEGLI AUSTRALIAN OPEN IN QUATTRO ORE ABBONDANTI! 7-6(4 6-1 3-6 4-6 7-6 [10-4] il punteggio finale!

9-4 CINQUE MATCH POINT FOGNINI! Servizio e dritto all’incrocio delle righe! Due servizi ora per Thompson.

8-4 Fognini, servizio vincente! Anche se poi è Thompson che sbaglia di rovescio su una seconda abbastanza giocabile dell’azzurro. SI cambia di nuovo campo.

7-4 Fognini, vede lo spazio l’azzurro per il lungolinea di dritto, ma sbaglia. Ora due servizi per lui. Ricordiamo ancora che il match non si è concluso sul punto precedente poiché in Australia il tie-break finale è a 10 punti.

7-3 Fognini, DUE MINIBREAK! In rete il rovescio di Thompson, che a questo punto è letteralmente aggrappato al prossimo servizio.

6-3 Fognini, servizio vincente! Ora è Thompson ad andare due volte alla battuta.

5-3 Fognini, a furia di colpire di dritto provoca l’errore di Thompson nel suo tentativo di cercare il lungolinea con lo stesso colpo. Quattro ore superate.

4-3 Fognini, due miracoli difensivi di Fabio che poi rischia di fare il punto non della partita, ma del torneo. Si salva in qualche modo Thompson, due servizi ora per l’azzurro.

4-2 Fognini, altro minibreak! Sbaglia di tantissimo il rovescio in larghezza Thompson. Si cambia campo.

3-2 Fognini, il nastro quasi lo beffa, ma il taggiasco si salva prendendo quella palla e poi giocando la volée bassa di dritto molto vicina alla rete. Due servizi per Thompson.

2-2 Doppio fallo di Fognini.

2-1 Fognini, minibreak! Entrambi cercano angoli difficilissimi, è l’australiano a sbagliare, poi chiama il Falco che gli conferma l’out. Thompson non ha più challenge.

1-1 Servizio vincente di Thompson, che ha ancora un altro turno di battuta.

1-0 Fognini, rovescio largo di Thompson. Ricordiamo ancora: questo tie-break non si gioca ai 7 punti, ma ai 10. Oramai ogni Slam ha un sistema diverso per decidere le partite al set decisivo.

6-6 Ed è super tie-break.

Vantaggio Thompson, servizio e dritto.

40-40 Dritto in rete di Fognini, Thompson di nuovo si dimostra accanito nella propria resistenza soprattutto su un paio di rovesci non semplici.

30-40 MATCH POINT FOGNINI: bravissimo Thompson, ribalta lo scambio dopo una gran risposta di dritto di Fognini e chiude il punto con il dritto a campo aperto.

15-40 DUE MATCH POINT FOGNINI! Finisce in rete il rovescio di Thompson.

15-30 Il nastro ferma in maniera perfida il passante di Fognini con il rovescio, sarebbe stato vincente e si era peraltro preparato benissimo la situazione.

0-30 IL ROVESCIO DI FOGNINI VERSO L’INCROCIO IN LUNGOLINEA! Thompson fermo!

0-15 Rovescio larghissimo in uscita dal servizio di Thompson, oltre anche il corridoio.

6-5 Fognini, servizio e dritto! Si salva in sostanza Fabio, rimandando Thompson a servire per restare nel match (e andare al tie-break allungato, lo ricordiamo, a 10 punti).

Vantaggio Fognini, rischia un vincente clamoroso mentre (letteralmente) cade Thompson con il rovescio, la palla esce in maniera abbastanza rilevante comunque.

40-40 Dritto in rete di Fognini in uscita dal servizio. Prima volta ai vantaggi in questo game per lui alla battuta.

40-30 Assurdo errore di Fognini, che dopo il servizio esterno spedisce, con nessuno in campo, il dritto successivo largo.

40-15 Il nastro beffa Thompson, alzando il rovescio difensivo di Fognini proprio mentre l’australiano stava venendo a rete e si ritrova così la palla addosso, incontrollabile.

30-15 Rovescio e poi dritto, entrambi sullo stesso lungolinea di sinistra! Bravo qui Fognini.

15-15 Dritto in uscita dal servizio che finisce in rete di Fognini.

15-0 Prima vincente di Fognini, Thompson non controlla il rovescio.

5-5 Non colpisce bene la risposta di dritto Fognini, si salva Thompson e rimanda alla battuta il ligure.

Vantaggio Thompson, rovescio lungolinea intelligente per velocità, il dritto di Fognini in corsa è lungo. Warning per l’azzurro, come già per Thompson in precedenza, per lo stesso motivo: racchetta volante.

