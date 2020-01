Australian Open 2020, derby spagnolo Nadal-Carreno Busta. Giorgi chiamata all’esame Kerber

Domani, sabato 25 gennaio, andranno in scena gli ultimi match del terzo turno degli Australian Open. Ad aprire il programma Gael Monfils si troverà di fronte il lettone Ernests Gulbis, numero 256 del mondo, vera sorpresa di questa prima parte dello Slam di Melbourne. Impegno tutt’altro che semplice per Dominic Thiem che giocherà contro Taylor Harry Fritz. L’austriaco parte decisamente favorito anche se nell’ultima sfida dello scorso settembre è stato lo statunitense ad avere la meglio.

GIORGI-KERBER, 3° TURNO AUSTRALIAN OPEN 2020 (INIZIO ORE 1.00)

Molto interessante la gara tra Goffin-Rublev. Nell’unico precedente, risalente al 2017, ha avuto la meglio il russo. Nel secondo turno di questi Australian Open il belga ha superato solo al quinto set il francese Herbert mentre il numero 16 del mondo ha vinto senza problemi contro il giapponese Sugita.

Nadal è atteso al derby contro Carreno-Busta. Il numero 1 del mondo ha vinto i quattro precedenti e parte decisamente favorito nella partita che si giocherà alla Rod Laver Arena. Stan Wawrinka dopo aver faticato moltissimo contro Andreas Seppi al secondo turno, attende John Isner. Complicato stabilire da che parte pendano i favori del pronostico anche se l’americano ha vinto le ultime quattro partite.

L’idolo di casa Kick Kyrgios sfiderà il russo Karen Khachanov. Quest’ultimo non è sembrato in gran forma nella prima parte dello Slam australiano visto che ha sempre concesso almeno un set agli avversari. Il numero 17 del mondo si è accaparrato l’unico precedente degli US Open dello scorso agosto. Alexander Zverev dovrà affrontare lo spagnolo Fernando Verdasco, mentre Daniil Medvedev sfiderà il tennista di casa Alexei Popyrin.

In campo femminile grande attesa per il match tra Camila Giorgi e Angelique Kerber. L’azzurra è in gran forma ma contro la tedesca non è mai riuscita a vincere, almeno sin qui. La numero 2 del mondo Karolina Pliskova sfiderà la russa Anastasia Pavlyuchenkova. La svizzera Belinda Bencic si giocherà l’accesso agli ottavi contro l’estone Anett Kontaveit.

La numero 3 del ranking mondiale Simona Halep alla Rod Laver Arena sfiderà la kazaka Yulia Putintseva. La 18enne polacca Iga Swiatek proverà a proseguire il suo percorso da sogno contro la croata Donna Vekic. La più grande sorpresa degli Australian Open, la statunitense Catherine Cartan Bellis numero 600 al mondo (anche se in carriera è stata anche al 35° posto del ranking), dovrà vedersela con la belga Elise Mertens.

Sul centrale si giocherà anche il big match tra la spagnola Garbine Muguruza ed Elina Svitolina. La tennista ucraina ha vinto sette degli undici precedenti. A chiudere il programma di domani la partita tra la numero 10 del mondo, l’olandese Kiki Bertens, e la kazaka Zarina Diyas.

