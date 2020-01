Fenerbahce-Olimpia Milano in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Eurolega 2020

Oggi (24 gennaio) si disputerà il match tra Fenerbahce e Olimpia Milano, sfida valida per la ventunesima giornata di Eurolega 2019-2020. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 18.45 presso la Ulker Sports Arena di Ataşehir, distretto suburbano di Istanbul. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Per l’Olimpia Milano sarà la terza trasferta consecutiva dopo le due sconfitte della scorsa settimana sui difficili campi di Anadolu Efes e Maccabi Tel Aviv: la squadra di Ettore Messina tornerà ad Istanbul a caccia di un colpo esterno che manca dal lontano 29 ottobre, quando i meneghini si imposero in quel di Berlino. Sarà una partita cruciale in chiave classifica, dal momento che le Scarpette Rosse occupano al momento l’ottava posizione, l’ultima utile per i playoff, con il record di 10-10, ma si devono guardare dall’assalto di diversi altri team, tra i quali proprio il Fenerbahce di Luigi Datome, attualmente undicesimo con il bilancio di 8 vittorie e 12 ko.

La partita tra Fenerbahce e Olimpia Milano non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, garantendovi aggiornamenti per ogni singola giocata.

FENERBAHCE-OLIMPIA MILANO: ORARIO, PROGRAMMA, TV E STREAMING

Venerdì 24 gennaio 2020

Ore 18.45:

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