40-40, 5a parità: rovescio d’incontro di Thompson che esce, ma in generale Fognini qui ha sempre avuto il comando dello scambio.

Vantaggio Thompson, pallonetto difensivo lungo.

40-40, 4a parità: servizio e accelerazione di dritto di Thompson che si stampa sulla riga, Fognini arriva a prenderla, ma è incontrollabile.

Vantaggio Fognini, MATCH POINT: Thompson a rete, il nastro stavolta da una mano enorme a Fabio!

40-40, 3a parità: LA RISPOSTA! La seconda di Thompson è troppo debole, Fognini ci si avventa con il dritto.

Vantaggio Thompson, stavolta Fognini sbaglia un passante di dritto possibile perché Thompson dopo il servizio non aveva spinto e oltretutto c’era spazio.

40-40, 2a parità: 12° ace di Thompson, e proprio sul match point.

Vantaggio Fognini, MATCH POINT: SUPERBO PUNTO DEL LIGURE! Prima il dritto incrociato per spostare Thompson, poi il dritto da un po’ più avanti nella parte di campo dove non c’è più nessuno!

40-40 Errore di Thompson con il rovescio, momento estremamente importante ora per tutti e due i giocatori.

40-30 Trova un bel rovescio Fognini che sorprende Thompson con il lungolinea e lo costringe a non tenere la palla in campo.

40-15 Prima vincente centrale di Thompson.

30-15 Arriva la risposta sulla riga di Fognini! Thompson chiede il challenge, ma la palla è all’interno anche della riga.

30-0 Servizio e dritto di Thompson, Fognini non riesce a tenere in campo il passante di dritto, anche se non esce di molto.

15-0 Servizio e rovescio di Thompson, Fognini cerca e non trova un comunque difficilissimo passante di rovescio.

5-4 Fognini, gliela chiamano di nuovo fuori la prima centrale, ma il Falco gli da un’altra volta ragione. Thompson servirà per restare nel match al cambio di campo.

40-0 Servizio e dritto di Fognini.

30-0 Ace di Fognini, che è il Falco a “chiamare”.

15-0 Rovescio appena lungo di Thompson da sinistra, Fognini può dirsi fortunato perché si stava vedendo togliere l’inerzia dello scambio.

4-4 Ancora prima vincente di Thompson, che riesce così a salvarsi.

Vantaggio Thompson, viene ancora a rete l’australiano e chiude con lo smash.

40-40 Thompson viene a prendersi il punto a rete, nulla da fare per Fognini.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI: Thompson rimane abbastanza sorpreso da un dritto di Fognini che fa arrivare la palla molto vicino alla riga; il suo, di dritto, è in rete.

30-30 Perde il controllo del dritto Thompson. Secondo 30-30 del set, il primo si era raggiunto dallo 0-30 (sul servizio dell’australiano, chiaramente).

30-15 Buona prima centrale di Thompson.

15-15 IL PASSANTE DI ROVESCIO DI FOGNINI! Ed ecco la reazione immediata del ligure!

15-0 Ace di Thompson restituito all’australiano dal Falco, Fognini vorrebbe rigiocare il punto e ha una discussione con Ramos perché ritiene di essersi trovato sulla palla e che avrebbe dunque potuto giocarla, casistica che se ravvisata impone proprio la ripetizione del 15.

4-3 Fognini, altro game di servizio facile per il ligure.

40-0 Fognini sposta Thompson e chiude con la volée alta di dritto.

30-0 Thompson non riesce a togliersi la risposta dal corpo con il rovescio.

15-0 Il nastro salva (due volte) Fognini, nell’ultimo caso porta il dritto di Thompson fuori.

3-3 Esce anche il rovescio, di nuovo parità nel set.

40-15 Dritto lungo nello scambio di Fognini, che se non ha perso questo colpo da diverse decine di minuti ci è andato molto vicino.

30-15 Lungo il dritto di Fognini in uno scambio piuttosto lungo, e dopo le tante racchette di Thompson volate in precedenza adesso è quella del ligure a toccare terra.

15-15 Servizio e dritto di Thompson.

0-15 Sbaglia di rovescio Thompson in lunghezza.

Ricordiamo il bilancio finora di Fognini nei quinti set Slam: 16-12.

3-2 Fognini, bel lungolinea di rovescio per chiudere questo quinto game.

40-30 Cerca di nuovo l’approccio a rete Thompson, Fognini non alza al di là della rete il passante di rovescio.

40-15 Dritto in rete di Fognini in uscita dal servizio.

40-0 Altra buona prima di Fognini al corpo.

30-0 Servizio e dritto di Fognini.

15-0 Buona prima di Fognini.

