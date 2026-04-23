Simone Fontecchio: “Mi piacerebbe restare in NBA. Olimpia Milano? Escludo un ritorno in Eurolega”

Essere free agent e aspettare gli sviluppi del mercato. Simone Fontecchio dovrà vivere un’estate con possibilità, ma anche incertezza nei prossimi mesi, visto che al momento non ha un contratto cestistico per la stagione 2026-2027.

Il giocatore italiano, che fino a qualche settimana fa è stato impegnato sui parquet NBA con la canotta dei Miami Heat, intervistato da Il Centro, ha spiegato la sua situazione attuale: “Credo di avere ancora più di una chance di restare in NBA, sono convinto che il mercato aprirà delle piste. Ovviamente, se dovessi decidere solo io, mi piacerebbe molto restare qui a Miami, anche perché la mia famiglia si è trovata bene in città. Ma una cosa ho capito in questi anni: aspettarsi qualcosa in questo mondo è sbagliato . A luglio faremo delle valutazioni e vedremo”.

Poi ha aggiunto: “Ci siamo confrontati – riferimento a un colloquio con il coach degli Heat, Erik Spoelstra -, ma dobbiamo attendere gli sviluppi. Oggi è ancora prematuro fare previsioni. C’è ancora il draft e molte franchigie non hanno ancora contezza di quello che vogliono fare. Serve attendere. Con lui mi sono trovato molto bene, mi ritengo molto fortunato ad averlo avuto come allenatore. Non a caso viene considerato come uno dei migliori coach della storia della Nba. Richiede tanto e ha standard elevati, ma anch’io sono sulla stessa lunghezza d’onda per cui mi sono trovato bene fin da subito”.

Infine Simone Fontecchio ha chiuso convintamente la porta a un possibile ritorno in Eurolega, in particolare allontanando le voci che lo avrebbero visto flirtare con l’Olimpia Milano: “Credo di essermi fatto un mazzo tanto per arrivare in NBA che è il campionato in cui sognavo di giocare da bambino e non me la sento ancora di voltare le spalle a questo sogno e tornare indietro. Purtroppo in Italia alcuni si svegliano la mattina e lanciano lo scoop “Fontecchio vicino all’Olimpia Milano”, ma sono solo titoli pubblicati da alcune testate per creare hype. Al momento escludo un mio ritorno in Eurolega”.