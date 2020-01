VIDEO Fenerbahce-Olimpia Milano 73-64, highlights e sintesi della partita. Gigi Datome trascinatore, agli ospiti non basta Tarczewski

Notte senza gloria per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano in Turchia. La formazione di Ettore Messina è stata sconfitta, nel 21° turno di Eurolega 2019-2020, dal Fenerbahce, con il punteggio di 73-64. Migliore dei turchi, allenati da Zelimir Obradovic, è Gigi Datome con 14 punti, mentre per quel che riguarda l’Olimpia è Kaleb Tarczewski il più prolifico, con 19. Fatale alla formazione ospite la scarsa vena da oltre l’arco (3/16), nonostante una rimonta che l’ha portata dal -17 del secondo quarto al -2 della metà dell’ultimo.

Milano è ora attesa da due incontri casalinghi importanti nei quali racimolare punti, quelli contro il Bayern Monaco e l’Alba Berlino, prima di una complicatissima trasferta nella tana del Barcellona di Svetislav Pesic, il Palau Blaugrana.

LE HIGHLIGHTS DI FENERBAHCE-OLIMPIA MILANO 73-64



Loading...

Loading...

Credit: Ciamillo