2-2 Thompson compie una cosa spettacolare, prima il nastro gira lo scambio dalla parte di Fognini, poi l’azzurro vuole chiudere di dritto, ma l’australiano trova un recupero di altissima qualità con il rovescio sulla riga.

40-30 Buona prima centrale di Thompson, Fognini non riesce a controllarla.

30-30 Gran dritto di Thompson che colpisce la mezza riga di fondo.

15-30 Cerca il passante in corsa di rovescio Fognini con Thompson a rete, ma non gli riesce.

0-30 Sbaglia malamente la volée Thompson, non era così difficile. Occasione per Fognini.

0-15 Risposta aggressiva di Fognini, sbaglia Thompson.

Ricordiamo che, in caso di approdo al tie-break, questo non arriverà ai tradizionali sette punti, ma ai dieci.

2-1 Fognini, stavolta la prima esterna Thompson può solo agganciarla senza rispedirla in campo.

40-15 Servizio al corpo e dritto di Fognini che però finisce in corridoio.

40-0 Ancora una bella soluzione di dritto in diagonale di Fognini.

30-0 Fognini si apre ancora il campo per chiudere di dritto.

15-0 Spinge con servizio e dritto Fognini.

1-1 Chiude con il dritto Thompson dopo aver spinto fuori dal campo Fognini.

40-0 Servizio vincente esterno di Thompson.

30-0 Prima al corpo di Thompson. Superate le tre ore.

15-0 Cerca ancora il passante di rovescio Fognini con Thompson lanciato a rete, ma senza fortuna.

1-0 Fognini, replica pochi secondi dopo dall’altro lato e comincia bene il parziale decisivo.

40-0 Ace di Fognini.

30-0 Lungo il rovescio di Thompson.

15-0 Comincia molto bene il set Fognini! Gran passante di rovescio che beffa Thompson.

Fognini si è intanto recato negli spogliatoi e adesso è tornato, comincerà questo quinto parziale al servizio. L’impressione è che sembra un po’ scarico anche dopo aver speso tante energie mentali nel match contro Opelka.

Nel 2017, invece, dopo aver perso due set di vantaggio Fognini è riuscito a battere al quinto l’americano Frances Tiafoe nel primo turno del Roland Garros.

Di tutte le partite al quinto set che ha giocato negli Slam, Fognini ne ha perse soltanto due quando si è trovato avanti per due set a zero, quelle contro l’argentino Juan Monaco al primo turno del Roland Garros 2007 e quella contro lo spagnolo Feliciano Lopez al secondo turno di Wimbledon 2016.

4-6 Set Thompson, rovescio in rete di Fognini sulla risposta e si va dunque al quinto set.

40-15 Due set point Thompson, doppio fallo.

40-0 Tre set point Thompson, risposta lunghissima di Fognini.

30-0 Gran rovescio incrociato di Thompson.

15-0 Servizio esterno di Thompson.

4-5 Thompson, c’è l’ace di Fognini, ma l’australiano servirà per andare al quinto set al cambio di campo.

40-15 Efficace prima di Fognini.

30-15 Dritto in rete di Fognini.

30-0 Buona prima di Fognini.

15-0 Risposta in rete di Thompson sulla seconda di Fognini, che apre il tentativo di salvare la permanenza nel quarto set.

3-5 Thompson, altra prima vincente.

40-0 Undicesimo ace di Thompson.

30-0 Ace di Thompson.

15-0 Tenta il passante di dritto in corsa Fognini, ma gli esce.

3-4 Thompson, si salva in qualche modo Fognini con una buona seconda.

Vantaggio Fognini, servizio e rovescio.

40-40 Dritto in rete di Fognini.

40-30 Dritto verso l’incrocio delle righe di Fognini.

30-30 Sbaglia ancora in lunghezza Fognini.

30-15 Fa tre volte il punto Fognini, che alla fine con il dritto va dove Thompson non c’è più.

15-15 Ancora un errore di Fognini, che sta sbagliando davvero tanto da un po’ di tempo.

15-0 Servizio e dritto di Fognini.

2-4 Thompson, conferma il break di vantaggio.

40-15 Prima vincente di Thompson.

30-15 Dritto largo di Fognini.

15-15 Volée di dritto di Thompson su passante da molto lontano di Fognini.

0-15 Poderosa risposta di rovescio di Fognini che coglie sorpreso un improvvido Thompson in avanzamento.

2-3 Break Thompson: dritto in avanzamento in rete di Fognini.

30-40 Palla break Thompson: Fognini sorpreso dal dritto incrociato dell’australiano.

30-30 Miracoloso passante di rovescio in corsa incrociato di Thompson su un punto fatto da Fognini con la volée di rovescio.

30-15 Rovescio in rete di Fognini.

