LIVE Australian Open 2020, risultati 25 gennaio in DIRETTA: Kyrgios vince la maratona con Khachanov e trova Nadal! Eliminata Camila Giorgi

13.40: Si conclude anche quest’oggi con un finale thrilling la giornata degli Australian Open 2020. Chiudiamo dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.

13.37: Termina dopo ben quattro ore e ventiquattro minuti di gioco la meravigliosa battaglia tra Nick Kyrgios e Karen Khachanov: il punteggio finale premia l’Aussie per 6-2 7-6 (5) 6-7 (8) 6-7 (7) 7-6 (8).

13.35: Finisce qui! MATCH KYRGIOS! Impazzisce la Melbourne Arena, stavolta il super tie-break sorride all’Australia: Kyrgios trionfa con il 10-8 finale e accede agli ottavi di finale dove affronterà Rafael Nadal.

13.34: Pesante errore di rovescio di Khachanov: Kyrgios ha il match point sul servizio. 9-8.

13.33: Lo recupera immediatamente Kyrgios con uno splendido rovescio lungolinea: 8-8.

13.32: Minibreak preziosissimo per Khachanov, che sale sul punteggio di 8-7.

13.30: È un tie-break che corre via sul filo dell’equilibrio: si cambia campo sul 6-6.

13.28: Scambio giocato divinamente da Kyrgios, che mette a sedere Khachanov e pareggia i conti: 4-4.

13.27: Quarto punto consecutivo del russo, che ribalta la situazione ed ha ora il minibreak di vantaggio: 4-3.

13.26: Khachanov si aiuta con il servizio e poi recupera il minibreak di svantaggio: 3-3.

13.24: Kyrgios vince i due punti sul servizio e sale sul 3-0.

13.23: Comincia meglio Kyrgios che coglie subito un minibreak. È ancora molto lunga però.

13.22: Benissimo in battuta anche Kyrgios. Lo sfidante di Nadal agli ottavi di finale verrà deciso al super tie-break.

13.19: Impeccabile al servizio Khachanov, che ottiene il 6-5 e si assicura quantomeno il super tie-break. Ora Kyrgios dovrà servire ancora per rimanere agli Australian Open.

13.17: Kyrgios risponde alla grande e tiene la battuta a zero: 5-5. Continua il quinto set.

13.14: Il moscovita tiene il turno di servizio a zero e sale sul 5-4. Ora tutta la pressione è sulle spalle dell’idolo della Melbourne Arena.

13.12: Molto solido Khachanov, un po’ nervoso Kyrgios che era avanti 2-0 e nel terzo set aveva anche un break di vantaggio.

13.11: L’australiano la risolve con il servizio: ace finale e 4-4.

13.10: Ottavo game molto lungo sul servizio di Kyrgios: si va ai vantaggi.

13.05: Khachanov tiene ancora senza problemi il turno di battuta e sale sul 4-3. Il quinto set thrilling tra il russo e Kyrgios sarà il gran finale della giornata odierna qui a Melbourne.

13.04: MATCH BERTENS! L’olandese vince il tie-break per 7-3 e accede così agli ottavi di finale: Diyas battuta per 6-2 7-6. Finiscono qui gli incontri di singolare femminile di oggi.

13.03: Kyrgios risponde presente e pareggia nuovamente i conti: 3-3.

13.01: Equilibrio nella prima parte del tie-break tra Bertens e Diyas: si cambia campo sul 3-3.

13.00: Khachanov tiene a zero il turno di servizio: russo avanti 3-2.

12.58: Ancora nessun break nel quinto set tra Kyrgios e Khachanov: 2-2.

12:56 Il secondo set tra Bertens e Diyas verrà deciso dal tiebreak.

12:53 Inizio equilibrato tra Kyrgios e Khachanov: 1-1.

12:50 5-5 tra Bertens e Diyas, il secondo set prosegue.

12:47 Iniziato il quinto set di Kyrgios-Khachanov.

12:45 Diyas avanti 5-4 su Bertens: la belga serve per allungare il secondo set.

12:41 Khachanov si impone per 9-7 e riporta in equilibrio la partita, verrà tutto deciso dal quinto set!

12:38 Quanta tensione! Kyrgios-Khachanov 6-6 nel tiebreak del quarto set.

12:36 Immediato controbreak di Bertens: 4-3 per Diyas ma servizio alla belga.

12:34 Khachanov e Kyrgios girano sul 3-3.

