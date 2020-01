Nadal-Kyrgios, Australian Open 2020: data, programma, orario e tv

Si preannuncia come una delle sfide più succose ed interessanti dell’intero programma degli ottavi di finale quella tra Rafael Nadal e Nick Kyrgios, vincitori quest’oggi nei rispettivi incontri di terzo turno agli Australian Open 2020, primo torneo slam della stagione tennistica. Il fenomenale iberico è stato impeccabile fino a questo momento, collezionando tre successi consecutivi senza perdere alcun set, mentre il beniamino del pubblico australiano ha sudato parecchio specialmente negli ultimi due match contro il francese Gilles Simon (7-5 al quarto) ed il russo Karen Khachanov (10-8 al super tie-break del quinto).

Per i due si tratterà dell’ottavo scontro diretto nel circuito maggiore, con Nadal che è attualmente in vantaggio per 4-3 nei precedenti (1-1 negli Slam). L’ottavo di finale di Melbourne tra Rafa Nadal e Nick Kyrgios, in programma lunedì 27 gennaio (presumibilmente nella sessione serale australiana), verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 ed in diretta streaming su Eurosport Player mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

LUNEDÌ 27 GENNAIO

Rafael Nadal-Nick Kyrgios (orario ancora da stabilire)

Guida tv – Diretta su Eurosport 1

Guida streaming – Diretta su Eurosport Player

Foto: Lapresse