30-0 Difesa sulla riga con il dritto di Fognini, Thompson non riesce a giocare in arretramento il proprio dritto lungolinea.

15-0 Seconda non complicata di Fognini, ma Thompson mette in rete il rovescio e urla.

2-2 Fognini viene spostato negli angoli da Thompson, esce il dritto in corsa.

40-30 Gran risposta vincente di Fognini che si toglie con il rovescio la palla dal corpo!

40-15 Prima esterna di Thompson.

30-15 Dritto di Fognini che sorprende Thompson.

30-0 Prende bene la rete Thompson.

15-0 Buona prima di Thompson, centrale.

2-1 Fognini, rovescio sul nastro di Thompson.

40-30 Stavolta il chip&charge di Thompson riesce, con dritto e volée anch’essa di dritto.

40-15 Sbaglia di rovescio Fognini.

40-0 Servizio vincente di Fognini.

30-0 Buona prima centrale di Fognini.

15-0 Stavolta la spinta di dritto di Fognini funziona.

1-1 Spinge bene da fondo Fognini, ma l’ultimo dritto è appena fuori.

40-30 Dritto piuttosto complicato per Fognini, che esce di poco.

30-30 Gran dritto di Fognini, che chiude con lo smash.

30-15 Fognini risponde male di dritto su servizio esterno di Thompson.

15-15 Non controlla il dritto vicinissimo alla riga Thompson sulla risposta di Fognini.

15-0 Buona prima di Thompson.

1-0 Fognini, servizio e dritto.

40-0 Buona prima di Fognini.

30-0 Servizio, dritto e palla corta di Fognini.

15-0 Prende la rete Thompson, ma Fognini lo anticipa piazzando un gran rovescio all’incrocio delle righe.

Stavolta nessuno dei due giocatori va negli spogliatoi, si può dunque partire con il quarto set. Al servizio Fognini.

3-6 Set Thompson: rovescio in rete di Fognini, e si va dunque al quarto.

Vantaggio Thompson, set point: Fognini cerca di liberarsi dello scambio con il dritto, che però finisce in rete.

40-40, 2a parità: Fognini non controlla la risposta di dritto, che finisce in corridoio.

Vantaggio Fognini, PALLA BREAK: doppio fallo di Thompson.

40-40 CHE ROVESCIO DI FOGNINI! Si stampa sulla riga laterale, annullato anche questo set point!

40-30 Set point Thompson: siluro di dritto di Fognini sulla risposta.

40-15 Due set point Thompson: servizio e dritto.

30-15 Rovescio in rete di Fognini.

15-15 Rovescio appena lungo di Thompson.

15-0 Risposta lunghissima di dritto di Fognini.

3-5 Thompson, schiaffo di dritto di Fognini che l’australiano non controlla. Ora però sarà quest’ultimo a cercare di allungare il match al quarto set.

40-30 Palla corta di Fognini, che poi chiude con la volée incrociata di dritto.

30-30 Dritto lungo di Fognini in uscita dal servizio.

30-15 Prima vincente di Fognini.

15-15 Thompson pova a difendersi dai vari dritti di Fognini, ma stavolta senza successo.

0-15 Rovescio in rete di Fognini.

2-5 Thompson, chiude con il dritto verso la rete. Fognini servirà per restare nel terzo set al cambio di campo.

40-15 Rovescio lungo di Thompson.

40-0 Ace numero otto di Thompson.

30-0 Thompson è aiutato dal nastro su un dritto altrimenti vincente di Fognini, poi ancora una volta riprende molte cose e costringe all’errore l’azzurro.

15-0 Rovescio di Thompson che Fognini non riesce a tirare su.

2-4 Thompson, cinque punti consecutivi per Fognini che si tiene ancora in vita in questo terzo set.

Vantaggio Fognini: in rete il dritto di Thompson. Superate le due ore di gioco.

40-40 Non controlla la risposta di rovescio Thompson sulla seconda di Fognini.

30-40 Palla break Thompson: servizio esterno di Fognini.

15-40 Due palle break Thompson: servizio e rovescio incrociato di Fognini.

0-40 Tre palle break Thompson: Fognini senza convinzione cerca la palla corta di rovescio.

0-30 Dritto in rete di Fognini in uscita dal servizio.

0-15 Doppio fallo di Fognini.

1-4 Thompson, arriva l’ace, il settimo del suo incontro.

40-15 Non trova la palla di rovescio Fognini.

30-15 Il nastro aiuta Fognini, che però non riesce a ben organizzare il dritto che finisce appena lungo.

15-15 Dritto incrociato largo di Fognini.

0-15 Primo punto di questo game per Fognini.