12:33 Break di Diyas ai danni di Bertens: 4-2 per la kazaka nel secondo set.

12:32 Kyrgios e Khachanov sono al tiebreak anche nel quarto set.

12:30 Medvedev batte Popryn in tre set (6-4, 6-3, 6-2)!

12:27 Kyrgios avanti 6-5, Khachanov di nuovo chiamato a salvarsi sul suo turno di battuta.

12:25 Medvedev ha sempre un break di vantaggio nel terzo set contro Popryn: 4-2.

12:20 Piccolo medical timeout per Kyrgios per una ferita ad un dito della mano, si riparte tra poco sul 5-4 per l’australiano.

12:17 2-2 tra Bertens e Diyas nel secondo set.

12:12 Sempre equilibrio nel quarto set tra Kyrgios e Khachanov: 4-4.

12:08 Break in avvio di terzo set di Medvedev ai danni di Popryn: 2-0 per il russo.

12:04 Riprende la sfida tra Kyrgios e Khachanov.

12:03 Bertens si aggiudica il primo set su Diyas con il punteggio di 6-2.

12:02 Altro medical timeout richiesto da Khachanov per problemi alla spalla.

12:00 Ancora nessun break nel quarto set tra Kyrgios e Khachanov: australiano avanti 3-2.

11:57 Medvedev porta a casa il secondo set contro Popryn per 6-3.

11:53 Cominciato il quarto set tra Kyrgios e Khachanov: 1-1 tra i due.

11:51 Secondo break di Bertens ai danni di Diyas: 4-1 e servizio per la belga.

11:48 Ricominciata la sfida tra Medvedev e Popryn.

11:46 Bertens conduce il primo set contro Diyas per 3-1.

11:44 Khachanov vince il tiebreak per 8-6 e allunga la partita al quarto set.

11:42 Kyrgios e Khachanov rigirano sul 6-6, tiebreak pesantissimo e molto tirato!

11:41 Medical timeout richiesto da Popryn contro Medvedev.

11:39 Break in avvio di partita di Bertens ai danni di Diyas.

11:37 Kyrgios e Khachanov girano sul 3-3.

11:34 Iniziata la sfida tra Diyas e Bertens.

11:32 Il terzo set tra Kyrgios e Khachanov si deciderà al tiebreak.

11:29 Break di Medvedev che si porta sul 2-1.

11:26 Iniziato il secondo set tra Medvedev e Popryn: 1-1.

11:21 5-5 tra Kyrgios e Khachanov al terzo set: momento topico della partita.

11:18 Medvedev porta a casa il primo set contro Popryn per 6-4.

11:14 Zverev batte Verdasco in tre set (6-2, 6-2, 6-4).

11:12 Controbreak di Khachanov che non molla: 4-4 al terzo set contro Kyrgios.

11:08 Zverev strappa la battuta a Verdasco e servirà per la vittoria.

11:03 Break di Kyrgios: 3-2 e servizio per il beniamino di casa nel terzo set.

11:00 Controbreak di Zverev che rimette in piedi il terzo set: 4-3 per Verdasco.

10:57 Break di Verdasco, lo spagnolo conduce per 4-2 il terzo set contro Zverev.

10:53 Break di Medvedev che strappa il servizio al rivale australiano.

10:49 Un game a testa nell’avvio di match tra Medvedev e Popryn.

10:44 Iniziata la partita tra Medvedev e Popryn.

10:41 Kyrgios si aggiudica il tiebreak del secondo set contro Khachanov per 7-5.

10:38 Iniziato in equilibrio il terzo set tra Verdasco e Zverev: punteggio di 2-2.

10:33 Il secondo set tra Kyrgios e Khachanov si deciderà al tiebreak.

10:28 Zverev ha vinto il secondo set contro Verdasco per 6-2.

10:25 Muguruza demolisce Svitolina in due set (6-1, 6-2).

10:21 Doppio break anche per Zverev: tedesco che ha l’occasione per portarsi sul 2-0 nel numero di set vinti.

10:18 Secondo break di Muguruza che sul 5-2 del secondo set servirà per il match.

10:14 Zverev conduce 3-2 con un break da gestire il secondo set contro Verdasco.

10:08 Sempre un break di vantaggio per Muguruza nel secondo set contro Svitolina: 3-2.

10:01 Secondo set tra Kyrgios e Khachanov che sembra piuttosto equilibrato: 2-2 il punteggio.

9:58 Parte forte pure nel secondo set Zverev che strappa la battuta a Verdasco al primo game.