1-3 Thompson, numero di rovescio di Fognini in corsa per prendersi il game!

40-30 Risposta di dritto lunga di Thompson.

30-30 Servizio, dritto e volée alta di dritto di Fognini.

15-30 Entra con il dritto Thompson, sbaglia il suo Fognini.

15-15 Doppio fallo di Fognini.

15-0 TRICK SHOT FOGNINI! Thompson viene a rete giocando una bella palla bassa di dritto, l’azzurro risponde col dritto al volo incrociato stretto!

0-3 Thompson, buona prima e break di vantaggio confermato.

40-30 Cerca il vincente di rovescio Fognini verso l’incrocio delle righe, dopo averlo messo in difficoltà con la risposta di dritto, ma la palla esce.

30-30 Due dritti straordinari di Fognini per uscire dalla diagonale del rovescio!

30-15 Altra buona prima centrale di Thompson.

15-15 Servizio e dritto di Thompson.

0-15 CHE ROVESCIO DI FOGNINI! Scambio anche piuttosto sostenuto come ritmo, poi Fabio tira il suo colpo che si stampa sulla riga.

0-2 Break Thompson: sbaglia ancora con il dritto Fognini, momento favorevole all’australiano.

Vantaggio Thompson, palla break: rovescio che finisce lungo di Fognini.

40-40, 2a parità: rovescio in rete di Thompson.

Vantaggio Thompson, palla break: difende di tutto l’australiano, alla fine Fognini spedisce il rovescio in rete da sinistra.

40-40 Gran prima di Fognini, che scongiura ogni pericolo.

30-40 Palla break Thompson: due splendidi dritti, uno lungolinea e uno incrociato, fanno faticare Fognini che non rimette il campo il rovescio.

30-30 Sbaglia la risposta Thompson, urlando il proprio disappunto.

15-30 Dritto in uscita dal servizio di Fognini che finisce in rete.

15-15 Thompson intercetta il dritto incrociato di Fognini e cerca un gran vincente in corsa con lo stesso colpo, che però va in corridoio.

0-15 Doppio fallo di Fognini.

0-1 Thompson, buon dritto dell’australiano che riesce a tenersi a galla in questo inizio di terzo set.

Vantaggio Thompson, prima esterna.

40-40, 2a parità: si riprende con gli interessi il maltolto Fognini, palla corta e pallonetto con Thompson che si gira, ma mette il rovescio in rete.

Vantaggio Thompson: showtime in questo punto, ma lo chiude con successo l’australiano intercettando di dritto il complesso appoggio alto di Fognini che non somigliava neanche lontanamente a uno smash.

40-40 Si aggrappa come può al punto Thompson, Fognini è il primo a uscire realmente dallo scambio con il rovescio lungolinea che però esce in corridoio.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI: risposta bloccata di rovescio sul servizio al corpo che se ne va oltre il corridoio.

15-40 DUE PALLE BREAK FOGNINI: spinge col dritto il ligure, quello di Thompson in recupero invece esce.

15-30 Pallonetto perfetto di Fognini! Viene a rete Thompson giocando di rovescio, ma la traiettoria è perfettamente controllata dall’azzurro.

15-15 Dritto lungolinea largo di Thompson, dopo che entrambi hanno cercato di beffarsi con il rovescio.

15-0 Servizio e dritto di Thompson.

Il ligure è tornato, si può ricominciare e servirà Thompson.

Fognini è uscito dal campo, c’è da aspettare ancora un pochino per il terzo set.

6-1 SET FOGNINI! Sbaglia la risposta Thompson, e l’azzurro si porta sempre più vicino all’obiettivo del terzo turno.

40-30 SET POINT FOGNINI: traiettoria perfida del dritto centrale giocata da Thompson, non riesce a trovare la misura il ligure.

40-15 DUE SET POINT FOGNINI: rovescio in rete.

40-0 TRE SET POINT FOGNINI: servizio e dritto per l’azzurro.

30-0 Ancora bel punto di Fognini, Thompson sfoga due volte la rabbia sulla propria racchetta, che rompe e va a sostituire.

15-0 Ace di Fognini.

5-1 Fognini, servizio esterno di Thompson con traiettoria davvero molto carica. L’azzurro va a servire per chiudere il secondo set.

40-30 Rovescio in rete di Fognini.

30-30 Fognini continua a spostare Thompson semplicemente gestendo la situazione dalla riga di fondo.

30-15 Gran risposta di dritto di Fognini.

30-0 Rovescio in rete di Fognini.

15-0 Serve bene Thompson.

5-0 Fognini, e ancora con il dritto a uscire si prende la conferma del secondo break di vantaggio!

40-15 Contropiede di dritto di Fognini.

30-15 Thompson si riprende un po’ e trova il dritto vincente in risposta.

30-0 IL ROVESCIO IN CORSA DI FOGNINI! Sta giocando col pilota automatico inserito ora il ligure, Thompson è nervoso, ma ci può far davvero poco in questo momento.

15-0 Prima esterna di Fognini.

4-0 BREAK FOGNINI! Thompson non trova la palla con il dritto, poi scaglia la racchetta a terra per la frustrazione.

15-40 DUE PALLE BREAK FOGNINI: doppio fallo di Thompson.

15-30 ALTRA BORDATA! Stavolta Fognini trafigge di dritto la seconda di Thompson.

15-15 Dritto largo di Fognini.

0-15 Ancora un gran dritto di Fognini.

3-0 Fognini, ALTRA BORDATA! E conferma il break di vantaggio!

40-0 COLPO DA MAESTRO DI FOGNINI! Rovescio in slice molto insidioso di Thompson sulla riga destra, Fognini risponde con l’incrociato di dritto vincente!

30-0 Altra prima di valore di Fognini.

15-0 Punto veloce di Fognini.

2-0 BREAK FOGNINI! Il ligure fa avvicinare Thompson alla rete, ma sul back di rovescio dell’australiano è pronto a sfoderare il passante di dritto vincente!

30-40 PALLA BREAK FOGNINI: due rovesci servono per togliere a Thompson le difese a rete, poi il ligure chiude con il dritto.

30-30 Rovescio in rete di Fognini sulla seconda di Thompson, poteva essere un’occasione.

15-30 Scambio tra i rovesci, il primo a sbagliare mandandolo in rete è Thompson.

15-15 Rovescio che si ferma sul nastro di Fognini.

0-15 Brutto errore di Thompson, che inizia a innervosirsi.

1-0 Fognini, facile primo game del secondo set.

40-15 Stecca il rovescio Thompson, senza riuscire ad alzarlo.

30-15 Gran rovescio verso l’incrocio delle righe di Fognini!

15-15 Fognini sposta Thompson, il cui dritto esce.

0-15 Al servizio Fognini, che spedisce il rovescio in rete.

Si può ricominciare a giocare.

Medical time out chiamato da Fognini per un problema alla caviglia sinistra.

7-4 SET FOGNINI! Non c’è scampo contro il dritto e lo smash del ligure, che annulla due set point nel decimo game e riesce a portare a casa un parziale che si era quasi complicato!

6-4 Due set point Fognini: dritto rischiosissimo che va a pizzicare appena la riga di fondo, non riesce il recupero dell’azzurro.

6-3 Tre set point Fognini: cerca correttamente il rovescio lungolinea il ligure, gli esce di poco. Due servizi per lui ora.

6-2 QUATTRO SET POINT FOGNINI: IL ROVESCIO DAL CENTRO DEL LIGURE!

5-2 Fognini, rovescio in rete. Thompson va ad avere due servizi con un minibreak recuperato.

5-1 Fognini, in corridoio il dritto incrociato di Thompson. Si cambia campo.

4-1 Fognini, CHE RISPOSTA DI DRITTO! Due minibreak in un attimo e ora due servizi!

3-1 Fognini, minibreak! Pessima idea di Thompson sulla discesa a rete, Fognini prima gli gioca il dritto lungolinea e poi chiude dall’altra parte.

2-1 Fognini, rovescio in rete di Thompson. Due servizi per l’australiano ora.

1-1 Errore di valutazione di Fognini che sbaglia l’impatto con la volée di dritto in avanzamento.

1-0 Fognini, minibreak con bellissimo dritto che trafigge Thompson!

6-6 E tie-break è con la prima vincente di Fognini.

40-15 Sbaglia in lunghezza Thompson, due palle per il tie-break.

30-15 Lungo il rovescio di Fognini.

30-0 Volée di dritto e smash di Fognini, Thompson cerca un improbabile recupero stile Federer-Roddick di Basilea 2002, che esce.

15-0 Traiettoria perfida sul dritto steccato da Fognini che finisce sulla riga vicino all’incrocio, Thompson non riesce a controllare il rovescio.

Dritto appena fuori secondo il giudice di linea, Fognini chiama il Falco che dice che la palla era buona. Si rigioca il punto dalla prima di servizio.

5-6 Thompson, non riesce il passante incrociato di rovescio a Fognini, che di nuovo servirà per restare nel set.

40-15 Buona risposta di rovescio di Fognini, nei piedi di Thompson.

40-0 Prima vincente di Thompson.

30-0 Thompson sposta Fognini con il dritto, l’azzurro non controlla la palla.

15-0 Dritto in rete di Fognini su lungo scambio.