9:54 Break di Muguruza anche nel secondo set: la spagnola avanti 2-1 e servizio su Svitolina.

9:52 Tutto facile anche per Zverev nel primo set contro Verdasco: 6-2 per il tedesco.

9:45 Break decisivo di Kyrgios che conquista il primo set per 6-2, Khachanov non è al meglio e si vede.

9:42 Riprende il match tra Kyrgios e Khachanov, vedremo se il russo è riuscito a rimettersi in sesto.

9:40 Muguruza si aggiudica il primo set ai danni di Svitolina per 6-1.

9:38 Altro break per Muguruza: 5-1 per l’iberica su Svitolina e subito opportunità per chiudere il set.

9:36 Problema fisico per Khachanov che richiede il medical timeout!

9:35 Kyrgios si porta sul 5-2 contro Khachanov: il russo serve per restare nel set.

9:33 Doppio break di Zverev: 3-0 per il tedesco su Verdasco.

9:31 Break di Muguruza, l’iberica vola sul 3-1 contro Svitolina.

9:29 Break di Kyrgios tra il boato del pubblico: l’australiano conduce per 4-2 nel primo set contro Khachanov.

9:28 Ancora nessun break tra Muguruza e Svitolina: spagnola avanti 2-1.

9:26 Ritiro di Isner che non ce la fa a proseguire, Wawrinka vince in 1h04′: era avanti di un set e 4-1 al secondo.

9:25 Isner chiede un medical timeout, la partita si interrompe per un po’.

9:24 Doppio break per Wawrinka: 4-1 nel secondo set su Isner, lo svizzero si avvicina al 2-0 nel computo dei set.

9:22 Break immediato di Zverev su Verdasco, tedesco avanti 1-0.

9:18 Cominciate anche Svitolina-Muguruza e Verdasco-Zverev.

9:16 Iniziata senza break invece Kyrgios-Khachanov: 2-1 per il beniamino di casa.

9:15 Break di Wawrinka ai danni di Isner: 2-1 per l’elvetico nel secondo set.

9:10 Al via la sfida tra Kyrgios e Khachanov.

9:09 Cominciato il secondo set di Isner-Wawrinka con l’americano che tiene il servizio a 30.

9:07 Tra pochissimo cominceranno tre match: Kyrgios-Khachanov, Verdasco-Zverev e Svitolina-Muguruza.

9:04 Wawrinka conquista il primo set contro Isner per 6-4.

9:00 Isner per il momento si salva, ma ora Wawrinka batte per archiviare il primo set.

8:57 Altro turno di battuta tenuto a zero dallo svizzero: 5-3 e ora Isner servirà per rimanere nel set.

8:55 4-3 per Wawrinka con sempre un break di vantaggio.

8:51 Game tenuto a zero da Wawrinka: 4-2 per l’elvetico che si è sciolto dopo un avvio non semplice.

8:47 Alla quinta palla break disponibile Wawrinka strappa il servizio ad Isner: 3-2 per lo svizzero.

8:41 Wawrinka costretto ad annullare altri due break point prima di portarsi sul 2-2.

8:33 2-1 per Isner che invece mantiene il servizio con maggiore tranquillità.

8:27 Wawrinka salva una palla break e tiene la battuta con qualche patema: 1-1.

8:20 Iniziata la partita tra Isner e Wawrinka.

8:02 Al momento non ci sono match di singolo in corso, bisognerà aspettare l’inizio di Isner-Wawrinka tra circa mezz’ora.

8:00 Mertens batte Bellis in tre set (6-1, 6-7, 6-0)!

7:58 Triplo break di vantaggio per Mertens su Bellis: 5-0 per la belga che servirà per chiudere i giochi.

7:56 Finita! Rublev si libera di Goffin in quattro set (2-6, 7-6, 6-4, 7-6).

7:53 Partenza a razzo di Rublev: 4-0 e doppio mini-break di vantaggio per il russo.

7:51 Doppio break per Mertens: 3-0 al terzo set contro Bellis.

7:49 Goffin e Rublev al tiebreak del quarto set: russo per vincerla, belga per allungarla al quinto.

7:46 Rublev di nuovo spalle al muro nel quarto set: russo in battuta per portarlo al tiebreak.

7:45 Break in avvio di Mertens che lo conferma con il servizio: 2-0.

7:42 Iniziato il terzo set tra Mertens e Bellis.

7:39 5-4 per Goffin nel quarto set, Rublev alla battuta per pareggiare.