5-5 Fognini salva due set point, chiude questo punto con il dritto e la volée alta.

Vantaggio Fognini (che si scusa per un colpo fortunato): Thompson mischia le traiettorie all’azzurro, che però non trema e stavolta è penetrante con il dritto.

40-40, 2a parità: Fognini annulla anche questo set point! Stesso schema del precedente, ma invertito sull’altro lato del campo.

Vantaggio Thompson, set point: dritto in rete in uscita dal servizio.

40-40 Attivazione volante di Fognini! Servizio e dritto violento incrociato, Thompson non può niente.

30-40 Set point Thompson: dritto in rete di Fognini.

30-30 Grosso rischio preso da Fognini sulla seconda che quasi esce in lunghezza, poi nello scambio è il ligure a cedere con il dritto in rete.

30-15 Servizio, dritto e volée di dritto di Fognini.

15-15 Buona prima id Fognini.

0-15 Fognini trova un gran rovescio lungolinea, ma la volée (da piuttosto lontano) gli rimane in rete.

4-5 Thompson, altra buona prima centrale. Fognini servirà per restare nel set al cambio di campo.

40-30 Secondo ace di fila per Thompson.

30-30 Ace centrale di Thompson.

15-30 Gran siluro di dritto di Fognini!

15-15 Doppio fallo di Thompson.

15-0 Buona prima esterna di Thompson.

4-4 Ancora una bella prima per Fognini, che riprende dunque il corso corretto dei propri turni di servizio.

Vantaggio Fognini, servizio e dritto.

40-40 Fognini colpisce male la palla di dritto.

40-30 Fognini fa correre da tutte le parti Thompson e ottiene il punto.

30-30 Sbaglia la risposta di dritto Thompson colpendola col telaio della racchetta.

15-30 Rovescio lungo di Fognini.

15-15 Rovescio lungolinea in stile marchio di fabbrica per Fognini!

0-15 Sbaglia Fognini con il dritto, e anche il Falco conferma.

3-4 BREAK FOGNINI: in rete il rovescio di Thompson in uscita dal servizio, se ne va subito il suo vantaggio.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI: DIFESA PAZZESCA! Prima la risposta bloccata malefica per Thompson, poi costringe l’avversario a giocare due colpi in più e a mettere in rete la volée bassa di dritto.

30-30 CHE PUNTO DI FOGNINI! Risposta di rovescio incrociato spaziale che sorprende Thompson in avvicinamento alla rete, poi arriva il pallonetto estremamente preciso.

30-15 Buona prima di Thompson.

15-15 Thompson non controlla il rovescio.

15-0 Il nastro porta via la palla a Fognini.

2-4 Break Thompson, addirittura a zero, anche se di fatto è un autobreak di Fognini per molti versi.

0-40 Tre palle break Thompson: l’australiano difende incredibilmente un punto quasi chiuso da Fognini con la volée di dritto, lo scavalca con il pallonetto e poi il ligure mette in rete il colpo successivo.

0-30 Altro doppio fallo di Fognini.

0-15 Doppio fallo di Fognini.

2-3 Thompson, due ace consecutivi per il padrone di casa.

40-15 Ace di Thompson.

30-15 Fognini risponde nei piedi di Thompson, poi prende campo con il rovescio e non fa fatica a vincere il punto.

30-0 Risposta in rete di Fognini con il dritto.

15-0 Un dritto e un rovescio eccezionali di Fognini nel tentativo di giocare i passanti, ma Thompson difende veramente bene la rete.

2-2 Fognini prende campo con il dritto e sventa dunque il pericolo.

Vantaggio Fognini, che riesce a vincere uno scambio non semplicissimo sulla seconda.

40-40 Un paio di gran difese di Thompson sui dritti di Fognini non bastano a evitare lo smash dell’azzurro. Palla break annullata.

30-40 Palla break Thompson: seconda di Fognini, che sul successivo dritto mette la palla in corridoio.

30-30 Bel dritto verso l’incrocio delle righe sinistro di Thompson.

30-15 Ancora prima vincente di Fognini.

15-15 Prima centrale vincente di Fognini.

0-15 Si ferma sul nastro il tentativo di rovescio lungolinea di Fognini.

1-2 Thompson, dritto all’incrocio delle righe di Fognini chiamato fuori, il giudice di sedia (il portoghese Carlos Ramos) dice che è buona, l’australiano chiama il Falco che conferma il giudizio iniziale.

40-0 Fognini comprende la direzione del dritto di Thompson, ma non riesce a mandare il rovescio oltre la rete.

30-0 Comanda con prima e dritto Thompson.

15-0 Rovescio appena largo di Fognini, che ha cercato l’incrociato (idea giusta).