7:37 Break decisivo di Thiem che quindi sconfigge Fritz in quattro set (6-2, 6-4, 6-7, 6-4)!

7:35 Fritz serve per rimanere in gara: 5-4 per Thiem nel quarto set.

7:33 Bellis resuscita e porta a casa il tiebreak in rimonta per 7-5. Sfida che si deciderà al terzo set.

7:29 Mertens e Bellis girano sul 4-2, un mini-break in favore della tennista belga.

7:27 Controbreak anche di Goffin su Rublev: 3-3 al quarto set.

7:26 Il secondo set tra Mertens e Bellis si deciderà al tiebreak: la belga per chiudere, la statunitense per portare la partita al terzo.

7:25 Immediato controbreak di Fritz che rimette in piedi il set e di conseguenza la partita.

7:24 Break anche di Rublev ai danni di Goffin nel quarto set: 3-2 e battuta per il russo.

7:22 Break di Thiem nel quarto set contro Fritz: l’austriaco conduce 4-2 e servizio.

7:20 Finita! Nadal batte Carreno-Busta in tre set (6-1, 6-2, 6-4).

7:16 Si salva per il momento Carreno-Busta, ma ora Nadal servirà per chiudere i giochi.

7:13 Mertens recupera il break di svantaggio contro Bellis: 4-4 al secondo set.

7:10 Carreno-Busta serve per rimanere in partita: Nadal conduce 5-3 al terzo.

7:06 Fritz e Thiem si dividono i primi due game del quarto set.

7:03 Iniziato il quarto set tra Goffin e Rublev: il belga ha vinto il primo game al servizio.

6.59: Fritz sfrutta il turno di battuta e allunga il match vincendo il terzo set al tie break: 6-2, 6-4, 6-7 Thiem finora

6.58: Break di Nadal al quinto game del terzo set: 3-2 per il maiorchino su Carreno Busta

6.58: 6-5 e servizio Fritz nel tie break del terzo set

6.56: Rublev tiene il servizio e si porta sul 2-1 nei set: 2-6, 7-6, 6-4

6.56: bellis tiene il servizio: 3-1 su Mertens, secondo set

6.54: Break di Rublev che dunque servirà per il terzo set sul 5-4 dopo il cambio di campo contro Goffin, 1-1 la situazione dei set

6.54: Nadal tiene il servizio: 2-2 terzo set

6.54: Fritz avanti 5-2 nel tie break con Thiem

6.51: Break della statunitense Bellis che si porta sul 2-1 e servizio

6.50: Rublev tiene il servizio: 4-4

6.49: Carreno Busta tiene il servizio e va sul 2-1 terzo set

6.49: Si deciderà al tie break il terzo set tra Thiem, che ha vinto i primi due set e Fritz

6.46: Tiene il servizio Bellis: 1-1 secondo set

6.46: Goffin tiene il servizio: 4-3 terzo set

6.46: Botta e risposta tra Thiem e Fritz: 6-5 nel terzo set senza break

6.45: Nadal tiene il servizio e pareggia il conto: 1-1

6.42: Rublev tiene il servizio: 3-3, Fritz anche: 5-4, entrambe le partite sono al terzo set

6.41: Carreno Buscta tiene il servizio nel game di aperttura del terzo set e per la prima volta si trova in vantaggio nel match: 1-0

6.39: Goffin tiene il servizio, 3-2, Thiem anche: 4-4

6.37: Rublev mantiene il turno di battuta: 2-2

6.36: Mertens a fatica tiene il servizio in un lunghissimo primo game del secondo set, 1-0 su Bellis

6.35: Ingiocabile finora Nadal per un rassegnato Carreno-Busta. il maiorchino è avanti di due set: 6-2, 6-2

6.34: fritz mantiene il turno di battuta: 4-3 nel terzo set

6.32: Thiem tiene il servizio: 3-3 terzo set

6.32: Ancora il break di Nadal che va sul 5-2 e servizio nel secondo set

6.31: Contro break di Rublev: Goffin resta avanti ma 2-1 nel terzo set

6.27: Fritz tiene il servizio: 3-2 su Thiem nel terzo set

6.27: Arriva il break di Goffin in avvio di terzo set: 2-0 su Rublev

6.27: Nadal sbrigas in fretta la pratica turno di battuta: 4-2

6.25: Goffin mantiene il turno di battuta nel primo game del terzo set: 1-0

6.24: Thiem tiene il servizio: 2-2, Carreno-Busta anche: 3-2 Nadal

6.23: Mertens si aggiudica senza problemi 6-1 il primo set con una fallosa statunitense Bellis

6.22: Nadal tiene il servizio: 3-1

6.20: mertens recupera da 15-30 e tiene il servizio: 5-1 primo set

6.19: Mantiene il turno di battuta Fritz: 2-1 nel terzo set

6.19: Carreno-Busta tiene il servizio: 2-1 Nadal, secondo set

6.17: Rublev vince il tie break del secondo set 7-3 e pareggia il conto con Goffin: 6-2, 6-7

6.16: Thiem tiene il servizio: 1-1, terzo set

6.16: Nadal prosegue come un treno: 2-0 nel secondo set

6.15: Ancora un break di Mertens, 4-1 e servizio su Bellis nel primo set

6.14: Tiene il servizio Fritz in apertura di terzo set: 1-0

6.14: 5-0 Rublev nel tie break del secondo set su Goffin

6.13: Subito break anche nel secondo set per Nadal: 1-0

6.11. Goffin si ritrova e tiene il servizio, si andrà al tie break per decidere il secondo set, 6-6

6.10: Mertens avanti 2-1 e servizio con Bellis

6.09: Thiem si incarta sul 40-0, si fa raggiungere da Fritz, poi ai vantaggi porta a casa il set: 6-4 ma non è stato il Thiem brillante del primo parziale

6.08: Nadal a velocità doppia rispetto a Carreno-Busta: 6-1 il primo set per il maiorchino

6.05: terzo game consecutivo a 0 per Rublev che va sul 6-5, secondo set

6.04: Al terzo tentativo Nadal strappa ancora il servizio a Carreno-Busta, 5-1 primo set per il maiorchino

6.03: Iniziata la sfida tra Mertens e Bellis in campo femminile. 1-0 per la belga nel primo set

6.02: Tiene il servizio Fritz e dopo il cambio di campo, Thiem servirà per il secondo set: 5-4 per l’austriaco

6.02: Rublev riapre il secondo set strappando il servizio a 0 a Goffin: 5-5 e tutto da rifare per il belga

6.00: Tiene il servizio senza problemi stavolta Thiem: 5-3, secondo set

5.58. Accorcia le distanze anche Fritz che tiene il servizio: 4-3 Thiem, secondo set

5.58: Accorcia le distanze Rublev, 5-4 e servizio Goffin, secondo set

5.56: Tiene il servizio a 0 anche Nadal: 4-1 primo set

5.56: Nessun problema per Goffin a tenere il servizio: 5-3 secondo set

5.54: Quanta fatica per Thiem che annulla ancora un paio di palle break e tiene il servizio: 4-2 su Fritz, secondo set

5.54: Primo game a favore di Carreno-Busta che tiene a 0 il servizio: 3-1 Nadal, primo set

5.53: Rublev tiene il servizio, 4-3 Goffin, secondo set

5.50: E’ un Nadal subito travolgente: 3-0 su Carreno-Busta, primo set

5.49: Resta avanti di un break Goffin nel secondo set: 4-2

5.47: Arriva subito il break di Nadal: 2-0 primo set

5.46: Fritz tiene il servizio e accorcia le distanze: 3-2 Thiem, secondo set

5.44. Rublev mantiene il turno di battuta: 3-2 Goffin, secondo set

5.43: Tiene il servizio anche Goffin che è avanti 3-1 con Rublev nel secondo set

5.43: Nadal tiene il servizio nel primo game del match: 1-0 su Carreno-Busta

5.42: Thiem annulla tre palle break, recupera da 15-40 e tiene il proprio servizio: 3-1, terzo set

5.41: Monfils si aggiudica 7-6, 6-4, 6-3 l’incontro con l’estone Gulbis e affronterà negli ottavi il vincente della sfida tra Thiem e Fritz

5.37: Se ne va il rovescio di Rublev e Goffin opera il break: 2-1 nel secondo set per il belga

5.36: Monfils tiene il servizio e si assicura la possibilità di servire per il match: 5-3

5.35: Riscaldamento in campo per Rafa Nadal che affronta il derby iberico con Carreno-Busta

5.35: Goffin tiene il servizio: 1-1 secondo set

5.34: Arriva il break di Monfils al settimo game del terzo set: 4-3 su Gulbis e ottavi sempre più vicini per il francese

5.32: Arriva subito il break per l’austriaco Theiam che, dopo aver tenuto a 0 il proprio servizio, strappa il turno di battuta a Fritz e si porta sul 2-1