1-1 Fognini rischia tantissimo a inizio scambio lasciando troppo campo aperto sul tentativo di rovescio vincente, poi è Thompson qualche tiro più tardi a sbagliare.

40-30 Dritto lungo di Fognini.

40-15 Ace di Fognini.

30-15 Buona prima esterna di Fognini.

15-15 Fognini non ci sta e replica di rovescio, anche questo lungolinea.

0-15 Thompson sorprende Fognini con il contropiede di rovescio.

0-1 Thompson, che chiude il game con l’ace.

40-15 Servizio vincente di Thompson.

30-15 Servizio e rovescio di Thompson.

15-15 Stecca di dritto di Thompson.

15-0 Dritto in rete di Fognini.

10:06 Giocatori pronti a iniziare!

10:02 Fognini ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere.

10:00 Ecco i due protagonisti al centro della MCA, pronti a svolgere il palleggio di riscaldamento.

9:58 Stanno per entrare in campo i due giocatori.

9:55 Il vincitore di questo incontro andrà a sfidare l’argentino Guido Pella, che ha superato il francese Gregoire Barrere con il punteggio di 6-1 6-4 3-6 6-3. Il numero 22 del seeding per la prima volta vince due match di fila agli Australian Open in tabellone principale.

9:52 Altra operazione eseguita, la chiusura, e successiva immediata riapertura, del tetto della MCA.

9:48 In questo momento la Margaret Court Arena è completamente vuota perché si sta organizzando il cambio della sessione. In particolare, devono uscire tutti gli spettatori con il biglietto della sessione diurna, durato fino a Paul-Dimitrov, ed entrare quelli della serale, che comprende Fognini-Thompson e il match femminile Keys-Rus.

9:45 Per quattro volte Thompson ha affrontato giocatori italiani negli Slam, perdendo sempre: nelle qualificazioni del Roland Garros 2015 perse da Marco Cecchinato, nel secondo turno degli US Open 2017 da Thomas Fabbiano, nel secondo turno degli Australian Open 2019 da Andreas Seppi e nel secondo turno degli US Open 2019 da Matteo Berrettini.

9:40 Non ci sono precedenti tra i due giocatori, entrambi costretti a giocare nella giornata di ieri. Per Fognini è arrivata la rimonta contro l’americano Reilly Opelka, per Thompson il successo sull’incostante kazako Alexander Bublik (6-3 6-3 6-2).

9:35 Terminato da poco il match tra Paul e Dimitrov, con il sorprendente successo del giocatore a stelle e strisce al quinto set, appena alla sua seconda partita su questa distanza in carriera. Bisognerà ora aspettare circa 20 minuti, complici anche questioni organizzative della Margaret Court Arena con il cambio di spettatori, e poi saremo pronti per il match tra Fabio Fognini e Jordan Thompson. Nell’attesa, andiamo a scoprire qualche dato.

8:34 L’inizio di Fognini-Thompson è ritardato, poiché Tommy Paul e Grigor Dimitrov sono al quinto set, con il bulgaro che ha rimontato l’americano.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini-Jordan Thompson, valevole per il secondo turno degli Australian Open 2020. La partita è in programma nella mattinata italiana (non si gioca prima delle 9.00).

Il tennista ligure è stato autore di una vera e propria impresa nel primo turno. E’ andato sotto 2-0 nella gara d’esordio contro Reilly Opelka poi è arrivata la pioggia e la partita è stata rinviata. Ieri è tornato in campo con tutt’altro piglio: solido, aggressivo e determinato. Nonostante qualche incomprensione col il giudice di sedia, è stato capace di completare un ribaltone clamoroso. Ha tirato fuori tutto il meglio del proprio gioco. Nel caso in cui dovesse riproporre la stessa prestazione avrebbe serie possibilità di conquistare il terzo turno del primo Slam della stagione. Thompson ha superato al primo turno Alexander Bublik con un netto 3-0.

Tra i due tennisti non ci sono precedenti ma come detto l’azzurro parte favorito, a patto che riesca a tirare fuori il meglio di sé mentre l’avversario potrà contare sul sostegno del pubblico di casa. Il tennista di Arma di Taggia è il numero 12 del ranking ATP mentre il suo avversario occupa il 66° posto. Fabio Fognini prima dell’inizio degli Australian Open è stato protagonista all’ATP Cup raccogliendo una sola vittoria nelle tre partite giocate, a seguire è stato eliminato al secondo turno dell’ATP di Auckland contro Feliciano Lopez. L’australiano è stato eliminato al primo turno sia a Doha che ad Auckland.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno degli Australian Open 2020 di tennis tra Fabio Fognini e Jordan Thompson: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle 09.00 italiane. Buon divertimento!