5.29: Apre bene il secondo set Rublev che tiene il servizio: 1-0 su Goffin

5.29: Tiene il servizio Monfils: 3-3, terzo set

5.28: Lo statunitense Fritz vince il primo game del secondo set: 1-0 su Thiem

5.25: Gulbis tiene il servizio: 3-2, terzo set

5.25: Anche Goffin si aggiudica il primo set 6-2 contro Rublev

5.24: Thiem tiene il servizio e vince il primo set con il punteggio di 6-2 contro Fritz

5.23: Nessun problema per Monfils sul turno di battuta: 2-2 terzo set

5.20: Tiene il servizio Gulbis che è avanti 2-1 nel terzo set su Monfils

5.19: Ancora un break per Goffin che è avanti 5-2 nel primo set

5.18: Ancora un break per Thiem che si porta sul 5-2, primo set

5.17: Monfils e Gulbis sono sull’1-1 nel terzo parziale

5.16: LA rumena Halep supera 6-4, 6-4 la azera Putintseva e approda agli ottavi dove affronterà la vincente di Mertens-Bellis

5.13: Thiem mantiene il turno di battuta e va sul 4-2, primo set contro Fritz

5.12: Recupera da 15-30 Putintseva, tiene il servizio e accorcia le distanze: 5-4 Halep secondo set

5.11: Goffin tiene il servizio e va sul 3-1 primo set contro Rublev

5.10: Halep tiene il turno di battuta e si assicura la possibilità di servire per il match: 5-3 secondo set

5.06: Si stanno giocando tre incontri dei sedicesimi di finale maschili: il francese Monfils è avanti due set a zero (7-6, 6-4) sull’estone Gulbis, l’austriaco Thiem è 3-2 e servizio avanti nel primo set con lo statunitense Fritz, il belga Goffin è avanti 2-1 e servizio con il russo Rublev nel primo set

5.05: Vicina agli ottavi anche la rumena Halep che è avanti 6-3, 4-3 e servizio con la azera Putintseva nell’unica gara femminile in corso di svolgimento

5.04: Negli ottavi anche la polacca Swiatek che ha superato 7-5, 6-3 la croata Vekic. Affronterà l’estone Kontaveit che ha travolto 6-0, 6-1 la svizzera Bencic

5.03: La tedesca Kerber negli ottavi affronterà la russa Pavlyuchenkova che ha sconfitto con un doppio 7-6 la ceca Pliskova

5.01: Tanti rimpianti per Camila Giorgi nella notte italiana. L’azzurra è stata sconfitta 6-2, 6-7, 6-3 dalla tedesca Kerber che dunque raggiunge gli ottavi di finale

5.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sesta giornata degli Australian Open

Il programma degli Australian Open (25 gennaio) – La presentazione degli Australian Open (25 gennaio) – I risultati del tabellone maschile – I risultati del tabellone femminile

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Australian Open 2020 di tennis. A Melbourne Park godremo di un grande spettacolo e si definirà il quadro dei qualificati del tabellone maschile e femminile degli ottavi di finale.

Sulla Rod Laver Arena fari puntati su Rafael Nadal che affronterà il connazionale Pablo Carreno Busta. L’asso spagnolo vorrà raggiungere i suoi rivali Novak Djokovic e Roger Federer al prossimo turno. L’ostacolo, sulla carta, dovrebbe essere alla portata del fuoriclasse di Manacor, ma non saranno ammesse distrazioni. Lo stesso discorso varrà per il russo Daniil Medvedev che affronterà Alexei Popyrin. Il tennista dell’Est vuol rappresentare il riferimento del “nuovo che avanza” e, viste le uscite di scena di tanti Next Gen, il moscovita non vorrà tradire le attese.

Sul versante femminile l’interesse è principalmente italiano. Camila Giorgi alla Margaret Court Arena affronterà Angelique Kerber e vorrà continuare il sogno. Qualcuno già l’aveva data per persa, valutando decisamente apprezzabili dal punto di vista estetico alcuni contributi Instagram ma poco proficui sul piano squisitamente tecnico. Ebbene, Camila, in barba a chi le prospettava un futuro da Influencer, ha fatto parlare il campo. I fastidi fisici, nei primi due match del Major, sembrano un lontano ricordo e il suo tennis di aggressività è tornato a far male. Un pesante 4-0 però sorride alla teutonica e il desiderio sarà quello di invertire il trend.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Australian Open 2020 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 06.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse